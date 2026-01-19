Trump está obsesionado con el petróleo, pero las baterías chinas pronto dominarán el mundo [EN]

El presidente Trump tiene un anhelo manifiesto por los recursos naturales extranjeros y el poder que estos podrían otorgarle. Declaró que Estados Unidos intervino en Venezuela para "apropiarse del petróleo", apostando a que los inversionistas aportarían al menos 100 000 millones de dólares para reactivar una industria decrépita. Su apuesta es que los países seguirán queriendo comprar petróleo estadounidense para impulsar sus automóviles, camiones, barcos y aviones durante las próximas décadas.