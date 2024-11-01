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El Financial Times señala a España como "ejemplo a seguir" para superar la crisis por Irán con su apuesta renovable

El Financial Times señala a España como "ejemplo a seguir" para superar la crisis por Irán con su apuesta renovable

El diario británico 'Financial Times' ha señalado a España como "un ejemplo a seguir" en la superación de la crisis energética desencadenada por el conflicto en Irán, debido a "la rápida implantación" de las energías renovables en el país, lo que ha permitido controlar la factura eléctrica.

| etiquetas: financial times , renovables , ejemplo , crisis , irán
17 3 0 K 122 actualidad
3 comentarios
17 3 0 K 122 actualidad
#2 vangraff
Enseguida viene Rallo a desmentirlo.
1 K 25
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Eso de controlar la factura energética será un chiste.
Porque lo que ha bajado es el precio de la subasta a base de increntar los servicios de ajuste o restricciones técnicas.

Sólo hay que ver en la tarifa PVPC el coste de estos como se han disparado.

En los tres meses llevamos pagados más de 1.000 millones.
Se va a multiplicar x12 respecto a hace 3 años  media
1 K 20
#1 Suleiman
Que hablen con Trump, no está mucho por la labor. Quiere que dependamos más el petroleo, y el al tener el control del mismo, seamos sus súbditos...
0 K 13

menéame