La trampa de los salarios en España: sube el SMI, pero no el resto

Esta concentración en la parte baja de la escala retributiva es lo que se conoce como bunching (literalmente agrupamiento) entre los expertos laborales. Un riesgo que los asesores del Gobierno incluyen en sus dos últimos informes sobre el SMI. “Sin duda, uno de los problemas del mercado laboral español son los salarios bajos y la falta de progresión salarial. Esta situación desmotiva a los trabajadores que se ven atrapados en esta situación”