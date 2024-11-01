Trump halaga a su secretaria de prensa, Karoline Leavitt, al elogiar 'esa cara' y 'esos labios'

Donald Trump elogió a su secretaria de prensa, Karoline Leavitt, elogiando su "rostro" y sus "labios", que describió como "una ametralladora". El presidente, de 79 años, habló con periodistas a bordo del Air Force One el lunes por la noche al regresar a Estados Unidos tras una cumbre en Egipto. En un momento dado, le preguntaron si el líder turco, Recep Tayyip Erdoğan, podría contribuir al fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero, de repente, cambió de tema para elogiar a Karoline, de 28 años.