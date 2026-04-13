Trump le dice al papa que es "débil en materia de delincuencia" y el papa le responde que "no le tiene miedo"

Donald Trump ha decidido abrir otro frente, como si no tuviera ya suficientes guerras sobre la mesa, esta vez con el Vaticano, una institución milenaria acostumbrada a sobrevivir a emperadores, cruzadas y presidentes con complejo de César. El destinatario de su última andanada ha sido León XIV, al que ha calificado de "débil en materia de delincuencia" y "pésimo en política exterior" a lo que el Papa ha respondido que "no le tiene miedo".
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Los papas no se han vuelto güoques, es que los políticos se han vuelto fachas.
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Con Netanyahu.
Y salvó que no es un papa vasco
Y estos rifirrafes con el Vaticano, no los tenía ni con Francisco, que se suponía que era "progre" (ojo a las comillas).
A estas alturas no debería ser difícil posicionarse, y quien salga con dudas y ambigüedades, dejan clara si catadura moral
A las primeras de cambio, cuando Trump soltaba imbecilidades, desde la UE o presidentes de países de cualquier país, tendrían que haber dicho que hay unas normas y no pasamos por esa (chulería) falta de compostura institucional y nos hubiéramos ahorrado muchas tonterías.
Pues sí, como debe ser, porque gran parte del auge ultraconservador de los últimos años se debe a la alianza entre evangélicos y los católicos más fundamentalistas.