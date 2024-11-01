edición general
20 meneos
81 clics
Trump da señales de descontrol ante los reveses militares en Irán y la crisis global por el bloqueo del estrecho de Ormuz

Trump da señales de descontrol ante los reveses militares en Irán y la crisis global por el bloqueo del estrecho de Ormuz

El presidente de EEUU vuelca su furia en las redes sociales redoblando las amenazas contra Teherán por el cierre del estrecho para luego abrir la puerta a un acuerdo en las próximas horas y, después poner hora al ultimátum: “¡Martes, 8:00 p.m.”

| etiquetas: trump , descontrol , reveses , militares , irán
16 4 0 K 248 politica
11 comentarios
16 4 0 K 248 politica
Comentarios destacados:    
Yorga77 #1 Yorga77
Ya que antes era un hombre comedido y prudente. :troll: :troll: :troll:
9 K 144
OdaAl #2 OdaAl *
Y el martes a las 8:00 p.m. Taco para cenar

#1 nunca lo fue
1 K 22
Yorga77 #4 Yorga77
#2 Por cosas se alargara hasta el viernes 10 de Abril o martes 26 de....Agosto.
1 K 28
pitercio #3 pitercio
#1 They are eating the dogs, they are eating the cats, they are eating the pets...
0 K 19
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#1 en sus libros: “como ser una persona dialogante” “autocontrol”

Lo explica muy bien
0 K 20
#8 atabey
#5 Tienes que leerte la reedición.  media
1 K 30
DORO.C #9 DORO.C
Ya chochea.
0 K 11
ostiayajoder #7 ostiayajoder
Pues por lo q tengo oido ahora xD

Parece q los restos calcinados eran de algun nativo irani en algun vehiculo atacado por USA.

Y escuche q los c130 si se atoraron en la arena y estuvieron asi 2 o 3 horas.... en Ucrania los habrian pulverizado con drones en ese tiempo, aqui parece q el ejercito Irani esta bien tocado.

Lo q no entiendo es pq esta tan absolutamente desquiciado Trump
0 K 9
#10 unocualquierax
#7
Este tipo nunca ha estado en el quicio.
Lo parieron psicópata e imbécil, y ahora encima tiene demencia senil.
0 K 8
#6 Tiranoc
El martes dirá que cancela el ultimátum porque han contactado con él para suplicar que quieren alcanzar un acuerdo de paz y que como gesto de buena voluntad han dejado pasar 25 buques por el estrecho de Ormuz, que al final han resultado ser 37
0 K 7

menéame