edición general
18 meneos
65 clics
Una trabajadora de Lidl, despedida por cerrar el supermercado 6 minutos antes de su hora

Una trabajadora de Lidl, despedida por cerrar el supermercado 6 minutos antes de su hora

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha desestimado las pretensiones de la trabajadora de Lidl despedida. Ello, después de negar que su participación sindical, o la falta de apercibimiento por la empresa, fuesen motivos para anular su despido disciplinario. Ángeles (nombre ficticio) trabajaba como adjunta gerente de tienda para el supermercado Lidl desde octubre de 2004, en la sede de Montearenas, Ponferrada. Un puesto de trabajo que, según la propia compañía, contaba con fuerte responsabilidad dentro del negocio.

| etiquetas: despido procedente , lidl , tsjcyl
14 4 1 K 118 DchoLaboral
19 comentarios
14 4 1 K 118 DchoLaboral
Comentarios destacados:      
obmultimedia #1 obmultimedia
un disciplinario tras 21 años en la empresa, lo típico para no pagar antigüedad.
4 K 55
El_pofesional #3 El_pofesional *
#1 Léete el meneo. La personaje cerraba antes del horario muchos dias.

Enfócalo de otra forma: Ya hay que ser mongola para poner en riesgo una indemnización de 20 años por salir 5 minutos antes de trabajar.

Así, la empresa pudo comprobar cómo, durante varios días de febrero y marzo de 2025, la trabajadora «bloqueaba la puerta de entrada/salida» del establecimiento antes de la hora oficial de cierre del establecimiento. Unos hechos que la propia trabajadora reconocía, asumiendo toda la responsabilidad, y manifestando que así lo ordenaba cuando «ya no quedaban clientes en la sala de ventas».
8 K 76
jonolulu #6 jonolulu
#3 A ver, más allá de lo jurídico, el que entra al súper 2 min antes del cierre casi pasando por debajo de la verja es para varearle
7 K 82
El_pofesional #13 El_pofesional
#6 Estoy de acuerdo, pero son temas diferentes.
0 K 10
nemeame #15 nemeame
#6 La gente va a las tiendas cuando puede, y si necesitas algo y la tienda está abierta no hay nada que recriminar. Lo que si es recriminable es bloquear las puertas antes de la hora de cierre anunciada. En cualquier sitio si dejas de trabajar antes de tu hora regularmente y de forma injustificada te echan
3 K 28
Veelicus #8 Veelicus
#3 Osea que la empresa se da cuenta de lo que pasa desde el minuto uno y decide esperar para poder despedirla mas barato cuando podia haberla avisado la primera vez que si lo volvia a hacer se iba a la calle.
7 K 86
jonolulu #9 jonolulu
#8 Es para que el daño reputación al que dicen sea lo suficientemente grande como para despedirla :shit:
1 K 26
El_pofesional #11 El_pofesional
#8 Puede ser, pero nada de eso cambia mi reflexión inicial:

Ya hay que ser mongola para poner en riesgo una indemnización de 20 años por salir 5 minutos antes de trabajar.
2 K 25
roker #18 roker *
La típica buena fe contractual de toda relación laboral que solo funciona en una dirección. No nos imaginemos a un trabajador reclamando algo por ser obligado a salir 5 minutos más tarde de lo que dice su contrato porque eso evidentemente no pasa.
4 K 46
El_pofesional #17 El_pofesional
#16 Por favor, en cualquier contrato serio el horario de salida no es el horario de cierre del establecimiento. Esto es Lidl.
2 K 38
Zarangollo #2 Zarangollo *
Normal, si permiten esas cosas un día son 6, otro 12... Igual llega un día en el que cierra una hora antes y se pira, pero si, con esa antigüedad pinta feo
2 K 25
Battlestar #16 Battlestar
#2 Pero también te digo que el que entra a la tienda a los 5 minutos de cerrar no ha salido a la hora de cierre.
Entonces, vale, encuentro justo, no se cierra hasta que sea la hora oficial de cierre, pero cada minuto de más que luego necesiten los trabajadores que se lo paguen como tiempo extra. Porque claro, después de cerrar tienen que hacer más cosas, y si el momento del cierre se retrasan por un gilipollas que entra a las 8:58 a la tienda y se queda hasta las 9:15 (es un decir) esos 15 minutos arrastran al personal. Que se los paguen.
1 K 23
#4 Selection
Lo siento pero merecido.
3 K 24
Kmisetas #14 Kmisetas
#4 Te estás poniendo del lado del malvado empresario, te van a crujir por aquí, aunque claramente tienes razón.
0 K 6
Connect #10 Connect
Vamos, que no es que un día haya cerrado seis minutos antes como pretende hacer entender el titular, si no que lo hacía habitualmente. Pues no se, que quieres que te diga... le acaba de regalar a la empresa una pedazo de indemnización de 20 años.
1 K 21
#7 DotorMaster
A ver... Este meneo es meramente informativo. Si a alguien le va a dar un chungo por leer y comentar, yo no me hago responsable xD
1 K 15
Andreham #5 Andreham
Empresaurios haciendo cosas de empresaurio.

Nos ahorramos indemnizaciones de una persona que lleva toda la vida en la empresa porque al fin de cuenta es sólo un número y no nos importa; en vez de pensar que así no tenemos que pagar horas extra porque si viene un cliente a 5 minutos de cerrar hay que pagar a la gente o echar al cliente. Más el ahorro en luz y otros gastos.
0 K 8
domadordeboquerones #12 domadordeboquerones
#5 Trabajadorios haciendo cosas de trabajadourio.

Cerrando antes de la hora poco a poco cada vez antes.
1 K 10
Blackat #19 Blackat
Faltó la pregunta correcta : Si cierra a su hora y por culpa de los clientes de ultima hora , debe salir más tarde , la empresa le paga ese tiempo o le riñen por incumplimiento ? En Lidl no hacer estrictamente tu jornada por eso es un incumplimiento que se toma como falta .



Lidl ..bueno ...no son muy listos ..les pasa que hay abogados muy tontos y ellos en casi todos los casos se pasan de frenada .
0 K 6

menéame