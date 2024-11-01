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Trump plantea pagar 1.000 millones de dólares a TotalEnergies para que abandone proyectos de parques eólicos marinos [ENG]

La Casa Blanca estaría preparando el pago de casi 1.000 millones de dólares a TotalEnergies para que abandone importantes proyectos eólicos marinos, pasando de los recursos legales a acuerdos económicos directos. Después de que jueces federales bloquearan cinco intentos previos de la administración Trump de detener parques eólicos que actualmente se están construyendo en la costa este, altos cargos están ahora redactando acuerdos para pagar a TotalEnergies para que renuncie a sus concesiones.

| etiquetas: total , energies , trump , cancelar , parques , eólicos
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
pitercio #2 pitercio
Todo para que el petróleo no deje de usarse a tope. Trump car apoya.
4 K 89
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
¿Qué puede malir sal?
1 K 26
#5 drstrangelove
1000 millones de dólares, estamos que lo tiramos. A ver qué hacen en Total con tanto dinero de una moneda que tiene todas las papeletas para perder su hegemonía mundial.
1 K 21
Ka1900 #8 Ka1900
#5 Correcto. Si el petrodolar cae por culpa de esta guerra....veremos a ver que pasa con EEUU
1 K 21
#9 PerritaPiloto
#8 #5 Ni siquiera es es que se vaya a devaluar el dolar. Ese sería el menor de los problemas. Primero hay que asumir que puede que empiecen a desmantelar la infraestructura y a pagar indemnizaciones por cancelar contratos y que luego quizás no cobran de la administración estadounidense o que un juez federal asume que esa decisión presidencial es ilegal.
1 K 19
Duke00 #10 Duke00 *
#5 Sería gracioso que haga un anuncio donde decida invertir todo ese dinero en parques eólicos marinos en Europa.
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Ovlak #3 Ovlak
Habría que empezar a plantearse poner un límite de edad para según qué cargos políticos. Alguien a quien le queda, con suerte, un pequeño puñado de años en el horizonte no puede estar tomando decisiones que nos afectan al futuro de tantos.
1 K 19
tul #6 tul
#3 la edad no tiene nada que ver, es la corrupcion simple y llanamente, si estuviera su hijo de presidente haria exactamente lo mismo
1 K 31
#7 jriguera
#3 No deberia ser necesario eso si la democracia funciona (y uno puede pensar que funciona, porque se puede votar cada cierto tiempo, pero la realidad es que para que una democracia funcione se necesesita educacion y proporcionar informacion veraz a los ciudadanos).
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MiguelDeUnamano #12 MiguelDeUnamano
#3 Eso se lo tendrían que plantear sus votantes (y los de partidos similares), que hay que ser un mierdas, imbécil o malnacido para votar a quienes van a hacer que la vida de sus hijos y nietos sean una putísima mierda.
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Cidwel #1 Cidwel
la buena injerencia. Si es que hay que quererlos....
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menéame