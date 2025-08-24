·
El trágico vínculo entre el fuego y el tabaquismo: las hectáreas quemadas en incendios por colillas se cuadruplican este año
El abandono de colillas de cigarrillos mal apagados es responsable de aproximadamente el 3,25% de los incendios forestales en España
tabaco
colillas
fuego
incendios
actualidad
#2
TardisKun
No es por quitarle hierro, pero... ¿Y el 96,75% restante?
1
K
21
#3
YeahYa
Como fumador me cuesta mucho entender que la gente vaya a entornos naturales sin llevarse su propia basura a casa.
Lo de tirar colillas en la calle en las ciudades, habiendo basuras, ya es una guarrada, pero tirarlas en playas o entornos verdes, debería conllevar una multa elevadísima.
0
K
20
#4
Forni
#3
Aquí otro fumador tonto que no hace más que recoger colillas de otros cada vez que va a la playa.
1
K
30
#6
YeahYa
#4
A mí me pasa hasta con las mierdas de los perros (también tengo perro).
Aunque suerte que quedamos unos cuantos "tontos" para compensar a los incívicos.
0
K
20
#7
Kasterot
*
#4
aquí uno que recoge de vez en cuando en los bancos del jardín botánico de la ciudad.
Leí hace mucho de una iniciativa que decía:
Cada vez que salgas recoge tres cosas tiradas que encuentres. Con esto iba a limpiarse de cojones todo
0
K
14
#5
rutas
"aproximadamente el 3,25%"
Vamos, que podría ser el 3,24% o el 3,26%. Qué impreciso.
0
K
11
#8
Alcalino
Igual habría que hacer una lista de fumadores, y ponerles localizadores para que no se puedan acercar a ningún bosque
0
K
10
#1
Carnedegato
Ya sabemos cómo funciona la PSOE: cuando hay incendios, te salen con el “cambio climático” como si el planeta les hubiera fichado como voceros oficiales. La culpa es del calentamiento global mientras ellos se bañan en subvenciones a multinacionales verdes, rescatan aerolíneas y borran impuestos a la eléctrica de turno .
0
K
6
#9
intotheflow
Qué automatizado tienen el gesto de arrojar la colilla lejos cuando terminan... Muchos ni se preocupan de apagarla primero.
0
K
6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
