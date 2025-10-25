Tres de los hombres de la nueva manada de Pamplona tenían orden de expulsión

Tres de los cuatro hombres detenidos por la violación grupal y simultánea de una universitaria en Pamplona el pasado viernes están en España de manera irregular. Todos ellos son de origen magrebí y tienen abiertos los correspondientes expedientes de expulsión a sus países. Los cuatro arrestados viven en una zona de tiendas de campaña ubicadas junto al río
Estás ordenes se dictan por algo y por lo tanto es mantener a delincuentes vagando libremente por las calles.
Y de propina, la izquierda es la que niega sistemáticamente la realidad y insulta llamando fachas y nazis a cualquiera que denuncie que tenemos un problema de seguridad ciudadana con inmigrantes de cierta procedencia.
Conozco decenas de magrebíes que trabajan como mulas, el otro día vi un vídeo de un argelino jugándosela para defender a una mujer a la que le estaba agrediendo su pareja, a otro ayudando a los vecinos de su barrio a retener dentro de un comercio a un atracador violento que, sí, también era magrebí.
Ellos son los primeros que quisieran que se expulsase a los delincuentes porque, al final, siempre habrán Vitos y demás que los quieran meter a todos en el mismo saco.
Y a mi esto me resulta bastante curioso, porque siempre hablan de lo… » ver todo el comentario
Venga!! A pastar al ignore.
Y aquí tienes una de hace 5 días de un español y además cura:
www.elmundo.es/andalucia/2025/10/25/68fcdd95fdddff67408b457d.html
En España,Francia , Holanda y Bélgica el 90% de los que la lian ya sea terrorismo, robos o violaciones son siempre marroquíes y argelinos.
Que puta capacidad tienen esos dos países sobre todo Marruecos para exportar mierda. Francia está llena de asiáticos de la antigua Indochina. 0 problemas. Negros del caribe. 0 problemas. Incluso negros africanos pocos problemas
Marroquíes? Todos los del mundo y más