edición general
27 meneos
53 clics
Trump se enfrenta a una guerra más larga de lo esperado en Irán con problemas en los suministros de munición y armas

Trump se enfrenta a una guerra más larga de lo esperado en Irán con problemas en los suministros de munición y armas

La Administración Trump ya sugiere que la ofensiva en Irán puede durar ocho semanas y se reúne este viernes con las empresas de armas para reclamar que aceleren la producción para poder mantener el pulso

| etiquetas: trump , guerra iran , problema suministro , municion y armas
23 4 1 K 160 actualidad
19 comentarios
23 4 1 K 160 actualidad
Comentarios destacados:      
obmultimedia #2 obmultimedia
Ahora ya sabemos porque queria que se aumentase al 5% la inversión en defensa, para pagarle sus guerras.
8 K 116
tul #6 tul
#2 era bastante obvio, no aumentas el gasto militar para echarte la siesta despues.
1 K 26
carakola #9 carakola
#2 Que noo, que eso para defenderse de los rusos. :troll: Los muy hdp de los estadounidenses nos han creado una guerra eterna en Europa.
0 K 20
jonolulu #4 jonolulu
Hace unos días salio la noticia de que sus aliados del Golfo tenían muy limitado el suministro de interceptores Patriot. Ahora Imaginad que se les acaban y sigue la lluvia de misiles y drones en las bases americanas
6 K 91
karakol #14 karakol
Irán les ha salido respondón. Esperaban que descabezando a la cúpula iraní y agitando a la población para que derrocara a los ayatolas ya tenían la faena hecha. Es más, son tan brutos que se han cargado a los políticos y funcionarios iraníes aliados que esperaban que hicieran la transición.

Las continuas declaraciones bravuconadas de Pete Hegseth, cuando está sobrio, sobre que son los más mejores, que son devastadores, que no van a tener piedad, que su arsenal es infinito... dime de lo que presumes y te diré de lo que careces.

Todo esto, contado por Michael Kosta en The Daily Show.

www.youtube.com/watch?v=UVwqIxEg9So
3 K 47
Elbaronrojo #15 Elbaronrojo
#14 Buenas risas me echo con ese programa.
0 K 10
#5 Grahml *
Y además, gran parte de Europa ya le ha dicho que se vaya a tomar por culo.

Esto es una guerra entre él e Israel, contra Irán.

Como así habla Trumpo mismo de la guerra Ucrania-Rusia, que se desentiende por ser una guerra en la que EEUU no pinta nada (los cojones no pinta nada, por cierto, EEUU son los culpables de la guerra Ucrania- Rusia)

Los putos yankis tienen conflicto para largo, y probablemente, por caro (y posiblemente con soldados americanos muertos por medio, aparte de los del otro día), esta se convierta en otra guerra más perdida de tantas que han protagonizado por sus huevos imperialistas de mierda en las últimas décadas.
2 K 40
GuerraEsPaz #16 GuerraEsPaz
#5 y aun haran peliculas patrioticas tristes donde diran que fueron por obligacion para luchar contra el terrorismo como en las guerras de iraq, afganistan o vietnam
1 K 24
ur_quan_master #13 ur_quan_master
Con un poco de suerte no sale indemne de esta.
2 K 39
#3 concentrado
Pero si Trump dijo que tenía un arsenal infinito. En fin, ya puede poner a los parados a fabricar balas. Y cuando se le acaben las tierras raras que invada China.
1 K 30
berkut #7 berkut
#3 Si Trump dice que mires hacia arriba, por tu bien, mejor mira hacia abajo...
1 K 30
#10 concentrado
#7 Con Trump siempre hay que tener vigilados los bajos, eso sin duda
1 K 30
thror #18 thror
#3 De bombas "tontas" tienen todas las que quieran y mas, lo que escasean son las de ultima generacion, que son las que estan gastando.. La industria armamentistida de EEUU esta euforica al tener que reponer el stock
0 K 10
Cantro #1 Cantro
Sería chistoso que los problemas de suministro se debiesen a que tuvieron que enviar el stock a Europa por lo del 5%
1 K 20
GuerraEsPaz #8 GuerraEsPaz
no se donde lei que le esta costando mil millones diarios. haciendo cuentas de lo que va a costar las ocho semanas que estiman va a ser un despilfarro de 56 miles de millones. va a (no) ser gracioso que se enquiste el conflicto y termine disparando la deuda a niveles exponenciales.
0 K 9
Elbaronrojo #12 Elbaronrojo
#8 Eso te lo soluciona subiendo los aranceles a la importación en un 200%.
0 K 10
Don_Pixote #11 Don_Pixote
Me suena a EEUU está usando chips de lavadoras, pero como es EEUU, lo damos por bueno :-D
0 K 8
#19 sliana
Imagina la cantidad de bombas que les están tirando...
0 K 7

menéame