Trump marca una línea roja a Netanyahu con la anexión de Cisjordania: "No voy a apoyarla"

Gry #1 Gry
¿Pero la va a permitir? :-P
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Pues el lobby sionista le pondrá pasta sobre la mesa para que sí.
carakola #5 carakola
Ni falta que hace. Ya lo hará el próximo presidente. Para eso está el bipartidismo.
#3 AlexGuevara
El mayor traficante de armas del planeta ahora con remilgos
johel #7 johel *
Reciclando viñetas;  media
Andreham #2 Andreham
Trump ha visto que apoyar al genocida y al nazi no sirve de mucho, y ahora le ha dado por ir al otro lado, a ser un "rojo" que apoya los pueblos oprimidos.

Todo por su ego, que debe ser el niño en el bautizo y el muerto en el entierro.
security_incident #6 security_incident
#2 A ver. Hay mucha guerra psicológica. Hay temas que ya están decididos pero no se anuncian por oportunismo político y viceversa.

Por ejemplo, Netanyahu ha puesto una línea roja en cuanto a permitir tropas turcas en Gaza. Seguramente ya esté decidido y acordado por Netanyahu y Erdogan que entren tropas turcas. Ahora, depende cómo lo presenten pueden justificar ciertas políticas tanto a los suyos como al enemigo. Me explico, Netanyahu, al negarse en público a aceptar las tropas turcas, le da…   » ver todo el comentario
