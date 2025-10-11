edición general
«Fuego sobre ciudades estadounidenses»: la Duma Estatal revela cómo responderá Rusia a los ataques con misiles Tomahawk (ruso)

Las Fuerzas Armadas de Ucrania no podrán atacar el territorio ruso con misiles Tomahawk sin la participación directa de tripulaciones estadounidenses, declaró a Gazeta.Ru el vicepresidente del Comité de Defensa del Parlamento ruso, Alexei Zhuravlev. «Se sabe con certeza que, incluso antes, al transferir los Tomahawk a sus aliados de la OTAN, Estados Unidos siempre se reservó el control de estos sistemas. Lo mismo ocurre ahora: solo las tripulaciones estadounidenses podrán lanzarlos contra Rusia, lo que supondría una participación directa

carakola #1 carakola
Si vemos a Rusia bombardear USA creo que en Europa estaremos ya criando malvas radiactivas.
rusito #2 rusito
Traducción completa con Google Translator:

Las Fuerzas Armadas de Ucrania no podrán atacar territorio ruso con misiles Tomahawk sin la participación directa de tripulaciones estadounidenses, declaró a Gazeta.Ru el vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, Alexei Zhuravlev.

"Es absolutamente cierto que, incluso en el pasado, incluso al transferir misiles Tomahawk a los aliados de la OTAN, Estados Unidos siempre mantuvo el control de estos sistemas. Lo mismo ocurre ahora:…   » ver todo el comentario
#3 j-light
Recuerdo en los 80 como era vivir con la inminencia de una guerra nuclear o, por lo menos, la posibilidad cercana: pelis, series, debates, periódicos...Y cómo estamos llegando a ese punto, otra vez.
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones *
#3 Está vez estamos llegando a ese punto pero parece que los gobernantes ya no teman la devastación nuclear. Parece que quieran destruir la civilización.
#6 j-light
#4 Es lo que más me asusta, sí. Quiero pensar que son faroles, que nadie, realmente, quiere que ocurra.
suppiluliuma #5 suppiluliuma *
La amenaza nucler rusa de la semana. Y, por supuesto, los rusos saben perfectamente que los nativos atrasados son incapaces de usar modernos sistemas de armas. Sólo a través del gobierno firme pero paciente de las civilizaciones avanzadas pueden llegar al nivel de desarrollo cercano al de las razas superiores. ¡Viva el Estado Libre del Congo! :troll:
