Trump dice que la guerra con Irán está "prácticamente terminada"

Trump dice que la guerra con Irán está "prácticamente terminada". Más información, en breve.

capitan__nemo #3 capitan__nemo
Y como este hombre no ha mentido nunca vamos y nos lo creemos.
Pertinax #4 Pertinax *
Dos semanas y ya. Como el otro jueputa gonorrea.
#1 PerritaPiloto
Síntoma de que está convencido de que van a entrar en una fase de desgaste.
Vilkarmer #8 Vilkarmer
#1 El 45% de los Useños están invertidos en bolsa americana.
Una semanita de bajada mientras el petroleo sube es lo único que hunde su popularidad, así que la estrategia de la semana laboral puede ser la de intentar que se calme la cosa mientras petardea los fines de semana.
#5 josiahallen
Sólo puede terminar la guerra retirándose y aceptando la inutilidad absoluta del ataque no provocado.

Pero este narcisista no va a hacer esto. Quién va a sufrir ahora es Israel, porque toda oportunidad de impedir que Iran tenga armas nucleares ha sido borrada.
elgranpilaf #11 elgranpilaf
#5 Pues que sufran
#13 josiahallen
#11 Sí, y de paso se monta una escalada nuclear que nos borra a todos. No pasa nada.
Alakrán_ #12 Alakrán_
#5 varias cosas, primero estamos ante la ansiedad de Trump de terminar esto deprisa y corriendo, este punto era su debilidad manifiesta desde el primer ataque.
Lo siguiente es que Irán ha quedado destrozada por mucho tiempo, tardarán mucho en desarrollar nada.
#14 josiahallen
#12 Todo el montaje nuclear es subterráneo y está intacto. No necesitan reactores porque ya tienen el material hecho.

Menos wishful thinking, que eso no funciona.
Un_señor_de_Cuenca #15 Un_señor_de_Cuenca
#5 Ojalá haga una de las suyas, diga que han ganado y se piren.
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Pues ya puedes darse un paseo por allí ¿No?

¿O es un cobarde?
Zarangollo #6 Zarangollo
No se supone que RT estaba censurada o algo de eso?
Pertinax #7 Pertinax *
#6 Putin tiene aún más dominios que vergüenza.
Arzak_ #19 Arzak_
Irán: terminada la que te tengo aquí colgada 8-D
#16 Suleiman
Esta como una regadera.
#18 El_dinero_no_es_de_nadie
Más información, en breve.
#17 konde1313
Pues, nada, ya estaría. Vamos recogiendo los portaaviones y nos vamos a liberar Cuba. Ciao, ciao!
Zarangollo #10 Zarangollo *
Fuente: Oye que me ha llamao el trump y me ha dicho...

"Creo que la guerra está prácticamente terminada. No tienen armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea", declaró el mandatario por teléfono a la periodista Weijia Jiang."
Black_Txipiron #9 Black_Txipiron *
"pues resulta que si tenían cabezas nucleares, y sabiendo esto, nosotros ya no metemos el morro" a dicho a continuación :troll: :troll: :troll:
#20 eugeniodl *
La intención de EE.UU. es saquear Irán. Si ya han ganado ¿por qué siguen tirando bombas y destruyendo lo que quieren saquear?
