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Los tres partidos de la izquierda alemana dejarán de publicar en la red de Elon Musk

Los tres partidos de la izquierda alemana dejarán de publicar en la red de Elon Musk

Con tres comunicados idénticos publicados la mañana de este lunes y usando un último hashtag #WirVerlassenX (“NosotrosAbandonamosX”), los tres partidos de izquierda y sus grupos parlamentarios han anunciado que abandonan la gestión de su cuenta en la red social Twitter (ahora X), propiedad de Elon Musk. La falta de moderación en la red no es el único problema. Poco antes de las elecciones alemanas el dueño de la red social entrevistó al líder del partido ultraderechista AfD y Musk afirmando que “sólo AfD puede salvar a Alemania”.

| etiquetas: alemania , izquierda , wirverlassenx , adf , elon musk , ultraderechista
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11 comentarios
7 2 0 K 90 politica
Gnomo #2 Gnomo *
está muy preocupado. Igual que cuando la gente se empezó a salir de X cuando lo compró. Al poco tiempo se le había olvidado a todo el mundo

A.more, me tienes en ignorados xD
Que verdad te habré dicho que te ha indignado xD
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volandero #3 volandero
Que tres partidos publiquen o no en Twitter no le importa a nadie.

Lo que hay que hacer es prohibir esa puta red social en toda la UE.
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Gnomo #4 Gnomo
#3 Cuál es el motivo exacto para prohibirla?
2 K 30
anarion321 #7 anarion321
#4 Las notas de la comunidad.
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mikhailkalinin #8 mikhailkalinin
#4 La captura de información por parte de una potencia hostil
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Gnomo #11 Gnomo
#8 que información exactamente? La del usuario? Que sea el usuario entonces el que decida por sí solo formar parte de dicha red social o no
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borteixo #10 borteixo
#4 no tiene suficientes diálogos de aceptación de cookies
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mikhailkalinin #5 mikhailkalinin
#3 Correcto.Actualmente no son aliados, son hostiles. Quieren Groenlandia.
1 K 20
#6 encurtido
Es lo coherente. Estamos delegando en los gobiernos (como #3 pidiendo prohibir) un poder que tenemos como consumidores.
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A.more #1 A.more
Muy acertado
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anarion321 #9 anarion321
Es lógico, Twitter se ha vuelto una red social donde es más dificil que haya bulos gracias a las notas de la comunidad, que no paran de tragarse los sectores que más dogmatismo predican en la actualidad.
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menéame