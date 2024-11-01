Trump propone aumentar el presupuesto de defensa de EE. UU. a 1,5 billones de dólares en 2027: ¿modernización o delirio fiscal?

La cifra estremece incluso en un país acostumbrado a cifras desmesuradas: Donald Trump ha propuesto elevar el presupuesto de defensa estadounidense a 1,5 billones de dólares para el ejercicio fiscal 2027. Un salto del 66% respecto a los 901.000 millones aprobados para 2026. El anuncio, hecho a través de la red social Truth Social, ha sido tan abrupto como característico: “Necesitamos un Ejército de ensueño”, escribió el presidente, “que nos mantenga seguros independientemente del enemigo”.