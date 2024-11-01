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Óscar Puente, ministro de Transporte, confirma que todos los autobuses deberán ir pintados del mismo color
Puente sostiene que es una medida común en Europa que genera confianza y compromiso con la ciudadanía.
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autobuses
,
mismo color
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ministro
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transporte
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óscar puente
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#12
autonomator
" unificar la identidad visual de toda la flota de autobuses que operan bajo concesiones del Estado,"
Los autobuses de linea vamos.
Esto si has viajado un poco sabes que es normal en el resto del mundo.
Además en mi tierra dicen que quien paga manda.
"a juicio del Ministerio, diluyen la percepción del ciudadano sobre quién es el verdadero responsable y financiador de las rutas de larga distancia en España."
"cada vez que un viajero suba a un autocar de línea estatal, identifique inmediatamente que se encuentra en un servicio de titularidad pública, independientemente de la empresa privada que lo gestione operativamente."
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#11
Kantinero
Pues me parece de puta madre, hay infinidad de líneas de autobuses que sin la subvención estatal no son nadie, patrocinadas por ayuntamientos, diputaciones, comunidades etc....
Que se sepa, que subes a un transporte público, que autocares Manolo es una empresa que pagamos todos,
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#15
Aokromes
*
#2
#4
#10
#11
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado una medida sin precedentes que busca unificar la identidad visual de toda la flota de autobuses que operan bajo concesiones del Estado, obligando a que todos los vehículos sean pintados de un color verde uniforme para hacer más visible la gestión pública de estos servicios.
si te pagan por hacer una linea, al menos que se sepa que te pagan. por cierto en mi provincia los autobuses subencionados por la diputacion ya estan todos del mismo color sea la compañia que sea.
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#17
Kantinero
#15
En la mía solo llevan un logotipo de la diputación ( 50x50 +/-)
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#21
Regreso
#15
Como dice
#17
que le pongan un vinilo de 1 metro y listo. Con la crisis que se prepara no deberíamos estar para chorradas de estas.
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#22
porquiño
#16
no tío... Habla de autobuses que realizan trabajos para las administración, y que en las nuevas concesiones será una de las obligaciones pero en las ya existentes no hay obligación alguna.
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K
23
#23
fingulod
#20
Tarde o temprano habrá que cambiarlos. Y también tarde o temprano conviene pintarlos.
Muchas concesiones implican flota nueva. Y si se compra vieja (que no siempre se permite) se suele obligar a que tenga la imagen especificada. Todos los municipios llevan haciendo eso décadas.
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21
#18
fingulod
#16
Yo entiendo que se hará en las nuevas concesiones, según venzan. Si quieres ir con autobuses viejos, los tienes que adaptar.
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K
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#20
Regreso
#18
Al final todos pues, tarde o temprano te vencerá y lo tendrás que pintar.
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#3
FunFrock
¿esto sirve para q corramos sobre otra ardilla y no miremos la cantidad de irregularidades sobre el accidente de Adamuz?
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#24
asurancetorix
*
El color de los taxis también lo establece la administración, aunque se trate de la municipal, y ni siquiera te subvencionan el viaje. Y tampoco importa, ni se acuerda nadie, de qué partido era el alcalde que decidió el color.
No me parece mal que los vehículos que prestan un servicio público se distingan de los demás, todo lo contrario, y desde luego no veo motivo para tanta histeria conspiranoica sobre totalitarismos y fascismos ni para tanto insulto, por una medida tan obvia como ésta.
Edito: este comentario iba para
#_6
, que por lo visto me tiene ignorado.
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#13
JuanCarVen
Busca ayuda profesional que parece que la necesitas. Cuando tomas un autobús interurbanos solo te fijas en el andén y si es urbano es si es la linea que necesitas.
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#2
Dene
Pero que tontería es esta?
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#9
taSanás
#2
como todo lo demás está solucionado, hay que legislar estas cosillas…
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#4
Regreso
Yo no quiero que mis impuestos se gasten en esta memez. Lo siento pero no. Según he encontrado hay 44 mil autobuses y cuesta unos 4-5 mil € pintarlos. Son 10 millones que pueden ir a sanidad o educación, o a las carreteras que dan pena ahora mismo.
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#8
porquiño
#4
en serio?? Molaría que las empresas privadas por "motu propio" metieran dinero en sanidad pero va a ser que no. La mía te aseguro que no podría dar más que para unos bolígrafos pero... Algo es algo no?
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#19
Regreso
#8
Una de dos, o lo paga el estado o lo pagas tú al incrementarse el precio del billete, pero como están subvencionados lo acaba pagando el estado, es decir todos nosotros.
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#14
fingulod
#4
¿Dónde pone que haya que pintar los autobuses ya existentes?
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#16
Regreso
#14
No pone lo contrario. Lo entiendo de "realizar una inversión significativa para adaptar sus flotas a los nuevos requerimientos visuales" y de "no se permitirá ninguna excepción basada en la identidad previa de la marca privada". Que igual me equivoco, pero entiendo que tienen que pintar todos.
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#10
Drebian
Buena manera de saber qué empresarios se están embolsando nuestro dinero bien calentito
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#7
porquiño
Fin de la cita.
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#5
sliana
no parece, no. Para ser rojo tendría que ser... Rojo. Y como ves es más tirando a verde, que no es rojo.
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#6
YSiguesLeyendo
el color real es lo mismo, lo que importa es que cuando todos tengamos que ver todos los autobuses del mismo color pensaremos automáticamente en la PSOE porque es la que impuso la medida. ves un autobús del color X, y otro del mismo color X y otro y otro y otro, y tu cabeza ya piensa en la PSOE. está estudiado, se llama publicidad subliminal y esas cosas. no necesitas pintarlos del mismo color de tu partido para dejar tu sellito en todos los putos autobuses con los que la gente se tenga que…
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#1
YSiguesLeyendo
*
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17
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menéame
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Los autobuses de linea vamos.
Esto si has viajado un poco sabes que es normal en el resto del mundo.
Además en mi tierra dicen que quien paga manda.
"a juicio del Ministerio, diluyen la percepción del ciudadano sobre quién es el verdadero responsable y financiador de las rutas de larga distancia en España."
"cada vez que un viajero suba a un autocar de línea estatal, identifique inmediatamente que se encuentra en un servicio de titularidad pública, independientemente de la empresa privada que lo gestione operativamente."
Que se sepa, que subes a un transporte público, que autocares Manolo es una empresa que pagamos todos,
si te pagan por hacer una linea, al menos que se sepa que te pagan. por cierto en mi provincia los autobuses subencionados por la diputacion ya estan todos del mismo color sea la compañia que sea.
Muchas concesiones implican flota nueva. Y si se compra vieja (que no siempre se permite) se suele obligar a que tenga la imagen especificada. Todos los municipios llevan haciendo eso décadas.
No me parece mal que los vehículos que prestan un servicio público se distingan de los demás, todo lo contrario, y desde luego no veo motivo para tanta histeria conspiranoica sobre totalitarismos y fascismos ni para tanto insulto, por una medida tan obvia como ésta.
Edito: este comentario iba para #_6, que por lo visto me tiene ignorado.