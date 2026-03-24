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Trump, quien califica el voto por correo de "fraude", acaba de votar por correo

El presidente Trump lleva mucho tiempo obsesionado con el voto por correo para reforzar sus afirmaciones

| etiquetas: trump , voto por correo
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2 comentarios
11 3 0 K 186 actualidad
ingenierodepalillos #1 ingenierodepalillos
Si Trump sí que es un fraude.
1 K 28
devilinside #2 devilinside
Que le anulen el voto
1 K 26

menéame