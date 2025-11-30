edición general
La trampa de los salarios en España: sube el SMI, pero no el resto

Esta concentración en la parte baja de la escala retributiva es lo que se conoce como bunching (literalmente agrupamiento) entre los expertos laborales. Un riesgo que los asesores del Gobierno incluyen en sus dos últimos informes sobre el SMI. “Sin duda, uno de los problemas del mercado laboral español son los salarios bajos y la falta de progresión salarial. Esta situación desmotiva a los trabajadores que se ven atrapados en esta situación”

Supercinexin #1 Supercinexin *
El Gobierno sube el único que puede subir, los empresarios del Sector Privado no suben ninguno de los que el Sector Privado puede subir porque tu puta madre.

Pero el malo es el Gobierno, recuerden, y votando a los fachas y los ricos se arreglará todo.
Cantro #4 Cantro
#1 Lo gracioso es que algunos protestan contra el gobierno "porque al subir el SMI suben los precios" y al mismo tiempo contra que los salarios en España son demasiado bajos "por culpa del gobierno"

A ver si se aclaran
makinavaja #6 makinavaja
#4 El votante de las derechas es incapaz de pensar dos ideas a la vez, y menos de relacionarlas... :-D :-D
Barney_77 #15 Barney_77
#6 menos mal que eres de izquierdas y sabes juntar dos letras...
manc0ntr0 #30 manc0ntr0
#15 la diferencia entre él (o ella) y tú es más que evidente
Doisneau #7 Doisneau *
#4 La derecha ha hecho un trabajo espectacular condicionando a los trabajadores para que piensen que cualquier cosa que perjudique a los empresarios es el mal absoluto. La idea de que subir el SMI "reparte pobreza" ha calado mucho mas de lo que parece.


Al final se te llena todo de trabajadores que sin saberlo se autosabotean y se toman parte sin saberlo por el capital.
Supercinexin #10 Supercinexin
#4 Son subnormales. Pero no se lo digas, que osinos votarán a Vox para joderte mucho. Iban a votar al PCPE como han hecho siempre pero, ves, por llamarles subnormales ahora votarán a Vox.
Chinchorro #19 Chinchorro
#10 Es como lo de los machistas, que como hemos tenido la desfachatez de decirles "eh, chicos, deberáis revisaros un poco esas actitudes machistas, sería lo mejor para todos." Y han dicho "Ah si? Pues ahora voy a ser MAS MACHISTA TODAVIA"
Barney_77 #14 Barney_77
#1 Lo sube porque no lo paga el. Lo pagan los otros y además le sube su recaudación...
#27 Seat127
#14 La pena es que los otros, aumentando sus beneficios, no lo hacen. Habrá que hacer algo nuevo, no sé digamos huelga, para que cambien de parecer
#37 silzul
#1 También puede subir el salario en el sector público y lo ha hecho de manera marginal. Está claro que quién tiene que subir los salarios es el sector privado... Pero, como los sindicatos están dormidos y no hacen manifestaciones gordas o huelgas... Y encima entran por millares inmigrantes trabajadores de reserva... A los que incluso los traen a España y acaban formando por tal de no subir el salario..
reithor #2 reithor
Hacen falta negociaciones sindicales duras y sindicatos fuertes para conseguir eso. Mientras eso lo ocurra, nos seguiremos acercando al comunismo, todos cobrando lo mismo.
#12 yukatan
#2 cobrar lo mismo no es el problema... es cobrar poco xD si fuese lo mismo pero mucho...
#17 Abajo
#2 Imposible mientras existan sindicatos tipo UGT o CCOO subvencionados por el Estado para ser peleles de las grandes empresas.
riz #24 riz
#2 Hace falta un mecanismo que haga que los salarios de los convenios estén vinculados al coste de la vida, que suban automáticamente con él.
tdgwho #5 tdgwho
Y con el resto, van los salarios de los empleados públicos, que siendo la inflación de 2025 de un 3%, ha subido su salario un 1.5%, al mismo tiempo que sube el SMI un 3.1%.

Luego si hay E, C2 o C1 cobrando una mierda, que mas da?
taSanás #25 taSanás
#5 cobrarán una mierda, pero es más que el trabajador privado:

Los trabajadores públicos a jornada completa cobran de media 3.232 euros brutos al mes en 12 pagas (métrica usada a efectos comparativos), 1.050 euros más que los del sector privado, según el último dato disponible de la Encuesta de Población Activa del INE, correspondiente a 2024.

elpais.com/economia/2025-11-30/cuantos-son-los-funcionarios-en-espana-
tdgwho #26 tdgwho
#25 No te cansas de equivocarte?

Los E, C2 y C1, no cobran mas de 1500 brutos.
taSanás #28 taSanás *
#26 averstudiao (más)

si vamos a hacer cherrypicking, comparalos con los del SMI... pero creo que la comparación justa es ver las medias, no?
tdgwho #29 tdgwho
#28 El estado necesita esos puestos, no es cuestión de estudiar mas.

