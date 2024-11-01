Toledo no lucirá lazo por el Día de las Mujeres tras imponer Vox su veto en el Ayuntamiento

La fachada del Ayuntamiento de Toledo no lucirá este 8M el lazo institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres al rechazarlo parte del equipo de Gobierno , los cuatro ediles de Vox. Y mientras en el equipo de Gobierno se cruzan mensajes a través de los medios, desde la oposición el PSOE acusan al PP de "arrodillarse" ante Vox y permitir el "veto" impuesto al lazo del Día Internacional de las Mujeres.