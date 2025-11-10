edición general
Trump pide a la Corte Suprema revocar veredicto que lo declaró culpable de abuso sexual y difamación contra E. Jean Carroll

Trump ha afirmado que el juez Lewis Kaplan, quien supervisó el juicio civil, cometió numerosos errores al permitir que el jurado escuchara el testimonio de dos mujeres que alegaron que Trump las agredió sexualmente años atrás. Sus abogados también dijeron que el juez no debió permitir que los miembros del jurado vieran el “Access Hollywood tape”, que captó a Trump en 2005 en un micrófono abierto diciendo que manoseaba y besaba a las mujeres.

themarquesito #2 themarquesito
El argumento más estrafalario del equipo de Trump es que estaría amparado por la inmunidad presidencial, como si la inmunidad propia del cargo tuviese alcance retroactivo
8
frg #5 frg
#2 Antes igual no pero ahora sí, ahora ya tiene alcance retroactivo.
2
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#2

¡ni que fuera el emérito! xD xD xD
0
#1 Quillotro
"El juez cometió dos errores: dejar hablar a las víctimas y aceptar las pruebas". Interesante. Pero si hasta los jueves del Supremo, que a la mitad los nombró él mismo, le están dando zascas día sí, día también...
6
g3_g3 #6 g3_g3
Si lo hubieran metido en la cárcel cuando tocaba, no estarían como están.
2
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#6 tuvieron años para hacerlo, pero Trump se rodea de abogados que tienen muy buena experiencia en dilatar procesos judiciales
2
g3_g3 #13 g3_g3
#12 Si es la puerta trasera que se dejan los legisladores para sus cosillas. En España tenemos muy buenos ejemplos, no tan mediáticos.
0
#3 candonga1
Sí bwana, respondió el juez.
0
frg #4 frg *
Si ya teníamos el "revisiohismo histórico" ahora llega el "revisionismo jucicial". Si no te gustan las sentencias que te tocan, las cambias eliminando pruebas y testigos hasta que se ajusten a la realidad escogida, la tuya, la única real.
1
calde #10 calde
Pero Melania encantada. Mientras pague todos los caprichos...

Os acordáis de:

- Gesto cuando les pararon las escaleras
- Abrigo diciendo "Crees que me importa?" cuando visitaba un centro de menores
- montó un teatrillo con la carta a Putin por los niños ucranianos, pero nunca dijo ni pío por los de Gaza.
- nunca dijo nada por las acusaciones sobre su marido de abusos a mujeres.



¬¬
1
frg #9 frg *
Son casi iguales. Fascistas, prepotentes, se creen impunes, corruptos, machistas, ...

Ambos pueden dejar este mundo y convertirlo en algo un poco mejor.
0
#7 _3605
Miserable dictador criminal de mierda.
1
Javi_Pina #11 Javi_Pina *
Ejemplo de postverdad
0

