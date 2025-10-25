edición general
28 meneos
41 clics

Tres de los hombres de la nueva manada de Pamplona tenían orden de expulsión

Tres de los cuatro hombres detenidos por la violación grupal y simultánea de una universitaria en Pamplona el pasado viernes están en España de manera irregular. Todos ellos son de origen magrebí y tienen abiertos los correspondientes expedientes de expulsión a sus países. Los cuatro arrestados viven en una zona de tiendas de campaña ubicadas junto al río

| etiquetas: pamplona , violación , expulsión
24 4 0 K 157 actualidad
29 comentarios
24 4 0 K 157 actualidad
Comentarios destacados:        
memmaker650 #3 memmaker650
Este es un problema recurrente en Europa. Las órdenes de expulsión cuando se dictan se deben ejecutar al momento. No esperar N días o semanas porque luego pasa lo que pasa.
Estás ordenes se dictan por algo y por lo tanto es mantener a delincuentes vagando libremente por las calles.
7 K 84
Supercinexin #7 Supercinexin
Pues habrá que preguntar a los jueces qué hacían estos inmigrantes ilegales con órdenes de expulsión todos sueltos por la calle, en lugar de estar detenidos en el CIE a la espera de su deportación. Será culpa del Coletas, de Mònica Oltra, de los perroflautas, del demasiado comunismo... a saber. En cualquier caso, la izquierda, que por supuesto estamos todos a favor de llenar España de magrebíes violadores y de fletar transatlánticos enteros llenos de ellos para traerlos aquí y darles DNI, piso y paga, debemos hacer mucha autocrítica. Eso seguro.
4 K 71
#13 sorecer
#7 piso y paga. jajajjaja. Si es que.. Ains.
0 K 10
Supercinexin #15 Supercinexin
#13 Y subvención para un Ford Focus, para que puedan ir a buscar trabajo.
1 K 28
TripleXXX #23 TripleXXX
#15 El que suda la gota gorda asando espetos cerca de mi casa se ha comprado un chalet de cinco dormitorios con piscina solo por las pagas :palm:
0 K 9
Sawyer76 #19 Sawyer76
#7 Pues ya ves, la izquierda es la que está gobernando y se supone que tenemos un ministerio de justicia e interior para algo, o deberíamos.
Y de propina, la izquierda es la que niega sistemáticamente la realidad y insulta llamando fachas y nazis a cualquiera que denuncie que tenemos un problema de seguridad ciudadana con inmigrantes de cierta procedencia.
3 K 30
TripleXXX #22 TripleXXX
#7 A veces me pregunto si habrá algún interés oculto en retrasar esos procesos que les dan alas a la extrema derecha.

Conozco decenas de magrebíes que trabajan como mulas, el otro día vi un vídeo de un argelino jugándosela para defender a una mujer a la que le estaba agrediendo su pareja, a otro ayudando a los vecinos de su barrio a retener dentro de un comercio a un atracador violento que, sí, también era magrebí.

Ellos son los primeros que quisieran que se expulsase a los delincuentes porque, al final, siempre habrán Vitos y demás que los quieran meter a todos en el mismo saco.
1 K 20
strike5000 #28 strike5000
#22 Y por eso la mayoría de nosotros estamos a favor de la expulsión de los inmigrantes ilegales. Yo no tengo problemas con los inmigrantes que vienen por los cauces legales, con su permiso de trabajo o el capital suficiente para montar un negocio. Lo que no queremos es que entre cualquiera, sin documentación, sin identificación, sin medios para subsistir. Eso sólo supone más crisis y una altísima probabilidad de delincuencia o de que sean explotados.
0 K 11
TripleXXX #29 TripleXXX
#28 Yo estoy por la expulsión de los delincuentes, conozco decenas de ilegales que son maravillosas personas, prácticamente todos los senegaleses que venden por la playa son mis colegas y me fío de ellos a tope.
0 K 9
#8 Feliberto
Que no que en los 80 era peor!
5 K 54
#26 Cincocuatrotres *
#8 no serás amigo del mentiroso que decía que en los 80 la gente llevaba más navajas que ahora, mentira donde las halla, bastante complicado era circular a las noche y por las carreteras para ser tan gilipollas de llevar navaja, y mentia con todos sus cojones para blanquear la selva que tenemos.
0 K 7
hazardum #16 hazardum *
Cuando hay un crimen/asesinato por violencia de genero, los medios indican que la causa única es el machismo, pero cuando hay violaciones sobre todo cuando no son perpetradas por nacionales, parece que ya no es por machismo o porque piensen que la mujer vale menos que un mueble y pueden hacer lo que quieran con ella, si no que ponen causas como la pobreza, falta de integración, etc, ya no son machistas, si no pobres.

Y a mi esto me resulta bastante curioso, porque siempre hablan de lo…   » ver todo el comentario
3 K 39
StuartMcNight #20 StuartMcNight
#16 El mundo… ese medio progre socialista woke… o algo así.
0 K 10
#10 pozz
Hay que reformar el sistema de expulsiones, es alucinante que peña con ordenes de expulsion campen a sus anchas... :palm:
2 K 38
Esku #14 Esku
#10 Hay que reformar el modelo migratorio, directamente.
3 K 40
Esku #9 Esku
Estoy seguro que esto abrira telediarios, sabremos sus nombres, (sus trabajos claramente no) y el ministerio saldra a posicionarse.
2 K 32
#2 Meneame_la_verga
Catapulta ya!!
6 K 26
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
Por dejadez de las instituciones y sus trabajadores
2 K 25
#5 Mesopotámico
En esta caso, podemos determinar que Marlaska ha sido el 5º violador por su inacción e inutilidad
6 K 20
#12 sorecer
#5 Ostia, a ti no te tenia controlado. Nuevo cuencoarrocista a las ordenes del amo.

Venga!! A pastar al ignore.
1 K -8
kastanedowski #21 kastanedowski
El problema no son los parasitos sino el sistema que no los elimina...
0 K 10
NPC_3575 #4 NPC_3575
Joder con nuestros niñes!
6 K 9
user12_34 #11 user12_34
Ya está El Mundo echando pestes. Cuántas noticias así hacen de españoles?
0 K 9
#18 tpm1
#11 ¿Con orden de expulsión? Ninguna.

Y aquí tienes una de hace 5 días de un español y además cura:

www.elmundo.es/andalucia/2025/10/25/68fcdd95fdddff67408b457d.html
2 K 38
#27 Cincocuatrotres
#18 porque lo pones? Es español y nos lo tenemos que comer, no así otros que entran ilegalmente y violan a nuestras mujeres y podemos evitarlo, a los de aquí nos los tenemos que comer.
0 K 7
#24 Somozano
#11 De los de la manada original conocimos sus nombres, caras, trabajos, biografías...
1 K 16
#17 Dexton
No estamos protegiendo nuestras mujeres.
0 K 6
#25 Somozano
Siempre magrebíes
En España,Francia , Holanda y Bélgica el 90% de los que la lian ya sea terrorismo, robos o violaciones son siempre marroquíes y argelinos.

Que puta capacidad tienen esos dos países sobre todo Marruecos para exportar mierda. Francia está llena de asiáticos de la antigua Indochina. 0 problemas. Negros del caribe. 0 problemas. Incluso negros africanos pocos problemas
Marroquíes? Todos los del mundo y más
0 K 5

menéame