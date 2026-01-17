edición general
29 meneos
25 clics
Trump Corrupción SA: el presidente y su familia utilizan la Casa Blanca para enriquecerse como nunca

Trump Corrupción SA: el presidente y su familia utilizan la Casa Blanca para enriquecerse como nunca

Nunca en la historia de Estados Unidos la presidencia fue un negocio tan lucrativo. Entre otras cosas porque nunca antes un comandante en jefe había aprovechado el cargo para vender relojes, guitarras, biblias o perfumes con su nombre mientras dirige el país, para invertir en sectores cuya regulación depende de sus decisiones, para convertir su emporio hostelero en el centro oficioso del poder estadounidense o para hacer de la política exterior un instrumento al servicio de sus negocios en el extranjero.

| etiquetas: trump , familia , corrupcion , enriquecerse , como nunca
26 3 0 K 260 politica
11 comentarios
26 3 0 K 260 politica
Comentarios destacados:      
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
Y los nazispobres aplaudiendo con las orejas por el enriquecimiento ilegítimo de sus amos.
4 K 56
#4 UNX
#2 Los hay que pensaban, literalmente: Trump es rico, por lo tanto no le mueve el dinero xD
Y no me lo invento, mucho subnormal no tuvo problema en decirlo.
11 K 148
BastardWolf #5 BastardWolf
#4 a los ricos les obsesiona hacerse aun mas y mas ricos
4 K 53
Jointhouse_Blues #11 Jointhouse_Blues *
#5 Y cada vez hay más y acaparan más poder. Y solo pueden enriquecerse a costa de empobrecer al resto.
¿Veis ya la correlación con ciertos acontecimientos?
0 K 12
DDJ #8 DDJ
#4 Desde que se puede votar está ese rumor para engatusar a bobos: Mejor que gobiernen ricos porque están acostumbrados a manejar el dinero y no necesitan robarlo.

Luego la realidad una y otra vez dice lo contrario.
1 K 20
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Todo eso y mucho más ha hecho Donald Trump desde que regresó a la Casa Blanca hace ahora un año. Su fortuna se ha incrementado desde entonces en 4.000 millones de dólares, según la revista Forbes. Y nada tiene visos de alterar semejante modo de proceder: ni los centenares de conflictos de interés que le persiguen ni las acusaciones de corrupción institucionalizada. La suya, repite Trump, es “la marca más de moda del mundo”.
1 K 27
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Poco roba para lo guapa que es.
1 K 15
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#3 Sobre todo por el pelo zanahoria que le queda,
0 K 20
Celebrus #7 Celebrus
Y aun está pendiente el rug-pull como colofón final del show que tiene montado.
0 K 11
io1976 #9 io1976
Qué outsider es!!!
0 K 11
beltzak #10 beltzak
Anda … entonces, como Maduro, Aznar, Biden, Milei, Netanyahu etc.
0 K 8

menéame