La trampa de los salarios en España: sube el SMI, pero no el resto

Esta concentración en la parte baja de la escala retributiva es lo que se conoce como bunching (literalmente agrupamiento) entre los expertos laborales. Un riesgo que los asesores del Gobierno incluyen en sus dos últimos informes sobre el SMI. “Sin duda, uno de los problemas del mercado laboral español son los salarios bajos y la falta de progresión salarial. Esta situación desmotiva a los trabajadores que se ven atrapados en esta situación”
| etiquetas: trampa , smi , salarios
Pero el malo es el Gobierno, recuerden, y votando a los fachas y los ricos se arreglará todo.
A ver si se aclaran
Al final se te llena todo de trabajadores que sin saberlo se autosabotean y se toman parte sin saberlo por el capital.
Luego si hay E, C2 o C1 cobrando una mierda, que mas da?
Los trabajadores públicos a jornada completa cobran de media 3.232 euros brutos al mes en 12 pagas (métrica usada a efectos comparativos), 1.050 euros más que los del sector privado, según el último dato disponible de la Encuesta de Población Activa del INE, correspondiente a 2024.
elpais.com/economia/2025-11-30/cuantos-son-los-funcionarios-en-espana-
Los E, C2 y C1, no cobran mas de 1500 brutos.
si vamos a hacer cherrypicking, comparalos con los del SMI... pero creo que la comparación justa es ver las medias, no?
Pay them MORE
El desconocimiento que tenéis algunos es brutal.
los problemas de la administracion no se solucionan metiendo a mas funcionarios de bajo nivel. Si quieres que cobren todos mucho, ten menos y mucho más eficaces
Por debajo hay A2, C1 y C2. Estos últimos no cobran más de 1.300-1.400 y son el grueso de la plantilla.
Es imposible que la media sean casi 3.300 euros. Probablemente, la media ronde los 1.800-2.000€ brutos al mes con algo de suerte y contando pagas.
Vamos, que si tú te lo quieres creer, adelante.
Y todo el odio bien reservado para el gobierno, los impuestos, el socialismo, y un largo etcetera, pero luego el empresario que se queda con toda la plusvalia para farla, y que no te sube el salario desde 2015, no hay problema.
Y ojo, viendo el padefismo extremo lo mismo habria que ir hablando de que el gobierno pueda intervenir convenios, porque esta claro que aqui nadie se mueve. Y eso con la mayor parte de la poblacion cobrando dos duros con el alquiler asfixiandole, es flipante a lo que hemos llegado.
Pues de igual manera como lo hace el SMI, que cualquier empresa paco privada tenga que igualar los sueldos a lo que dicte el gobierno que lo sea el SMI en ese momento. Cosa que va cambiando cada pocos meses por cierto.
¿Negociación? Yolanda no ha necesitado ninguna negociación, en la última, creo que ha subido el SMI por sus ovarios.
¿Estoy mejor si hay mucha mas gente que cobra menos que yo?
menoslo mismo que yo?
Si los patrones tienen a los obreros peleándose entre sí, para qué van a subir los sueldos si no se les obliga?