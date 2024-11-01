·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10810
clics
Momento en que Vito Quiles se da cuenta de que su padre fue inmigrante
9103
clics
Discusión con la fachosfera sobre la resistencia armada palestina (acaba con cita a mis superiores)
5220
clics
"Wonderwall" y la letra de Camilo Sesto "Morir de amor", encajando a la perfección como si esa letra estuviera hecha para esa melodía, CAMILOASIS
4473
clics
La bici de Benjamín
4347
clics
China se mofa de EEUU tras exhibir su brutal poderío militar: "Si el Pentágono pidiera pizza y misiles DF-61, los DF-61 llegarían primero"
más votadas
455
Discusión con la fachosfera sobre la resistencia armada palestina (acaba con cita a mis superiores)
430
Según la DEA el 0% de la cocaína incautada en EE.UU. proviene de Venezuela
581
Eslovenia se planta ante la presencia de Israel en Eurovisión y marca el camino para aplicar sanciones similares a las de Rusia
379
Identificado el cuarto integrante del comando ultra que atentó contra el periodista de Diario Red
358
Veterano estadounidense rompe el silencio sobre los crímenes de guerra israelíes [ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
19
clics
Trump anuncia que la próxima cumbre del G-20 será en su resort
El tema de la cumbre, que se celebrará los días 14 y 15 de diciembre de 2026, será “Crecimiento a través de la desregulación, la abundancia energética y la innovación”, según un funcionario de la Casa Blanca.
|
etiquetas
:
resort
,
trump
,
g-20
7
1
0
K
88
actualidad
14 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
1
0
K
88
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
botafoch
Fijo que les cobra entrada
7
K
95
#9
Verdaderofalso
#3
más tonto sería si no lo hiciera, van a tragar igual
0
K
20
#10
emmett_brown
#3
Claro que lo va a hacer.
0
K
10
#11
beltraneja
#3
y seguro que ni les graba hasta en el váter ni nada
0
K
7
#6
BertoltBrecht
*
G20 en el Ventorro de lujo 2.0
1
K
26
#4
Asnaeb
Pero que van a dejar para las comedias del cine y la tele?
1
K
22
#5
comadrejo
*
#4
No le van a quedar extravagancias exclusivas a Kin Cojon Hun
0
K
12
#1
Suleiman
Ya le importa un pimiento.tkso, usaa cumbre para forrarse con sus resorts i encima haciendo propaganda de magufadas...
1
K
17
#2
Eukherio
#1
A mí esto me hace bastante gracia. Por lo menos no disimula.
0
K
8
#13
themarquesito
#2
#1
Ya lo hacía durante su primer mandato, yendo continuamente a Mar-a-Lago o a Doral los fines de semana, facturándole un pastón por el alojamiento de los agentes al Servicio Secreto.
0
K
19
#12
Jointhouse_Blues
#1
Quiere ser el nuevo Epstein, y ni lo disimula.
0
K
12
#7
Imag0
Ojalá no vaya nadie.
0
K
15
#8
cunaxa
*
#7
España va a ir.
0
K
8
#14
io1976
A soplarme las gónadas en mi casita, perras!
0
K
10
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente