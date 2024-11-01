Transportes confirma que todos los autobuses que presen servicio estatal deberán ir pintados del mismo color, independientemente de la compañía que gestione la ruta

[C&P] El Ejecutivo central busca dejar una impronta clara y reconocible en el territorio nacional, asegurando que cada vez que un viajero suba a un autocar de línea estatal, identifique inmediatamente que se encuentra en un servicio de titularidad pública, independientemente de la empresa privada que lo gestione operativamente.
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En la comunitat valenciana las empresas privadas que hacen las rutas de la generalitat llevan los autobuses pintados como la gva ha querido y con sus logotipos ..
Lo raro es que no fuera ya asi.
Pero lo suyo sería que fuera un tema a largo plazo. Que los nuevos autobuses vinieran con ese color, y que los antiguos tuvieran varios años para repintarse, para que cuando fueran a taller ya aprovecharan y repintaran, sin prisas. Imagina que acabas de renovar la flota y tienes que volver a pintarla de nuevo el mes que viene. Por supuesto, de tu bolsillo.
Al cabo de varios años, tendrían una apariencia uniforme para distinguirlos con facilidad.
Pero eso sería si se concibiera hacia el beneficio público, y no como un mecanismo de propaganda para las próximas elecciones. Propaganda que por cierto, tu terminarás pagando, porque ese coste terminará repercutido en el billete.
Conozco dos autobuses que comparten parte de la ruta, luego tras una docena de kilómetros los autobuses continúan por rutas diferentes. Para las personas que están esperando en la parada es importante poder distinguirlos con facilidad.
... y ahora, a instaurar (de una vez por todas) los supermercados públicos.