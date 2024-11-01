·
8
meneos
17
clics
Trump marca una línea roja a Netanyahu con la anexión de Cisjordania: "No voy a apoyarla"
Trump marca una línea roja a Netanyahu con la anexión de Cisjordania: "No voy a apoyarla"
trump
netanyahu
7
1
0
85
actualidad
7 comentarios
actualidad
#1
Gry
¿Pero la va a permitir?
#4
XtrMnIO
Pues el lobby sionista le pondrá pasta sobre la mesa para que sí.
#5
carakola
Ni falta que hace. Ya lo hará el próximo presidente. Para eso está el bipartidismo.
#3
AlexGuevara
El mayor traficante de armas del planeta ahora con remilgos
#7
johel
Reciclando viñetas;
#2
Andreham
Trump ha visto que apoyar al genocida y al nazi no sirve de mucho, y ahora le ha dado por ir al otro lado, a ser un "rojo" que apoya los pueblos oprimidos.
Todo por su ego, que debe ser el niño en el bautizo y el muerto en el entierro.
#6
security_incident
#2
A ver. Hay mucha guerra psicológica. Hay temas que ya están decididos pero no se anuncian por oportunismo político y viceversa.
Por ejemplo, Netanyahu ha puesto una línea roja en cuanto a permitir tropas turcas en Gaza. Seguramente ya esté decidido y acordado por Netanyahu y Erdogan que entren tropas turcas. Ahora, depende cómo lo presenten pueden justificar ciertas políticas tanto a los suyos como al enemigo. Me explico, Netanyahu, al negarse en público a aceptar las tropas turcas, le da…
» ver todo el comentario
