Una trabajadora de Lidl, despedida por cerrar el supermercado 6 minutos antes de su hora

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha desestimado las pretensiones de la trabajadora de Lidl despedida. Ello, después de negar que su participación sindical, o la falta de apercibimiento por la empresa, fuesen motivos para anular su despido disciplinario. Ángeles (nombre ficticio) trabajaba como adjunta gerente de tienda para el supermercado Lidl desde octubre de 2004, en la sede de Montearenas, Ponferrada. Un puesto de trabajo que, según la propia compañía, contaba con fuerte responsabilidad dentro del negocio.
Enfócalo de otra forma: Ya hay que ser mongola para poner en riesgo una indemnización de 20 años por salir 5 minutos antes de trabajar.
Así, la empresa pudo comprobar cómo, durante varios días de febrero y marzo de 2025, la trabajadora «bloqueaba la puerta de entrada/salida» del establecimiento antes de la hora oficial de cierre del establecimiento. Unos hechos que la propia trabajadora reconocía, asumiendo toda la responsabilidad, y manifestando que así lo ordenaba cuando «ya no quedaban clientes en la sala de ventas».
Entonces, vale, encuentro justo, no se cierra hasta que sea la hora oficial de cierre, pero cada minuto de más que luego necesiten los trabajadores que se lo paguen como tiempo extra. Porque claro, después de cerrar tienen que hacer más cosas, y si el momento del cierre se retrasan por un gilipollas que entra a las 8:58 a la tienda y se queda hasta las 9:15 (es un decir) esos 15 minutos arrastran al personal. Que se los paguen.
Nos ahorramos indemnizaciones de una persona que lleva toda la vida en la empresa porque al fin de cuenta es sólo un número y no nos importa; en vez de pensar que así no tenemos que pagar horas extra porque si viene un cliente a 5 minutos de cerrar hay que pagar a la gente o echar al cliente. Más el ahorro en luz y otros gastos.
Cerrando antes de la hora poco a poco cada vez antes.
Lidl ..bueno ...no son muy listos ..les pasa que hay abogados muy tontos y ellos en casi todos los casos se pasan de frenada .