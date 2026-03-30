Trump está interesado en pedir a los estados árabes que ayuden a pagar la guerra contra Irán [ENG]

Trump está interesado en pedir a los países árabes que paguen el coste de la guerra con Irán, dijo el lunes la secretaria de prensa Karoline Leavitt, y agregó que las conversaciones con Teherán para poner fin al conflicto están progresando bien. Leavitt dijo que era una idea que tenía Trump. “Creo que es algo que al presidente le interesaría mucho llamarles a hacer”. “Es una idea que sé que tiene y algo que creo que escucharás más de él”.