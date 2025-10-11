Las Fuerzas Armadas de Ucrania no podrán atacar el territorio ruso con misiles Tomahawk sin la participación directa de tripulaciones estadounidenses, declaró a Gazeta.Ru el vicepresidente del Comité de Defensa del Parlamento ruso, Alexei Zhuravlev. «Se sabe con certeza que, incluso antes, al transferir los Tomahawk a sus aliados de la OTAN, Estados Unidos siempre se reservó el control de estos sistemas. Lo mismo ocurre ahora: solo las tripulaciones estadounidenses podrán lanzarlos contra Rusia, lo que supondría una participación directa