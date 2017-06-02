Trump advierte de que Europa se enfrenta a la “desaparición de su civilización”

El rumbo hacia el desastre de una Europa en presunto declive, acosada por la inmigración y al borde de perder su identidad de faro de la cultura occidental, se ha convertido en una de las más persistentes obsesiones del ideario MAGA (Make America Great Again) durante la segunda presidencia de Donald Trump. Esa obsesión cristalizó con la publicación en la noche de este jueves (hora de Washington) de un polémico documento, firmado por el propio Trump y titulado Estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos de América.
| etiquetas: trump , adviertencia , europa , desaparición , civilización
Ahora es de "paises subdesarrollados", inferiores, fuentes de migrantes, verdad colonizadores?
alde.es/wp-content/uploads/2014/06/imagen1.png
www.politicaexterior.com/wp-content/uploads/2023/06/PIB-China-EEUU-UE-
Su país es líder en empresas tecnológicas. Europa en pensiones y jubilados dando paseos
Es un país que sigue teniendo niños y una natalidad estable
Europa...
Un continente en decadencia, burocracia absurda, llorón, miedoso, viejo, decrépito, un museo, un parque de atracciones, un continente sin futuro, asaltado, islamizado
He trabajado en USA y la degradación en esos 20 años que citas es clara y palpable.
La primera vez que pise USA flipe… la última flipe aún más… por el nivel de indigentes y suciedad en su calles, por la degradación de todo.
Y al menos tienen niños
Europa esta muerta. La decadencia no es solo económica. Es social
Sin niños, lleno de viejos chupópteros y que se llena de gente recién salida del año 750
Somos Roma en el año 400
La decadencia de USA se huele, se ve, se siente…
Desde que pisas el aeropuerto.
Los ricos más ricos pero el país cuesta abajo.
20 años visitándolo con mucha frecuencia, se de lo que hablo.
Y estás siempre a un cáncer leve de la ruina.
Europa tiene sus problemas, pero USA no es ejemplo de nada.
Por cierto que tufo de clasismo el comentario sobre los peruanos. Asquito.
- AfD pro-Russia movement
-… » ver todo el comentario
www.meneame.net/story/crece-pobreza-espana-numero-hogares-vulnerables-
Los principales puntos del documento son :
( 1 ) Diagnóstico crítico con la situación actual de Europa.
La UE y “otros organismos transnacionales” son acusados de promover un “borramiento civilizacional”… » ver todo el comentario
Ya sabemos cuál es el camino: votar a quien proponga hacer todo lo contrario.
Para alcanzar tan altas cotas de inmundicia intelectual, entrenáis????
París por ejemplo, la ciudad que en los 60 y 70 simbolizaba el feminismo minifaldero y empoderante sigue igual
www.elmundo.es/internacional/2017/06/02/593066e7468aeb517a8b45c0.html
Y el British style londinense? Con su aires Burberry y estética mod… » ver todo el comentario
De puta vergüenza.