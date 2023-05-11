Trump se enfrenta a una guerra más larga de lo esperado en Irán con problemas en los suministros de munición y armas

La Administración Trump ya sugiere que la ofensiva en Irán puede durar ocho semanas y se reúne este viernes con las empresas de armas para reclamar que aceleren la producción para poder mantener el pulso
Las continuas
declaracionesbravuconadas de Pete Hegseth, cuando está sobrio, sobre que son los más mejores, que son devastadores, que no van a tener piedad, que su arsenal es infinito... dime de lo que presumes y te diré de lo que careces.
Todo esto, contado por Michael Kosta en The Daily Show.
www.youtube.com/watch?v=UVwqIxEg9So
Esto es una guerra entre él e Israel, contra Irán.
Como así habla Trumpo mismo de la guerra Ucrania-Rusia, que se desentiende por ser una guerra en la que EEUU no pinta nada (los cojones no pinta nada, por cierto, EEUU son los culpables de la guerra Ucrania- Rusia)
Los putos yankis tienen conflicto para largo, y probablemente, por caro (y posiblemente con soldados americanos muertos por medio, aparte de los del otro día), esta se convierta en otra guerra más perdida de tantas que han protagonizado por sus huevos imperialistas de mierda en las últimas décadas.
www.elmundo.es/internacional/2023/05/11/645c70e5fc6c83b3028b45e2.html