Tras cuatro años de guerra: la resiliencia de los ucranianos

Los ucranianos viven su invierno más duro en cuatro años de guerra. Pese a los bombardeos, la destrucción del suministro eléctrico y la incertidumbre sobre las negociaciones de paz, se niegan a rendirse. ¿Cómo resisten?

#8 #5 Propaganda otaneja. Tras Ucrania está EEUU y su voluntad de petar Rusia. Los ucranianos son instrumentos de la voluntad de los HDP de EEUU que está jodiendo Europa.
#1 CarlosSanchezDiaz
con el dinero que les enviamos
ElUltimoMono #7 ElUltimoMono
#1 dijo mientras mueren otros para que él pueda escribir esto desde su sofá
inventandonos #11 inventandonos *
#7 #1 Yo no estuve de acuerdo cuando le tocábamos los cojones a Rusia, ni me puse banderitas ucranianas en Twitter como hacía la peña. En el fondo hasta pensaba que Rusia tenía ciertas razones para pegar un golpe en la mesa.

Sin embargo ahora, más de 3 años después, estoy de manera absoluta e incondicional con Ucrania. La agresión y ocupación continua de Rusia, el abandono y ridiculización de USA. Yo estoy con Ucrania al 100%. Ojalá negocien la paz, pero no se puede culpar al que se defiende de un matón.
manbobi #12 manbobi *
#7 Para algo están subcontratados. Ellos ponen el terreno y la carne, nosotros la pasta y los aplausos. La caja se la llevan nuestros amigos del otro lado del océano.
#1
Andreham #14 Andreham
#7 Mueren otros porque hay ciertos abuelos que no se quieren poner de acuerdo en quién les va a pagar impuestos.

Y ciertos no-abuelos trajeados que tienen mucho dinero y saben lo rentable que es invertir en material fungible como balas y obuses.
#24 CarlosSanchezDiaz *
#7 te has equivocado de hilo.
Es lo que tiene pegar tiros con una mano y postear con la otra . Qué te lías.
xD xD xD
Un_señor_de_Cuenca #22 Un_señor_de_Cuenca
#1 ¿Y? Al final quienes sufren las consecuencias son los civiles. Un país arrasado en buena parte de su territorio, muertos, familias destruidas, niños con la vida arruinada... en fin. El que empieza la guerra siempre es el culpable.
carakola #8 carakola *
#5 Propaganda otaneja. Tras Ucrania está EEUU y su voluntad de petar Rusia. Los ucranianos son instrumentos de la voluntad de los HDP de EEUU que está jodiendo Europa.
Trevago #17 Trevago
#8 Ucrania lleva desde la Administración Trump sin recibir NADA, ningún tipo de armamento, se lo damos desde la UE.
Bajo este nuevo esquema, Ucrania solicita el equipo, los aliados de la OTAN lo pagan y los EE. UU. lo suministran desde sus reservas o líneas de producción.
Don_Pixote #20 Don_Pixote *
#16 #8 #10 que por mucho que repetais el argumentario desde 2014, no sale de meneame y tampoco os hace mucha gente caso
Pero oye un 10 por el esfuerzo :troll:
#23 fremen11 *
#20 Ah! Espera que no es verdad que UK y USA no han permitido que USKrania se siente a la mesa a negociar, si es que hay que reirse

www.europapress.es/internacional/noticia-rusia-afirma-ucrania-abandono
Don_Pixote #26 Don_Pixote
#23 "Rusia afirma" :-D

#humor
#28 fremen11
#26 Rusia afirma, publicada por Europapress
carakola #2 carakola *
Con nuestro dinero y movilizaciones forzosas. Políticos belicistas HDP... Y encima apoyan el genocidio israelí.
Trevago #18 Trevago
#2 Díselo a Trump, si retira sus tropas a las fronteras reconocidad internacionalmente como Rusia, se acaba la guerra.
Increíble, ¿verdad?
#10 fremen11
#5 Cuéntame por qué UK y EEUU en tiempos de Biden se negaron a negociar la Paz???? Porque todo el mundo sabe que USKrania es soberana, jajajajajajajajajajajajaa
Trevago #19 Trevago
#10 Eso es falso. Dime cómo exactamente Boris Jhonson se negó a negociar la paz, por favor.
#25 fremen11
#19 A ver Claro que no fue Boris, pues ya no estaba en el gobierno de UK, pero aquí tiene la prueba

www.europapress.es/internacional/noticia-rusia-afirma-ucrania-abandono
ipanies #6 ipanies
Y los asustaviejas en la UE nos dicen que Rusia se planta en Lisboa en 3 meses... El ridículo del ejército Ruso va a ser recordado por décadas.
Estamos mandando mucho dinero al pais más corrupto de Europa y pese a lo que están robando en equipamiento y suministros los rusos no son capaces de avanzar.
#9 anamabel
#6 Es el enésimo ejemplo del imperialismo de Schrödinger: un enemigo ruso tan letal y apocalíptico que es a la vez capaz de arrasar europa e incapaz de salir de las trincheras del Donbas a ratos.
HeilHynkel #15 HeilHynkel
#6

En realidad es toda la puta OTAN contra una Rusia anquilosada y encima, se queda sin municiones y sin carne de cañón. Y lo cachondo es que los OTANeros repiten el mantra de que quieren conquistar toda Ucrania ....
manbobi #13 manbobi
Este envío es propaganda bueeeeenaaa. Se conoce también como "información imparcial"
#3 fremen11
Porque lo quiere el amo
Don_Pixote #5 Don_Pixote
#3 lo de defenderse de un agresor y potencia militar que quiere borrar la identidad Ucraniana de la historia y faz de la Tierra no tiene nada que ver

Aqui muy mucho españoles de todos los colores y banderas ,pero el culo el pompa a cualquier agresor iria garantizado.
#16 j-light
#5 Ucrania fue invadida previamente por USA/OTAN. De hecho, firmó un acuero de entrada en la OTAN. Lo que esta invasión se llamó revolución de color. Y luego empezó la guerra civil en el este.

Aquí los inocentes son los que mueren en las trincheras. El resto es juego de poder.
Trevago #21 Trevago
#16 Dime por favor, qué acuerdo de entrada se firmó, y por qué eso justificaría una invasión.
Tus datos están errados completamente.
Don_Pixote #27 Don_Pixote *
#21 "firmó un acuero de entrada en la OTAN."

Es como su acuerdo de que la Otan no se iba a expandir, que lo firmaron con Gorbachev (aunque el mismo lo ha desmentido)
Son acuerdos que solo existen aqui :-D
ur_quan_master #4 ur_quan_master
Con toda la pasta que le manda la UE lo menos UE podemos exigir es que hagan de carne de cañón decentemente ¬¬
