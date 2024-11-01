Trump plantea pagar 1.000 millones de dólares a TotalEnergies para que abandone proyectos de parques eólicos marinos [ENG]

La Casa Blanca estaría preparando el pago de casi 1.000 millones de dólares a TotalEnergies para que abandone importantes proyectos eólicos marinos, pasando de los recursos legales a acuerdos económicos directos. Después de que jueces federales bloquearan cinco intentos previos de la administración Trump de detener parques eólicos que actualmente se están construyendo en la costa este, altos cargos están ahora redactando acuerdos para pagar a TotalEnergies para que renuncie a sus concesiones.