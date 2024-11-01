edición general
Por qué Trump no ha logrado convencer a Putin para que acabe la guerra de Ucrania

Las tensiones entre Washington y Moscú se han intensificado drásticamente en las últimas semanas: Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a las petroleras rusas Rosneft y Lukoil, mientras que el Kremlin ha probado su nuevo misil de crucero Burevestnik, de propulsión nuclear, y el dron submarino Poseidón. Ambos países han declarado que podrían reanudar las pruebas nucleares. No solo se intercambian amenazas, sino que, sobre el terreno, la guerra continúa.

Yorga77
¿Y como la iba a hacer? Trump cree que es inteligente, pero no lo es. Y Putin pese a ser un cabrón lo es de verdad y es un manipulador nato.
3
drstrangelove
A Putin le encantaría acabar con la guerra, pero mientras Trump habla de "paz", los misiles otánicos siguen entrando por la frontera polaca.
3
silzul
#3 xD xD xD

Putin lo único que quiere es literalmente una victoria total en su guerra patriótica, para ensalzar en Rusia su poder y legado histórico.
2
drstrangelove
#4 Y Occidente quiere rapiñar los recursos rusos, ¿o te crees que se chupan el dedo?
1
ElBeaver
#6 ¿Qué recursos rusos? ¿Alguno que ya no compraban? Rusia ya vendía todo a Occidente sin problema alguno, con empresas occidentales operando en suelo ruso. Los oligarcas y Putin estaban encantados de que todas las empresas occidentales aprovecharan sus recursos.
0
drstrangelove
#7 No, los que están comprando los BRICS para desarrollarse ellos...
0
ElBeaver
#8 Me descojono, además de vender el petróleo a precios ridículos, ¿eso entonces no es rapiñar a Rusia?
1
Quillotro
Ohhh. Ya va perdiendo puntos para el Nóbel de la Paz 2026....
1
ummon
Pero si la guerra de ucrania le viene de maravilla a USA de verdad creemos que les interesa pararla?
2
pitercio
Porque USA ya no es la primera potencia mundial y decae cada mes.
0
Lamantua
Señoros de la guerra.
0

