Tras cuatro años de guerra: la resiliencia de los ucranianos

Los ucranianos viven su invierno más duro en cuatro años de guerra. Pese a los bombardeos, la destrucción del suministro eléctrico y la incertidumbre sobre las negociaciones de paz, se niegan a rendirse. ¿Cómo resisten?
Sin embargo ahora, más de 3 años después, estoy de manera absoluta e incondicional con Ucrania. La agresión y ocupación continua de Rusia, el abandono y ridiculización de USA. Yo estoy con Ucrania al 100%. Ojalá negocien la paz, pero no se puede culpar al que se defiende de un matón.
Y ciertos no-abuelos trajeados que tienen mucho dinero y saben lo rentable que es invertir en material fungible como balas y obuses.
Es lo que tiene pegar tiros con una mano y postear con la otra . Qué te lías.
Bajo este nuevo esquema, Ucrania solicita el equipo, los aliados de la OTAN lo pagan y los EE. UU. lo suministran desde sus reservas o líneas de producción.
Estamos mandando mucho dinero al pais más corrupto de Europa y pese a lo que están robando en equipamiento y suministros los rusos no son capaces de avanzar.
En realidad es toda la puta OTAN contra una Rusia anquilosada y encima, se queda sin municiones y sin carne de cañón. Y lo cachondo es que los OTANeros repiten el mantra de que quieren conquistar toda Ucrania ....
Aqui muy mucho españoles de todos los colores y banderas ,pero el culo el pompa a cualquier agresor iria garantizado.
Aquí los inocentes son los que mueren en las trincheras. El resto es juego de poder.
Tus datos están errados completamente.
Es como su acuerdo de que la Otan no se iba a expandir, que lo firmaron con Gorbachev (aunque el mismo lo ha desmentido)
