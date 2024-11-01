edición general
4 meneos
7 clics
Trump pide a Zelenski entregar el Donbás ocupado a Rusia para poner fin a la guerra de Ucrania: "Si Putin quiere, te destruirá"

Trump pide a Zelenski entregar el Donbás ocupado a Rusia para poner fin a la guerra de Ucrania: "Si Putin quiere, te destruirá"

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, "dividir" la región del Donbás y entregar a Rusia la parte que en estos momentos ocupan las tropas de Vladimir Putin. Así se lo trasladó en la reunión que ambos mandatarios mantuvieron el pasado viernes en la Casa Blanca, según han revelado varios medios norteamericanos y británicos.

| etiquetas: trump , pide , zelenski , entregar , donbas , rusia , fin , guerra , ucrania , putin
3 1 0 K 47 actualidad
3 comentarios
3 1 0 K 47 actualidad
cocolisto #3 cocolisto *
Lo que quedó claro es que el uso de tomahawks sería una afrenta a Rusia y un enfrentamiento directo con los eeuu, porque esos cacharros necesitan unas plataformas específicas y tienen una complejidad que tendrían que ser operados si o si por las tropas de Trump y eso Putin se lo dejó muy clarito.
Trump es un tolai que cuando amenazó con proporcionar esas bombas volantes a Ucrania no sabía esos extremos, más allá que tienen muchos artefactos y matan mucho. Esos tomahawks pueden portar cabezas…   » ver todo el comentario
0 K 20
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Hay que dejar que el matón del barrio robe lo que quiera que si no se enfada.
1 K 18
Veelicus #2 Veelicus
#1 tranquilo que cuando Ucrania capitule te diran que el donbass nunca fue ucrania y que alli viven rusos y bla bla bla
0 K 14

menéame