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Trump le dice al papa que es "débil en materia de delincuencia" y el papa le responde que "no le tiene miedo"

Trump le dice al papa que es "débil en materia de delincuencia" y el papa le responde que "no le tiene miedo"

Donald Trump ha decidido abrir otro frente, como si no tuviera ya suficientes guerras sobre la mesa, esta vez con el Vaticano, una institución milenaria acostumbrada a sobrevivir a emperadores, cruzadas y presidentes con complejo de César. El destinatario de su última andanada ha sido León XIV, al que ha calificado de "débil en materia de delincuencia" y "pésimo en política exterior" a lo que el Papa ha respondido que "no le tiene miedo".

| etiquetas: trump , papa , león , xiv , débil , delincuencia
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19 comentarios
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Comentarios destacados:      
PasaPollo #12 PasaPollo
Lo que se ha desviado la ventana de Overton para que el Papa (¡el mismísimo Papa!) sea visto como un faro de mesura y buenismo citando literalmente su corpus doctrinal.

Los papas no se han vuelto güoques, es que los políticos se han vuelto fachas.
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HeilHynkel #10 HeilHynkel
Aqui Trump abriendo el "estrecho de Ormuz" xD

x.com/caminantes21/status/2043588828435255559?s=20
3 K 54
#2 Galton
¡Pelea de fachas! cristo vs fascistas :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn:
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Javi_Pina #9 Javi_Pina
#2 y los cristofascistas con quien se posicionan? ?(
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RoterHahn #19 RoterHahn
#9
Con Netanyahu.
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#3 Leclercia_adecarboxylata
Round 1, fight!
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MiguelDeUnamano #13 MiguelDeUnamano
#3 Yo apuesto por el papa, tiene que repartir las mejores hostias de toda la iglesia. xD
5 K 87
HeilHynkel #16 HeilHynkel
#13

Y salvó que no es un papa vasco :-D
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Brill #18 Brill
#13 Y parece en mejor forma que Trump.
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Guanarteme #14 Guanarteme
#11 Pues bien que se rodea de pastores evangélicos...

Y estos rifirrafes con el Vaticano, no los tenía ni con Francisco, que se suponía que era "progre" (ojo a las comillas).
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A.more #15 A.more
#14 como ves más loco
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#4 Alcalino
Creo que cada vez está más claro quienes están del lado del bien, y quienes del lado del mal

A estas alturas no debería ser difícil posicionarse, y quien salga con dudas y ambigüedades, dejan clara si catadura moral
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anv #8 anv
#6 ¿Te gustan los tacos?  media
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Malinke #17 Malinke
De momento ya no se achantó, como si lo hizo medio mundo. Trump se vino arriba porque vio sumisión, ficticia o real, pero sumisión.
A las primeras de cambio, cuando Trump soltaba imbecilidades, desde la UE o presidentes de países de cualquier país, tendrían que haber dicho que hay unas normas y no pasamos por esa (chulería) falta de compostura institucional y nos hubiéramos ahorrado muchas tonterías.
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anv #5 anv
Este jueves ya despegarán los bombarderos en dirección al Vaticano. El viernes por la noche después del cierre de la bolsa vendrá el bombardeo.
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Mikhail #6 Mikhail
#5 o eso o el orangután se acojonará... :roll:
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Guanarteme #7 Guanarteme *
Bueno, parece que por fin las aguas vuelven a su cauce y los católicos y los protestantes se odian de nuevo ¡Como debe ser!

Pues sí, como debe ser, porque gran parte del auge ultraconservador de los últimos años se debe a la alianza entre evangélicos y los católicos más fundamentalistas.
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A.more #11 A.more *
#7 el rey loco no va con nadie. Es un tarado, votado por millones de tarados. Y el mundo pendiente de sus huevos. A qué espera europa para apartarse de los genocidas?
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DDJ #1 DDJ
Duelo de papanatas
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menéame