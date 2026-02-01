Trump prepara una VPN oficial para evadir bloqueos… y Cloudflare la ha alojado tras una IP que LaLiga suele bloquear

La situación no puede ser más interesante, puesto que de repetirse (que es lo más probable), supondrá un conflicto directo entre las órdenes de Javier Tebas por bloquear y las de Donald Trump por evadir ese bloqueo. Queda por ver si freedom.gov también recibirá un burofax por "compartir IP con piratas".
FIGHT!!!!!
