edición general
15 meneos
33 clics
Trump prepara una VPN oficial para evadir bloqueos… y Cloudflare la ha alojado tras una IP que LaLiga suele bloquear

Trump prepara una VPN oficial para evadir bloqueos… y Cloudflare la ha alojado tras una IP que LaLiga suele bloquear

La situación no puede ser más interesante, puesto que de repetirse (que es lo más probable), supondrá un conflicto directo entre las órdenes de Javier Tebas por bloquear y las de Donald Trump por evadir ese bloqueo. Queda por ver si freedom.gov también recibirá un burofax por "compartir IP con piratas".

| etiquetas: usa , trump , la liga
14 1 0 K 155 actualidad
4 comentarios
14 1 0 K 155 actualidad
Herrerii #1 Herrerii
Tebas VS Trump.

FIGHT!!!!!
4 K 65
Gry #3 Gry
Ahora se va a enterar Trump de quien manda. :popcorn:
0 K 17
Sadalsuud #4 Sadalsuud
Esa derechita cobarde europea llorándole al matón fascista americano que no pueden decir sus mentiras sin que les saquen los colores.
Aquí la misma noticia que casi acabo publicando, pero de elchapuzas; menos mal que el buscador ha funcionado y me ha salido la de bandaancha.eu.

elchapuzasinformatico.com/2026/02/estados-unidos-web-vpn-censura-gobie
0 K 10
nemeame #2 nemeame
Es como ver luchar a dos tumores que dan mucho asco
0 K 8

menéame