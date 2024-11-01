Trump da señales de descontrol ante los reveses militares en Irán y la crisis global por el bloqueo del estrecho de Ormuz

El presidente de EEUU vuelca su furia en las redes sociales redoblando las amenazas contra Teherán por el cierre del estrecho para luego abrir la puerta a un acuerdo en las próximas horas y, después poner hora al ultimátum: “¡Martes, 8:00 p.m.”
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#1 nunca lo fue
Lo explica muy bien
Parece q los restos calcinados eran de algun nativo irani en algun vehiculo atacado por USA.
Y escuche q los c130 si se atoraron en la arena y estuvieron asi 2 o 3 horas.... en Ucrania los habrian pulverizado con drones en ese tiempo, aqui parece q el ejercito Irani esta bien tocado.
Lo q no entiendo es pq esta tan absolutamente desquiciado Trump
Este tipo nunca ha estado en el quicio.
Lo parieron psicópata e imbécil, y ahora encima tiene demencia senil.