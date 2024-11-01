Trump es lo peor que podría pasarle a la extrema derecha

La ofensiva militar impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán no solo está reconfigurando el tablero geopolítico de Oriente Próximo. También está provocando algo que pocos esperaban hace apenas unos años: una fractura visible dentro de la extrema derecha europea. Durante más de una década, estos movimientos políticos encontraron en Donald Trump un referente internacional, un modelo de liderazgo agresivo y una narrativa política basada en el choque de civilizaciones.
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EEUU ha apoyado siempre a Israel, este no es un tema de Trump.
Ningún presidente antes que los Bushes se atrevió con Iraq ....
Ningún presidentes antes que Obama se atrevió con somalia o siria
etc .... todos los presidentes han atacado países de la zona. Todos.
Estos son los presidentes que han tomado medidas contra iran :
Dwight D. Eisenhower, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden
Al final fue el que frenó el avance sobre ciertos derechos y libertades de una derecha que venía desbocada (y su hermanita facha también)
Terminó siendo positivo su comportamiento y su ignorancia
El votante de derechas medio puede ignorar esto y mas.
Ayuso podría a ir a la puerta de un colegio electoral a pegar tiros en la rodilla a sus propios votantes y estos se arrastrarían dentro para votarla.
Yo personalmente creo que es un error llamar derecha a todo lo que no es izquierda rancia .
El centro ha desaparecido y todo se ha atrociado entre "con nosotros, Buenos" y "si discrepas eres malísimo"
Por cierto, el eslogan de Abascal creo que ahora es "nos llaman fascistas para poder matarnos" o algo así.
Y colará.
La extrema derecha ahora mismo:
youtu.be/m6r07wEUJcM?is=HHyTMMD-AWmQXQPY
Eso si, quede claro; que las equivocaciones de este hijo puta las pagaremos bien caras.
La extrema derecha es un puñado de parásitos incompetentes acaparando poder sin tener un plan más allá de joder a las clases trabajadoras para llevárselo calentito ellos. En cuanto tienen poder real, empiezan a joderlo todo.
Habria que ver que mal le puede sentar a la extrema derecha que la fuerza hegemonica del planeta sea de su ideologia.
El dia que eso sea malo para la ultraderecha igual ya no existe lugar ni para la maldad.