Pay them MORE
taSanás #32 taSanás *
#29 lo que necesita la administración es simplificación y digitalización, no más "carne", que excepto hacienda (por qué será??), parece que estás tratando con un sistema del siglo 18
tdgwho #33 tdgwho
#32 Pues en Hacienda cuanto crees que cobran los C2?

El desconocimiento que tenéis algunos es brutal.
taSanás #35 taSanás *
#33 y qué tiene qué ver eso? esto y refutando el que no hay porque se paga poco, , el que hacen falta más. NO, no hacen falta más
los problemas de la administracion no se solucionan metiendo a mas funcionarios de bajo nivel. Si quieres que cobren todos mucho, ten menos y mucho más eficaces
tdgwho #38 tdgwho
#35 Mejor ve a dormir.
#36 NanakiXIII *
#25 3.232 euros bruto de media el sueldo de los funcionarios? Eso es el funcionariado top; el grupo de A1.

Por debajo hay A2, C1 y C2. Estos últimos no cobran más de 1.300-1.400 y son el grueso de la plantilla.

Es imposible que la media sean casi 3.300 euros. Probablemente, la media ronde los 1.800-2.000€ brutos al mes con algo de suerte y contando pagas.
taSanás #40 taSanás
#36 pues nah, el ine miente.
#41 NanakiXIII *
#40 Teniendo en cuenta el CIS, no lo descartaría... Pero sospecho más de la mala interpretación de los datos por parte del periódico.

Vamos, que si tú te lo quieres creer, adelante.
Doisneau #3 Doisneau *
Es lo que tiene un pais de padefos, que solo sube lo que depende del gobierno, y solo cuando gobierna la izquierda.

Y todo el odio bien reservado para el gobierno, los impuestos, el socialismo, y un largo etcetera, pero luego el empresario que se queda con toda la plusvalia para farla, y que no te sube el salario desde 2015, no hay problema.

Y ojo, viendo el padefismo extremo lo mismo habria que ir hablando de que el gobierno pueda intervenir convenios, porque esta claro que aqui nadie se mueve. Y eso con la mayor parte de la poblacion cobrando dos duros con el alquiler asfixiandole, es flipante a lo que hemos llegado.
Ominous #11 Ominous *
#_1 Que chorrada. ¿Si el gobierno puede intervenir el SMI porqué no podría intervenir los salarios siguientes, o los convenios colectivos?
#13 yukatan
#11 no es por hurgar mucho... pero ¿puedes explicarnos como se supone que el gobierno puede subir los sueldos privados??
Ominous #16 Ominous *
#13 ¿Es que te crees que el SMI es público?

Pues de igual manera como lo hace el SMI, que cualquier empresa paco privada tenga que igualar los sueldos a lo que dicte el gobierno que lo sea el SMI en ese momento. Cosa que va cambiando cada pocos meses por cierto.
#18 yukatan
#16 joder.... menudo lío tienes. Cuando sepas como funcionan los convenios, las negociaciones colectivas y la negociación de salarios pues vuelves y cotestas.....
Ominous #23 Ominous
#18 Un gobierno puede intervenir en lo que le dé la gana. Si dice que pagar menos de 1200€ es ilegal, pues toca apechugar. Puede obligar a subir 100€ por ejemplo a convenio del metal.
¿Negociación? Yolanda no ha necesitado ninguna negociación, en la última, creo que ha subido el SMI por sus ovarios.
#20 sorecer
#16 No tienes ni zorra de como funciona pero tampoco te has molestado en investigarlo, así que pues nada.. Sigue diciendo tontunas.
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
El resto de los salarios depende de los convenios colectivos, que espabilen quienes se quejan de que no les llega el sueldo y se afilien a un sindicato que les defienda. Solo faltaría que por el inmovilismo o padefismo de parte de los trabajadores, se tuviese que congelar el SMI para que se sientan mejor.
#9 Marisadoro
¿Cual es la trampa?
¿Estoy mejor si hay mucha mas gente que cobra menos que yo?
Torrezzno #22 Torrezzno
#9 todos deberíamos cobrar el smi. Así no habría desigualdades
#34 Marisadoro *
#22 ¿Estoy mejor si hay mucha mas gente que cobra menos lo mismo que yo?
XtrMnIO #21 XtrMnIO
No es trampa, es falta de lucha obrera

Si los patrones tienen a los obreros peleándose entre sí, para qué van a subir los sueldos si no se les obliga?
taSanás #39 taSanás
sí, lo que tú quieras haré.
#31 ezabarte
En Brasil se ganan x salarios. P. ej. : un profesor gana de 3 a 6 salarios, un conductor de autobús unos 2 , etc. Y así :take:
