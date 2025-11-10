Trump pide a la Corte Suprema revocar veredicto que lo declaró culpable de abuso sexual y difamación contra E. Jean Carroll

Trump ha afirmado que el juez Lewis Kaplan, quien supervisó el juicio civil, cometió numerosos errores al permitir que el jurado escuchara el testimonio de dos mujeres que alegaron que Trump las agredió sexualmente años atrás. Sus abogados también dijeron que el juez no debió permitir que los miembros del jurado vieran el “Access Hollywood tape”, que captó a Trump en 2005 en un micrófono abierto diciendo que manoseaba y besaba a las mujeres.
| etiquetas: trump , carroll , revocar , veredicto , supremo
¡ni que fuera el emérito!
Os acordáis de:
- Gesto cuando les pararon las escaleras
- Abrigo diciendo "Crees que me importa?" cuando visitaba un centro de menores
- montó un teatrillo con la carta a Putin por los niños ucranianos, pero nunca dijo ni pío por los de Gaza.
- nunca dijo nada por las acusaciones sobre su marido de abusos a mujeres.
Ambos pueden dejar este mundo y convertirlo en algo un poco mejor.