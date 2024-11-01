edición general
8 meneos
19 clics
Trump anuncia que la próxima cumbre del G-20 será en su resort

Trump anuncia que la próxima cumbre del G-20 será en su resort

El tema de la cumbre, que se celebrará los días 14 y 15 de diciembre de 2026, será “Crecimiento a través de la desregulación, la abundancia energética y la innovación”, según un funcionario de la Casa Blanca.

| etiquetas: resort , trump , g-20
7 1 0 K 88 actualidad
14 comentarios
7 1 0 K 88 actualidad
Comentarios destacados:    
botafoch #3 botafoch
Fijo que les cobra entrada
:troll:
7 K 95
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#3 más tonto sería si no lo hiciera, van a tragar igual
0 K 20
emmett_brown #10 emmett_brown
#3 Claro que lo va a hacer.
0 K 10
#11 beltraneja
#3 y seguro que ni les graba hasta en el váter ni nada
0 K 7
BertoltBrecht #6 BertoltBrecht *
G20 en el Ventorro de lujo 2.0
1 K 26
Asnaeb #4 Asnaeb
Pero que van a dejar para las comedias del cine y la tele?
1 K 22
comadrejo #5 comadrejo *
#4 No le van a quedar extravagancias exclusivas a Kin Cojon Hun :troll: :troll:
0 K 12
#1 Suleiman
Ya le importa un pimiento.tkso, usaa cumbre para forrarse con sus resorts i encima haciendo propaganda de magufadas...
1 K 17
#2 Eukherio
#1 A mí esto me hace bastante gracia. Por lo menos no disimula.
0 K 8
themarquesito #13 themarquesito
#2 #1 Ya lo hacía durante su primer mandato, yendo continuamente a Mar-a-Lago o a Doral los fines de semana, facturándole un pastón por el alojamiento de los agentes al Servicio Secreto.
0 K 19
Jointhouse_Blues #12 Jointhouse_Blues
#1 Quiere ser el nuevo Epstein, y ni lo disimula.
0 K 12
Imag0 #7 Imag0
Ojalá no vaya nadie.
0 K 15
#8 cunaxa *
#7 España va a ir.
0 K 8
io1976 #14 io1976
A soplarme las gónadas en mi casita, perras!
0 K 10

menéame