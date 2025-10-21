edición general
4 meneos
4 clics

Trump: Hamás debe “hacer lo correcto” o se enfrentará a una fuerza aliada “brutal” [ENG]

Numerosos aliados de Estados Unidos han dicho que estarían dispuestos a entrar en Gaza y acabar con Hamás con “fuerza contundente”, pero por ahora no es necesario, dijo el presidente Donald Trump este martes. “He dicho a esos países, y a Israel: ‘¡TODAVÍA NO!’ Aún hay esperanza de que Hamás haga lo correcto. Si no lo hacen, el fin de Hamás será RÁPIDO, FURIOSO Y BRUTAL. Quiero agradecer a todos esos países que han llamado para ofrecer su ayuda”, escribió Trump en Truth Social.

| etiquetas: trump , hamas , gaza , brutal
3 1 0 K 38 actualidad
8 comentarios
3 1 0 K 38 actualidad
Ovlak #1 Ovlak
Ha quedado claro que cuando uno de estos mamarrachos habla de Hamás o de hacerle algo a Hamás en realidad a quien están amenazando es a la población civil.
10 K 142
skaworld #3 skaworld
Es de una falta de elegancia tremenda que se obcequen en mancharte las manos de sangre cuando les estas matando.
6 K 73
#2 sorecer
Dadle 2 premios nóbele yAAAAA!!
4 K 65
#6 Grahml *
#2 Sólo le queda el recurso de lanzar la bomba atómica, como ya hicieron en Japón.

Aquí la rabia y descontrol con la que reacciona el tío siempre.

Es incapaz de conseguir nada este tío y se cree que "metiendo miedo" le vale.  media
0 K 20
Andreham #4 Andreham
Tenéis que entregarme los terrenos y abandonar la zona como refugiados para que pueda ganar dinero con un resort sobre los huesos de vuestras familias.

Cómo hicieron mis antepasados en mi tierra.
3 K 50
#8 concentrado
Cuando dice "fuerza aliada" se refiere a EEUU + Israel. El resto mira para otro lado.
1 K 26
ostiayajoder #5 ostiayajoder
Desde lyego es un insulto oara USA q no le hayan dado el Nobel de la Paz
1 K 15
MisturaFina #7 MisturaFina
Este tio habla solo? Eso parece. No se para que escucharle sinceramente.
0 K 8

menéame