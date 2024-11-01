Trump pide a Zelenski entregar el Donbás ocupado a Rusia para poner fin a la guerra de Ucrania: "Si Putin quiere, te destruirá"

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, "dividir" la región del Donbás y entregar a Rusia la parte que en estos momentos ocupan las tropas de Vladimir Putin. Así se lo trasladó en la reunión que ambos mandatarios mantuvieron el pasado viernes en la Casa Blanca, según han revelado varios medios norteamericanos y británicos.