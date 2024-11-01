edición general
El Tomahawk: el misil de crucero estadounidense que permitirá a Ucrania llegar hasta Moscú | Vozpópuli

Estos misiles de crucero tienen la capacidad de alcanzar hasta 1.655 instalaciones militares rusas de gran importancia para la ofensiva en Ucrania

rusito #2 rusito
Creo que este mapa explica perfectamente porque Putin quiere a la OTAN muy lejos de las fronteras rusas con otros países limítrofes.  media
#5 ddomingo
#2 Quiere a la OTAN muy lejos para poder seguir invadiendo y ocupando lo que le venga en gana.
#8 pozz
#5 Pues el muy estupido dictador ruso ha metido a la OTAN a menos de 150km de San Petersburgo. :troll:
Alakrán_ #4 Alakrán_ *
#1 me cuelgo para #_2

¿Que quieren los países limítrofes con Rusia? Tendrán algo que decir.

No te voto sensacionalista, porque paqué, pero es un misil y ya, hay muchos más, más modernos, mayor alcance, más rápidos, más difíciles de interceptar...
Asimismov #7 Asimismov *
#4 y son rusos, de ojiva múltiple.
Alakrán_ #10 Alakrán_
#7 Exacto.
pepel #9 pepel
#4 los países limítrofes dicen: dame 250.0€ y armamento, que yo pongo los muertos.
Alakrán_ #11 Alakrán_
#9 Claro, claro.
JuanCarVen #3 JuanCarVen *
Un respeto al Tomahawk que entró en servicio en la primera guerra del Golfo en 1991.
XtrMnIO #6 XtrMnIO
#3 Y es curioso que le pusieron el nombre del hacha representativa de las víctimas del genocidio norteamericano sobre el que se forjó EEUU.
#12 ddomingo
#3 Y sigue siendo un arma que no tiene rival. Es muy muy difícil de interceptar, vuela a "ras del suelo" lo que le hace indetectable a los radares. Tiene 4 sistemas de navegación, tres de ellos independientes de señales GPS, sus rutas son preprogramadas lo que las hace completamente aleatorias para el objetivo y tiene una precisión de 10 m y alcance superior a 1.000km.

Ni China, no Rusia tienen nada parecido.
