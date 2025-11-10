Trump pide a la Corte Suprema revocar veredicto que lo declaró culpable de abuso sexual y difamación contra E. Jean Carroll

Trump ha afirmado que el juez Lewis Kaplan, quien supervisó el juicio civil, cometió numerosos errores al permitir que el jurado escuchara el testimonio de dos mujeres que alegaron que Trump las agredió sexualmente años atrás. Sus abogados también dijeron que el juez no debió permitir que los miembros del jurado vieran el “Access Hollywood tape”, que captó a Trump en 2005 en un micrófono abierto diciendo que manoseaba y besaba a las mujeres.