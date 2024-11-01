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Trump es lo peor que podría pasarle a la extrema derecha

Trump es lo peor que podría pasarle a la extrema derecha

La ofensiva militar impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán no solo está reconfigurando el tablero geopolítico de Oriente Próximo. También está provocando algo que pocos esperaban hace apenas unos años: una fractura visible dentro de la extrema derecha europea. Durante más de una década, estos movimientos políticos encontraron en Donald Trump un referente internacional, un modelo de liderazgo agresivo y una narrativa política basada en el choque de civilizaciones.

| etiquetas: trump , extrema derecha , ofensiva
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32 comentarios
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Comentarios destacados:          
#2 pcmaster
Trump es lo peor que puede pasarle a la extrema derecha, a la derecha, al centro, a la izquierda y a la extrema izquierda.
25 K 271
Herumel #9 Herumel
#2 Trump es el títere que llevan buscando los sionistas y al final han podido aupar décadas.
2 K 41
Chinchorro #10 Chinchorro
#9 Es el precio por dejar que poderosos blancos heterosexuales se follen a niñas.
4 K 77
Rembrandt #12 Rembrandt
#9 será que el anterior que se autodefinía como sionista no era "de los suyos" .....

EEUU ha apoyado siempre a Israel, este no es un tema de Trump.
0 K 10
Herumel #19 Herumel
#12 Ninguno de los presidentes precedentes se atrevió a atacar Iran.
2 K 41
Rembrandt #23 Rembrandt
#19 y?
Ningún presidente antes que los Bushes se atrevió con Iraq ....
Ningún presidentes antes que Obama se atrevió con somalia o siria

etc .... todos los presidentes han atacado países de la zona. Todos.

Estos son los presidentes que han tomado medidas contra iran :
Dwight D. Eisenhower, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden
1 K 22
Herumel #26 Herumel
#23 Mis Dieses.
1 K 22
#25 Barriales
#9 los sionistas y ruskis lo tienen cogido por las pelotas.
0 K 8
ur_quan_master #29 ur_quan_master
#9 Esto es como al pobre que le toca la loteria. Israel no sale de esta
0 K 11
#30 cybermouse
#9 Trumpo es un infiltrado del KGB, el discipulo anormal, el Maxwell Smart que no sabes donde meter hasta que encuentras el chollo. :-D
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Tumbadito #11 Tumbadito
#2 No estoy de acuerdo.

Al final fue el que frenó el avance sobre ciertos derechos y libertades de una derecha que venía desbocada (y su hermanita facha también)

Terminó siendo positivo su comportamiento y su ignorancia
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Jakeukalane #22 Jakeukalane
#11 ¿Puedes poner ejemplos? Gracias
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jm22381 #5 jm22381
La campaña de las izquierdas europeas va a ser tan sencilla como decirles a los ciudadanos que si votan a la derecha nos venderán a Trump.
9 K 130
Ludovicio #8 Ludovicio *
#5 #6 #7 No nos vengamos arriba.
El votante de derechas medio puede ignorar esto y mas.

Ayuso podría a ir a la puerta de un colegio electoral a pegar tiros en la rodilla a sus propios votantes y estos se arrastrarían dentro para votarla.
2 K 34
MiguelDeUnamano #14 MiguelDeUnamano
#8 Por un momento he pensado que podías estar exagerando, pero la verdad es que no. Me he dado cuenta que podría ser posible si mientras les dispara les dice "me ibais a votar igual".
1 K 28
thoro #28 thoro *
#5 El discurso de que viene el lobo. :clap: :clap:
Yo personalmente creo que es un error llamar derecha a todo lo que no es izquierda rancia :eli: .
El centro ha desaparecido y todo se ha atrociado entre "con nosotros, Buenos" y "si discrepas eres malísimo"
Por cierto, el eslogan de Abascal creo que ahora es "nos llaman fascistas para poder matarnos" o algo así. :coletas:
1 K 1
zorreame #32 zorreame
#5 al votante de derecha le petarán el Facebook, Instagram, Tiktok y Twitter (X) con el mensaje de que no apoyar a EEUU es estar del lado de Irán.

Y colará.
0 K 10
#3 Alcalino
Todos estos análisis sesudos presuponen que la extrema derecha es gente inteligente con capacidad de autocrítica.

La extrema derecha ahora mismo:

youtu.be/m6r07wEUJcM?is=HHyTMMD-AWmQXQPY
7 K 87
#4 Nasser
#3 No se si son análisis sesudos o no, pero los datos que aporta son reales y verificables, otra cosa es como se interpreten
1 K 40
#7 XXguiriXX
#3 Serán más o menos inteligentes, pero lo que no le perdonan ahora mismo es entregar el culo a Israel de forma tan flagrante.
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Deviance #1 Deviance
Si el enemigo se equivoca, no le distraigas.
Eso si, quede claro; que las equivocaciones de este hijo puta las pagaremos bien caras.
6 K 75
security_incident #27 security_incident
#1 Más caro es que no se equivoque. Déjalos cavar.
2 K 43
el_Tupac #17 el_Tupac
A ver, Trump es lo inevitable que le puede pasar a la extrema derecha.

La extrema derecha es un puñado de parásitos incompetentes acaparando poder sin tener un plan más allá de joder a las clases trabajadoras para llevárselo calentito ellos. En cuanto tienen poder real, empiezan a joderlo todo.
3 K 52
#6 XXguiriXX
Pues sí, la mayoría de mis amigos de derecha ya le dieron la espalda a Trump. Los 2 o 3 que todavía lo apoyan es porque no suelen ver los telediarios o las RRSS.
1 K 17
Rembrandt #13 Rembrandt
#6 tus amigos de derechas votarán lo mismo que tu ..... a la derecha.
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tommyx #16 tommyx
#6 lastima que aquí no se vote a Trump sino a sus lacayos, cosa que supongo que si que harán
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#21 DenisseJoel
#16 Salvo que tengan alternativa.
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Brill #18 Brill
Más de uno habrá dejado de apoyarle tras llenar el depósito, eso seguro. En cuanto le tocas la cartera a la gente...
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JackNorte #20 JackNorte
Lo peor que puede pasarle a la ultraderecha y al resto del mundo si la lia aun mas hasta la etapa nuclear, condicionar el comercio global para sus intereses no solo afecta a la extrema derecha ni tan siquiera un poco e incluso siguen sumando.
Habria que ver que mal le puede sentar a la extrema derecha que la fuerza hegemonica del planeta sea de su ideologia.
El dia que eso sea malo para la ultraderecha igual ya no existe lugar ni para la maldad.
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HartzBaltz #24 HartzBaltz
Trump esta salvando el fracking y con ello esta haciendo ricos a muchos amigos suyos. Esta encantado con el barril a $100.
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tommyx #15 tommyx
Trump es lo peor que podría pasarle a cualquiera
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geburah #31 geburah
Trump es antisistema que nadie pidió.
0 K 6

menéame