Trump: Hamás debe “hacer lo correcto” o se enfrentará a una fuerza aliada “brutal” [ENG]

Numerosos aliados de Estados Unidos han dicho que estarían dispuestos a entrar en Gaza y acabar con Hamás con “fuerza contundente”, pero por ahora no es necesario, dijo el presidente Donald Trump este martes. “He dicho a esos países, y a Israel: ‘¡TODAVÍA NO!’ Aún hay esperanza de que Hamás haga lo correcto. Si no lo hacen, el fin de Hamás será RÁPIDO, FURIOSO Y BRUTAL. Quiero agradecer a todos esos países que han llamado para ofrecer su ayuda”, escribió Trump en Truth Social.
| etiquetas: trump , hamas , gaza , brutal
Aquí la rabia y descontrol con la que reacciona el tío siempre.
Es incapaz de conseguir nada este tío y se cree que "metiendo miedo" le vale.
Cómo hicieron mis antepasados en mi tierra.