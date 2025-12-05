edición general
Crece la pobreza en España: el número de hogares vulnerables que cobra el Ingreso Mínimo Vital sube en 379.000 personas el último año

En el último año, el número de beneficarios del Ingreso Mínimo Vital ha crecido en España un 18,7%, lo que supone que se han sumado 378.838 personas que ahora necesitan este dinero extra del Estado para vivir. Según los datos publicados hoy por el Ministerio de Seguridad Social, en total en el país hay 785.722 hogares que reciben esta prestación, en los que viven 2,4 millones de personas (el 40,8%, niños) que necesitan estos ingresos para poder vivir dignamente.

| etiquetas: españa , pobreza , ingreso mínimo vital , imv
menéame