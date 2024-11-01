edición general
El truco de la “amonestación por escrito”.

Un truco más viejo que merendar pan con Nocilla es que el empresaurio hispánico te sancione pero sin que te des cuenta de que te ha sancionado. ¿Cómo? Con las conocidas como “amonestaciones por escrito”, en las que no se pone sanción de X días de empleo y sueldo. ¿Para qué? Para que no dejes de trabajar ningún día y después pueda intentar echarte gratis cuando le convenga hacerlo. Es un truco estupendo porque no le cuesta nada a la empresa, aunque al trabajador sí que puede costarle el despido.

pepel #4 pepel
No tienes derecho a enojarte por los incumplimientos de atención sanitaria. Si lo haces, te pueden enviar una carta certificada, informándote de que un empleado te ha reportado, y puedes ser excluido de la prestación correspondiente.
pepel #1 pepel
Este suistema lo suele aplicar la SS.SS y otras administraciones.
PasaPollo #3 PasaPollo
#1 ¿A qué te refieres?
Pacman #2 Pacman
Ante la duda, se debería consultar el propio expediente laboral (la empresa está obligada a ofrecerlo y se puede pedir cada 6 meses) ya que ahí debería estar esa sanción (o como se le quiera llamar) y en ese caso tirar de conciliación
