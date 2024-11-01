Los tres partidos de la izquierda alemana dejarán de publicar en la red de Elon Musk

Con tres comunicados idénticos publicados la mañana de este lunes y usando un último hashtag #WirVerlassenX
(“NosotrosAbandonamosX”), los tres partidos de izquierda y sus grupos parlamentarios han anunciado que abandonan la gestión de su cuenta en la red social Twitter (ahora X), propiedad de Elon Musk. La falta de moderación en la red no es el único problema. Poco antes de las elecciones alemanas el dueño de la red social entrevistó al líder del partido ultraderechista AfD y Musk afirmando que “sólo AfD puede salvar a Alemania”.
A.more, me tienes en ignorados
Que verdad te habré dicho que te ha indignado
Lo que hay que hacer es prohibir esa puta red social en toda la UE.