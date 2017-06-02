Trump advierte de que Europa se enfrenta a la “desaparición de su civilización”

El rumbo hacia el desastre de una Europa en presunto declive, acosada por la inmigración y al borde de perder su identidad de faro de la cultura occidental, se ha convertido en una de las más persistentes obsesiones del ideario MAGA (Make America Great Again) durante la segunda presidencia de Donald Trump. Esa obsesión cristalizó con la publicación en la noche de este jueves (hora de Washington) de un polémico documento, firmado por el propio Trump y titulado Estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos de América.