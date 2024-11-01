edición general
17 meneos
35 clics
Transportes confirma que todos los autobuses que presen servicio estatal deberán ir pintados del mismo color, independientemente de la compañía que gestione la ruta

Transportes confirma que todos los autobuses que presen servicio estatal deberán ir pintados del mismo color, independientemente de la compañía que gestione la ruta

[C&P] El Ejecutivo central busca dejar una impronta clara y reconocible en el territorio nacional, asegurando que cada vez que un viajero suba a un autocar de línea estatal, identifique inmediatamente que se encuentra en un servicio de titularidad pública, independientemente de la empresa privada que lo gestione operativamente.

| etiquetas: autobuses , ministerio de transportes
14 3 4 K 145 actualidad
17 comentarios
14 3 4 K 145 actualidad
Bapho #5 Bapho *
Esto es polémica?
En la comunitat valenciana las empresas privadas que hacen las rutas de la generalitat llevan los autobuses pintados como la gva ha querido y con sus logotipos ..

Lo raro es que no fuera ya asi.
3 K 57
Mildranx #9 Mildranx
#5 Si esto es polemica, pq en casos de averias, te puedes encontrar q no tengas autobuses para prestar sustituirlos pq estan pintados con el color de la ccaa de turno...
0 K 10
Lenari #11 Lenari *
#5 La idea no es mala. Al contrario.

Pero lo suyo sería que fuera un tema a largo plazo. Que los nuevos autobuses vinieran con ese color, y que los antiguos tuvieran varios años para repintarse, para que cuando fueran a taller ya aprovecharan y repintaran, sin prisas. Imagina que acabas de renovar la flota y tienes que volver a pintarla de nuevo el mes que viene. Por supuesto, de tu bolsillo.

Al cabo de varios años, tendrían una apariencia uniforme para distinguirlos con facilidad.

Pero eso sería si se concibiera hacia el beneficio público, y no como un mecanismo de propaganda para las próximas elecciones. Propaganda que por cierto, tu terminarás pagando, porque ese coste terminará repercutido en el billete.
1 K 13
Oghaio #8 Oghaio
Para ellos es (y será) polémica cualquier cosa que no hayan decidido los PPeros, se creen los dueños del cortijo.
3 K 49
sotillo #15 sotillo
#8 Lo son ¿No ves cómo va la sanidad y la educación? La vivienda ni la menciono por que esto ya no es vergüenza, es todo un insulto y un saqueo
0 K 10
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
"Esta medida, de hecho, se inspira en modelos de éxito de otros países europeos donde el transporte público mantiene una identidad visual coherente y cohesionada, lo que facilita la orientación del pasajero y refuerza el sentimiento de pertenencia a un sistema de transporte integrado y robusto."
3 K 37
sotillo #14 sotillo
#7 Esos países seguro que no tienen 17 gobiernos de tártaros mirando su ombligo
0 K 10
Atusateelpelo #16 Atusateelpelo
#14 Segun la IA Alemania, con sus landers, es uno de esos paises.
0 K 16
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
A lo que hay que estar...te aplaudimos desde Andalucía....:troll:
1 K 15
Trigonometrico #1 Trigonometrico
Yo no creo que esto sea cierto.
Conozco dos autobuses que comparten parte de la ruta, luego tras una docena de kilómetros los autobuses continúan por rutas diferentes. Para las personas que están esperando en la parada es importante poder distinguirlos con facilidad.
0 K 12
Gry #10 Gry
#1 En rutas nacionales sueles tener que comprar el billete en taquilla.
1 K 30
Trigonometrico #12 Trigonometrico
#10 Hace tiempo que no voi en bús, pero me refiero a los que llaman autobús de línea que suelen hacer la ruta entre dos ciudades, y que lo esperas en unas paradas determinadas.
1 K 22
#13 Paucat
#12 Ese voi es duro de leer.
0 K 6
#2 kreator
igual tiene que ver con lo de pintar los autobuses de color azul pepero?
0 K 11
Lamantua #4 Lamantua *
Todos Arco Iris. :troll:
0 K 7
DarthMatter #17 DarthMatter
Me parece estupendo ...

... y ahora, a instaurar (de una vez por todas) los supermercados públicos.
0 K 7

menéame