edición general
12 meneos
32 clics

Trump afirma que EE. UU. e Israel han destruido la capacidad militar iraní y presiona a los líderes para que se rindan: «Ríndanse». (Eng)

También dijo «Son las personas más malvadas que jamás hayan existido en la Tierra», afirmó. «Cortan la cabeza a los bebés. Cortan a las mujeres por la mitad. Echa un vistazo al 7 de octubre, echa un vistazo a lo que han hecho durante los últimos 47 años... Cuando esto termine, tendremos un mundo mucho más seguro».

| etiquetas: trump , irán , israel , cortan , cabezas , mujeres , bebés
10 2 1 K 106 actualidad
18 comentarios
10 2 1 K 106 actualidad
Comentarios destacados:      
#2 cocococo
Tendremos un mundo mucho más seguro y mucho más democrático, lo ha dicho misiles de veces.
14 K 160
#3 Toponotomalasuerte
#2 siempre al chiste fácil. Menos risas que los disléxicos tb somos persianas.
4 K 48
#6 Tiranoc
#3 Ah pero ¿es que ya no somos sentimientos y los sentimientos tenemos personas?
3 K 38
#8 Toponotomalasuerte
#6 creo que ese es el vecino del alcalde, que es el vecino.
Hasta gracias y muchas nunca!
3 K 37
#9 Tiranoc
#8 !Igualmente¡ muchas tardes y buenas gracias.
4 K 47
DayOfTheTentacle #16 DayOfTheTentacle
#6 no hombre, eso es pq es el pueblo el que...
0 K 9
DayOfTheTentacle #15 DayOfTheTentacle
#2 esperemos que una bonba nuclear no lo desmienta...
0 K 9
#4 Tiranoc
Ríndanse y por nuestra seguridad,pónganse ustedes mismos los grilletes.
2 K 28
YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre
Cuando esto termine puede que tengamos Mundo, puto anormal
1 K 23
#7 UNX
Principio de transposición, un clásico.
0 K 11
XtrMnIO #11 XtrMnIO
Venga, pues que empiece la invasión terrestre, si tienen huevos.
0 K 11
ur_quan_master #12 ur_quan_master
Misión Cumplida, como dijo George Bush hijo de Iraq. Mañana el estrecho de Ormuz seguirá bloqueado. Dudo mucho que Trump haya calibrado los efectos de la aventura en la que se ha metido.

Offtopic: Visto en perspectiva Bush parece ahora un tipo inteligente en comparación al mono naranja.
0 K 11
manzitor #5 manzitor
¿piensa como habla?, porque si es así...madre de dios.
0 K 11
Gry #13 Gry
#5 Yo diría que si. Muchas veces puedes "ver" lo que está pensando, como relaciona unas cosas con otras, cuando se pone a desbarrar y cambia de tema a mitad de una frase.
0 K 15
manzitor #14 manzitor
#13 Es un desequilibrado de manual.
0 K 11
DayOfTheTentacle #17 DayOfTheTentacle
#14 y de automático.
0 K 9
wachington #10 wachington
Es leer la noticia y reafirmarte en que la Fox es el NoDo de Trump.

Pues si se han cepillado todos los misiles y aviones de Irán, ya pueden abrir el paso a petroleros en el estrecho de Ormuz.

Eso, quién se lo crea.
0 K 11
DayOfTheTentacle #18 DayOfTheTentacle
#10 el no doo son el resto, el suyo es to doo.
0 K 9

menéame