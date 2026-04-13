Trump le dice al papa que es "débil en materia de delincuencia" y el papa le responde que "no le tiene miedo"

Donald Trump ha decidido abrir otro frente, como si no tuviera ya suficientes guerras sobre la mesa, esta vez con el Vaticano, una institución milenaria acostumbrada a sobrevivir a emperadores, cruzadas y presidentes con complejo de César. El destinatario de su última andanada ha sido León XIV, al que ha calificado de "débil en materia de delincuencia" y "pésimo en política exterior" a lo que el Papa ha respondido que "no le tiene miedo".