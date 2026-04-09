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Trump afirma que Irán no debería cobrar tasas a los petroleros que atraviesan el estrecho de Ormuz [ENG]

El presidente Donald Trump afirmó el jueves que Irán no debería cobrar tasas a los petroleros que atraviesan el estrecho de Ormuz, que lleva bloqueado desde el inicio de la guerra con Irán, lo que ha provocado la peor interrupción del suministro energético mundial de la historia. «Hay informes que indican que Irán está cobrando tasas a los petroleros que atraviesan el estrecho de Ormuz», escribió Trump en Truth Social.

| etiquetas: trump , iran , hormuz , fees , paso
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9 comentarios
9 0 0 K 103 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Os recuerdo que el jeta este quería hacer una joint venture para cobrar a medias con Irán.

Ahora se queja de que no pilla cacho.
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HeilHynkel #6 HeilHynkel
#2

La tuya es relacionada a la mía, de hecho, es el comentario que hago.
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YoSoyTuPadre #9 YoSoyTuPadre
#1 Le falto añadir: "... sin darnos a nosotros nuestra parte" :troll:
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#7 Pitchford
Tiene razón. La reconstrucción de Irán no debería pagarse con peajes, la deberían pagar Usa e Israel en exclusiva.
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DrEvil #8 DrEvil
#7 Me sorprende que nadie haya sacado aún la idea de que todos los afectados le pidamos a USA una compensación económica por todos los gastos que nos está causando.
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ombresaco #3 ombresaco
Alguien le podría responder que la legislación no le importa, que su propio sistema moral es suficiente
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vicus. #5 vicus.
Antes era gratis, pero gracias al Trumpeta ahora hay que pagar. Se queja del agua la llave que la abre.
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Lutin #4 Lutin
Jajaja, toda la razón, asco de personaje caecundio y repugnante, ojalá se muera ya el desgraciado, que bastante daño ha hecho al mundo semejante alcahuete putero.
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menéame