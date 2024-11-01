edición general
Trump propone aumentar el presupuesto de defensa de EE. UU. a 1,5 billones de dólares en 2027: ¿modernización o delirio fiscal?

La cifra estremece incluso en un país acostumbrado a cifras desmesuradas: Donald Trump ha propuesto elevar el presupuesto de defensa estadounidense a 1,5 billones de dólares para el ejercicio fiscal 2027. Un salto del 66% respecto a los 901.000 millones aprobados para 2026. El anuncio, hecho a través de la red social Truth Social, ha sido tan abrupto como característico: “Necesitamos un Ejército de ensueño”, escribió el presidente, “que nos mantenga seguros independientemente del enemigo”.

ContinuumST #9 ContinuumST
Por favor, unos extraterrestres podrían acercarse al planeta Tierra, unos de esos aliens con mega poderes, super avanzados en todo tipo de tecnologías y SOJUZGAR de una puñetera vez a la humanidad. ¡Oño, ya!
#1 soberao *
Trump pone su firma y se echa la foto, luego el resto de funcionarios y trabajadores del estado que se apañen buscando el dinero ese que Trump "ha prometido" y haciendo realidad esa orden presidencial...
Como Musk "haciendo ahorrar a la administración". Gente que no ha trabajado en su vida los pones al mando de un país.
smilo #4 smilo
Dice que el dinero va a salir de terceros paises por los aranceles. Y habra gente que se lo crea, va a exprimir mas a los pobres y clases bajas y medias, a los ricos no los va a tocar
#5 BurraPeideira_
#4 Lo que parece es que va a exprimir a los pobres de otros países.
#7 HangTheRich *
Recordemos que si compran juguetes es para jugar con ellos
janatxan #3 janatxan
Trump propone aumentar el presupuesto de ofensa de EE. UU. a 1,5 billones de dólares en 2027: ¿modernización o delirio fiscal?
Arreglao.
#6 Forestalx
La mayor industria del Imperio Romano era la guerra. Y fue el fin de ésta , el máximo en su expansión "ya no había nada más que conquistar" lo que marcó el comienzo de su fin.
Fran_Ramos #2 Fran_Ramos
eeuu es el infierno en la tierra...
vilgeits #8 vilgeits
Estaria bien que el resto del mundo nos pusieramos de acuerdo ahora que ya sabemos quien es el enemigo.
