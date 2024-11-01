Trump dice que “no es un gran admirador” del papa León tras su mensaje contra la guerra [ENG]

Donald Trump dijo a los periodistas el domingo que “no es un gran admirador” del papa León XIV, después de que el líder mundial de los católicos hiciera un llamamiento a la paz el sábado. “No soy un gran admirador del papa León. Es una persona muy liberal, y alguien que no cree en detener el crimen”, dijo Trump a los periodistas en la base aérea conjunta Andrews en Maryland, acusando al pontífice de “jugar con un país que quiere tener un arma nuclear”. El papa León criticó duramente a los belicistas el sábado.