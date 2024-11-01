edición general
Trump halaga a su secretaria de prensa, Karoline Leavitt, al elogiar 'esa cara' y 'esos labios'

Donald Trump elogió a su secretaria de prensa, Karoline Leavitt, elogiando su "rostro" y sus "labios", que describió como "una ametralladora". El presidente, de 79 años, habló con periodistas a bordo del Air Force One el lunes por la noche al regresar a Estados Unidos tras una cumbre en Egipto. En un momento dado, le preguntaron si el líder turco, Recep Tayyip Erdoğan, podría contribuir al fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero, de repente, cambió de tema para elogiar a Karoline, de 28 años.

jm22381 #7 jm22381
Siempre en búsqueda de una futura exseñora Trump :roll:
1 K 36
#6 JandePorer
Y porque no es menor de edad. Llega a serlo y no se puede ni contener la erección presidencial.
2 K 33
themarquesito #3 themarquesito *
Alina Habba se va a enfadar con esto de que ahora Trump le preste más atención a Karoline Leavitt que a ella.
#1 No, ha vuelto decir las mismas babosadas pero no es duplicada ni antigua
3 K 76
#4 Grahml *
#1 No.

Ha sido hoy regresando de Egipto

x.com/CalltoActivism/status/1978083040602525800
1 K 40
Torrezzno #5 Torrezzno *
#4 xD xD que tío
0 K 20
cabobronson #10 cabobronson
Nadie lo dice???

Melafo
0 K 13
Mimaus #12 Mimaus
#10 ya lo dice Trump...
0 K 6
Spirito #2 Spirito
Tiene cara lagarta. A mí no me gusta.
0 K 9
Pacman #8 Pacman
#2 Lidia, la de V
La rival de Diana
4 K 58
#9 Grahml *
#2 Las lagartas son mejores criaturas que esta ignorante grupie, carne de cañón de sectas lobotomizantes.

Leavitt: «Es solo gracias a Estados Unidos que los franceses no están hablando alemán ahora mismo.»
x.com/atrupar/status/1901686501077045480
2 K 46
Kmisetas #13 Kmisetas
Gravísimo, un hombre piropeando a una mujer, rápido hagamos de esto noticia.
0 K 6
Antipalancas21 #11 Antipalancas21
Un viejo baboso, que ni con viagra ya se le empina.
1 K 4

