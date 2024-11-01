Toledo no lucirá lazo por el Día de las Mujeres tras imponer Vox su veto en el Ayuntamiento

La fachada del Ayuntamiento de Toledo no lucirá este 8M el lazo institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres al rechazarlo parte del equipo de Gobierno , los cuatro ediles de Vox. Y mientras en el equipo de Gobierno se cruzan mensajes a través de los medios, desde la oposición el PSOE acusan al PP de "arrodillarse" ante Vox y permitir el "veto" impuesto al lazo del Día Internacional de las Mujeres.
| etiquetas: toledo , feminismo , vox , machismo , ultraderecha
Quizá la persecución y todos los intentos de esta basura para no solo desatenderlas, si no criminalizar a las que denuncian quizá tenga algo que ver.
Porque si con todo lo que hacen, todos los institutos, campañas, observatorios, oficinas, teléfonos de ayuda y demás están aumentando los asesinatos machistas habría que plantearse despedir a alguien.
Y lo más importante, se criminaliza a las denunciantes y se las desprotege.
Lo de los lazos violetas es una más.... Como lo de negar la violencia machista o mezclar absoluciones con denuncias falsas... Es la basura voxemitas la que hace volver atrás a España décadas. En esto tb.
Con el mayor presupuesto de la historia de España para luchar en contra de la violencia machista y lo que os preocupa es que VOX no ponga un lazo morado en ver la realidad del problema
Que asco dan
