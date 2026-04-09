Trump afirma que Irán no debería cobrar tasas a los petroleros que atraviesan el estrecho de Ormuz [ENG]

El presidente Donald Trump afirmó el jueves que Irán no debería cobrar tasas a los petroleros que atraviesan el estrecho de Ormuz, que lleva bloqueado desde el inicio de la guerra con Irán, lo que ha provocado la peor interrupción del suministro energético mundial de la historia. «Hay informes que indican que Irán está cobrando tasas a los petroleros que atraviesan el estrecho de Ormuz», escribió Trump en Truth Social.