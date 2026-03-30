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Trump está interesado en pedir a los estados árabes que ayuden a pagar la guerra contra Irán [ENG]

Trump está interesado en pedir a los estados árabes que ayuden a pagar la guerra contra Irán [ENG]

Trump está interesado en pedir a los países árabes que paguen el coste de la guerra con Irán, dijo el lunes la secretaria de prensa Karoline Leavitt, y agregó que las conversaciones con Teherán para poner fin al conflicto están progresando bien. Leavitt dijo que era una idea que tenía Trump. “Creo que es algo que al presidente le interesaría mucho llamarles a hacer”. “Es una idea que sé que tiene y algo que creo que escucharás más de él”.

| etiquetas: trump , irán , guerra , casa blanca , eeuu , dinero , karoline leavitt
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6 comentarios
10 2 0 K 135 actualidad
jm22381 #2 jm22381
Y que le paguen el muro con México también :take:
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SeñorMarron #4 SeñorMarron
#2 te me adelantaste por 23 seg. xD
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mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Yo estoy interesado en pedirle a los estados árabes (o a quien sea en realidad, no soy caprichoso) que me ayuden a pagar los gastos del día a día.
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pitercio #5 pitercio *
Estaba por mandarla a humor, pero bueno, lo mismo les hace socios de la OTAN.
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gale #6 gale
Quiere que el resto pague una guerra que servirá para que las petroleras de USA se queden con el petróleo iraní.
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SeñorMarron #3 SeñorMarron
Y la pagará México!! :troll:
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menéame