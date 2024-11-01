·
5
meneos
54
clics
El Tomahawk: el misil de crucero estadounidense que permitirá a Ucrania llegar hasta Moscú | Vozpópuli
Estos misiles de crucero tienen la capacidad de alcanzar hasta 1.655 instalaciones militares rusas de gran importancia para la ofensiva en Ucrania
|
etiquetas
:
misiles
,
tomahawk
,
estados unidos
,
guerra
,
ucrania
,
rusia
#2
rusito
Creo que este mapa explica perfectamente porque Putin quiere a la OTAN muy lejos de las fronteras rusas con otros países limítrofes.
5
K
80
#5
ddomingo
#2
Quiere a la OTAN muy lejos para poder seguir invadiendo y ocupando lo que le venga en gana.
0
K
10
#8
pozz
#5
Pues el muy estupido dictador ruso ha metido a la OTAN a menos de 150km de San Petersburgo.
1
K
16
#1
pepel
*
Y permitirá a Putin mostrar el suyo.
www.meneame.net/story/fuego-sobre-ciudades-estadounidenses-duma-estata
1
K
33
#4
Alakrán_
*
#1
me cuelgo para
#_2
¿Que quieren los países limítrofes con Rusia? Tendrán algo que decir.
No te voto sensacionalista, porque paqué, pero es un misil y ya, hay muchos más, más modernos, mayor alcance, más rápidos, más difíciles de interceptar...
0
K
11
#7
Asimismov
*
#4
y son rusos, de ojiva múltiple.
0
K
12
#10
Alakrán_
#7
Exacto.
0
K
11
#9
pepel
#4
los países limítrofes dicen: dame 250.0€ y armamento, que yo pongo los muertos.
0
K
20
#11
Alakrán_
#9
Claro, claro.
0
K
11
#3
JuanCarVen
*
Un respeto al Tomahawk que entró en servicio en la primera guerra del Golfo en 1991.
1
K
22
#6
XtrMnIO
#3
Y es curioso que le pusieron el nombre del hacha representativa de las víctimas del genocidio norteamericano sobre el que se forjó EEUU.
4
K
64
#12
ddomingo
#3
Y sigue siendo un arma que no tiene rival. Es muy muy difícil de interceptar, vuela a "ras del suelo" lo que le hace indetectable a los radares. Tiene 4 sistemas de navegación, tres de ellos independientes de señales GPS, sus rutas son preprogramadas lo que las hace completamente aleatorias para el objetivo y tiene una precisión de 10 m y alcance superior a 1.000km.
Ni China, no Rusia tienen nada parecido.
0
K
10
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
www.meneame.net/story/fuego-sobre-ciudades-estadounidenses-duma-estata
¿Que quieren los países limítrofes con Rusia? Tendrán algo que decir.
No te voto sensacionalista, porque paqué, pero es un misil y ya, hay muchos más, más modernos, mayor alcance, más rápidos, más difíciles de interceptar...
Ni China, no Rusia tienen nada parecido.