Trump está empujando la alianza entre Estados Unidos y Europa al borde del abismo [ENG]

¿Qué ocurre con una alianza diplomática de 80 años cuando su potencia principal amenaza con una invasión militar a uno de sus miembros, libra una guerra económica contra los demás y promete fomentar la resistencia política y cultural contra sus gobiernos? (...) Ya no es una alianza para promover los intereses de democracias afines, dijeron. En su lugar, es una relación marcada únicamente por las condiciones de Trump: una en la que él utiliza la palanca que le da el poder estadounidense para obligar a los europeos a plegarse a sus caprichos.