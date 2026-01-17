Trump Corrupción SA: el presidente y su familia utilizan la Casa Blanca para enriquecerse como nunca

Nunca en la historia de Estados Unidos la presidencia fue un negocio tan lucrativo. Entre otras cosas porque nunca antes un comandante en jefe había aprovechado el cargo para vender relojes, guitarras, biblias o perfumes con su nombre mientras dirige el país, para invertir en sectores cuya regulación depende de sus decisiones, para convertir su emporio hostelero en el centro oficioso del poder estadounidense o para hacer de la política exterior un instrumento al servicio de sus negocios en el extranjero.