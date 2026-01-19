edición general
Trump está empujando la alianza entre Estados Unidos y Europa al borde del abismo [ENG]

¿Qué ocurre con una alianza diplomática de 80 años cuando su potencia principal amenaza con una invasión militar a uno de sus miembros, libra una guerra económica contra los demás y promete fomentar la resistencia política y cultural contra sus gobiernos? (...) Ya no es una alianza para promover los intereses de democracias afines, dijeron. En su lugar, es una relación marcada únicamente por las condiciones de Trump: una en la que él utiliza la palanca que le da el poder estadounidense para obligar a los europeos a plegarse a sus caprichos.

MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
Si lo planteamos como "alianza" es evidente que el hecho de que finalice puede ser presentado como algo negativo, si lo planteamos como subyugación, el hecho de que finalice pinta bastante mejor. Otra cosa es que los líderes europeos prefieran seguir de rodillas a dar un paso al frente.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Me imagino el discurso de TRUMP: OTANeros ... estábamos al bordel abismo pero hemos dado un paso al frente .... xD
Cehona #5 Cehona
Tantos años con el "¡No, a la OTAN!!" y muchos están contra Trump, cuando lo va a conseguir.
termopila #3 termopila
Y Europa en vez de plantarse, está aceptando pulpo como animal de compañía…
TikisMikiss #1 TikisMikiss
Traducción:

Mientras el presidente Trump intenta coaccionar a los líderes europeos por Groenlandia, en Europa se plantean lo impensable: ¿está condenada una alianza de 80 años?
________________

¿Qué ocurre con una alianza diplomática de 80 años cuando su potencia principal amenaza con una invasión militar a uno de sus miembros, libra una guerra económica contra los demás y promete fomentar la resistencia
TikisMikiss #6 TikisMikiss
Meanwhile in truth social...

 media
TikisMikiss #7 TikisMikiss *
@xyria te sorprenderá saber que la entradilla... es una traducción literal del inglés, que es el original. En Menéame, cuando se envía una noticia en otro idioma, se traduce titular y entradilla.

Si necesitas saber más sobre las normas de Menéame o necesitas clases de inglés, avisa! Y sí, ya ves, al NY times no le gusta demasiado tu amo Donald.
