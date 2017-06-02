edición general
Trump advierte de que Europa se enfrenta a la “desaparición de su civilización”

El rumbo hacia el desastre de una Europa en presunto declive, acosada por la inmigración y al borde de perder su identidad de faro de la cultura occidental, se ha convertido en una de las más persistentes obsesiones del ideario MAGA (Make America Great Again) durante la segunda presidencia de Donald Trump. Esa obsesión cristalizó con la publicación en la noche de este jueves (hora de Washington) de un polémico documento, firmado por el propio Trump y titulado Estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos de América.

manbobi #1 manbobi *
Sobre todo si seguimos siendo vasallos de estos anormales.
15 K 178
azathothruna #5 azathothruna
#1 En otros tiempos, sacaban guillotinas y demas.
Ahora es de "paises subdesarrollados", inferiores, fuentes de migrantes, verdad colonizadores? :troll:
0 K 17
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Con las injerencias americanas y los lideres corruptos...no me cabe duda.
4 K 61
sotillo #9 sotillo
#2 Ni por estas
0 K 10
#7 soberao
Lo que diga Tramp es completamente irrelevante y más ahora que está desfasado y con signos de demencia.
2 K 32
cocolisto #3 cocolisto
Seguramente Europa lo va a pasar mal pero el trompas se equivoca si cree que su país se va a ir de rositas.
1 K 32
#14 Prusianodelsur *
#3 Su país no ha hecho otra cosa en 20 años que separarse por lo alto del PIB europeo to the moon

alde.es/wp-content/uploads/2014/06/imagen1.png

www.politicaexterior.com/wp-content/uploads/2023/06/PIB-China-EEUU-UE-

Su país es líder en empresas tecnológicas. Europa en pensiones y jubilados dando paseos
Es un país que sigue teniendo niños y una natalidad estable
Europa...
Un continente en decadencia, burocracia absurda, llorón, miedoso, viejo, decrépito, un museo, un parque de atracciones, un continente sin futuro, asaltado, islamizado
3 K -3
#15 tromperri *
#14 y aún así se vive mas y mejor en Europa.
He trabajado en USA y la degradación en esos 20 años que citas es clara y palpable.
La primera vez que pise USA flipe… la última flipe aún más… por el nivel de indigentes y suciedad en su calles, por la degradación de todo.
0 K 7
#18 Prusianodelsur
#15 Pues imagina en Europa pero cobrando la mitad. Y compartiendo piso con tres peruanos que no conoces de nada porque no te llega
Y al menos tienen niños
Europa esta muerta. La decadencia no es solo económica. Es social
Sin niños, lleno de viejos chupópteros y que se llena de gente recién salida del año 750
Somos Roma en el año 400
0 K 6
#20 tromperri *
#18 conozco bien USA y Europa.
La decadencia de USA se huele, se ve, se siente…
Desde que pisas el aeropuerto.
Los ricos más ricos pero el país cuesta abajo.
20 años visitándolo con mucha frecuencia, se de lo que hablo.
Y estás siempre a un cáncer leve de la ruina.
Europa tiene sus problemas, pero USA no es ejemplo de nada.

Por cierto que tufo de clasismo el comentario sobre los peruanos. Asquito.
1 K 18
estemenda #25 estemenda
#14 Es que no falla, diciembre de 2025. Hala, al ignore.
1 K 22
#12 Afro
Queremos ser africanos!!!
0 K 20
suppiluliuma #21 suppiluliuma *
#0 Resumen de los comentarios de este envío: Zazis de MNM no dándose cuenta de que lo que dicen los fascistas del gobierno de los EEUU sobre Europa es exactamente lo mismo que lo que dicen los fascistas del gobierno ruso, a los que tanto adoran. Porque ambos son fascistas, y apoyan a sus amigos fascistas europeos.

- AfD pro-Russia movement
-…   » ver todo el comentario
1 K 17
azathothruna #4 azathothruna
Yo lo digo tambien, y no me da pena.
0 K 17
suppiluliuma #22 suppiluliuma *
#4 ¡Wolfgang! Te lo he dicho mil veces: la derrota del "Reich a manos de las hordas judeobolcheviques" no supuso la "desaparición de la civilización europea". ¡Que sois cualquier cosa menos civilizados! Contente un poco, y no tomes el Pervitin del abuelo antes de venir a comentar. ¡Que caducó en 1951!
1 K 17
alehopio #13 alehopio
En la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos firmada por Trump y publicada el 4 de diciembre de 2025, Europa aparece retratada como una región que ha perdido “identidad nacional y confianza en sí misma” y cuya trayectoria actual debe ser “corregida” por Washington.

Los principales puntos del documento son :

( 1 ) Diagnóstico crítico con la situación actual de Europa.

La UE y “otros organismos transnacionales” son acusados de promover un “borramiento civilizacional”…   » ver todo el comentario
0 K 11
#17 tromperri *
#13 Vamos un divide y vencerás de libro.
Ya sabemos cuál es el camino: votar a quien proponga hacer todo lo contrario.
0 K 7
#23 Cincocuatrotres
USA ya está diluida, Europa se encamina hacia ello, el globalismo no quiere identidades propias, lo cojonudo es que con esa falta de identidad te quieren convencer para ir a la guerra y es gracioso.
0 K 8
ElenaCoures1 #26 ElenaCoures1 *
Si Trump dice eso, seguramente la mitad es falso o exagerado
0 K 7
#8 SantanaS
Dijo el gran pensador de nuestro tiempo.
0 K 7
#16 Aas59
Yo me conformo con que desaparezca el.
0 K 6
#27 omega7767
#16 por su avanzada edad, no creo que tarde mucho
0 K 11
Expat_Guinea_Ecuatorial #10 Expat_Guinea_Ecuatorial *
En muchos paises de Europa ya es dificilmente evitable, los del Este se libraran gracias a que su pasado gozando el comunismo los vacuno
2 K 3
troymclure #24 troymclure *
#10 La decadencia de los últimos 3 siglos de España es por el comunismo que implataron los Borbones

Para alcanzar tan altas cotas de inmundicia intelectual, entrenáis????
0 K 9
#11 Prusianodelsur *
Noooo por Dios
París por ejemplo, la ciudad que en los 60 y 70 simbolizaba el feminismo minifaldero y empoderante sigue igual

www.elmundo.es/internacional/2017/06/02/593066e7468aeb517a8b45c0.html

Y el British style londinense? Con su aires Burberry y estética mod…   » ver todo el comentario
1 K -1
#19 tromperri
#11 vaya cherry picking te has marcado.
De puta vergüenza.
0 K 7

