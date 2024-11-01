edición general
Toledo no lucirá lazo por el Día de las Mujeres tras imponer Vox su veto en el Ayuntamiento

La fachada del Ayuntamiento de Toledo no lucirá este 8M el lazo institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres al rechazarlo parte del equipo de Gobierno , los cuatro ediles de Vox. Y mientras en el equipo de Gobierno se cruzan mensajes a través de los medios, desde la oposición el PSOE acusan al PP de "arrodillarse" ante Vox y permitir el "veto" impuesto al lazo del Día Internacional de las Mujeres.

Comentarios destacados:      
#3 Toponotomalasuerte
Luego la gente se pregunta por qué aumentan los asesinatos machistas...
Quizá la persecución y todos los intentos de esta basura para no solo desatenderlas, si no criminalizar a las que denuncian quizá tenga algo que ver.
6 K 60
Quel #4 Quel
#3 Crecen porque Toledo no va a tener lazo de color lila. Ya...
:roll:
1 K 17
#19 Toponotomalasuerte
#4 si claro. Es lo que dije... Entiendes lo que quieres entender o tienes capacidades diversas que te limiten la comprensión lectora?
0 K 11
Battlestar #10 Battlestar
#3 Espera, están aumentando? o_o
Porque si con todo lo que hacen, todos los institutos, campañas, observatorios, oficinas, teléfonos de ayuda y demás están aumentando los asesinatos machistas habría que plantearse despedir a alguien.
0 K 14
BlackDog #15 BlackDog *
#10 Que van a estar creciendo, es un bulo de la ultraizquierda, lleva rondando las 50/60 desde 2011. De hecho si aplicamos su lógica de incremento de población cuando se habla de delitos... como desde 2011 hasta hoy la población ha crecido mucho, proporcionalmente mueren menos
0 K 7
#17 Toponotomalasuerte
#16 #10 el presupuesto de igualdad en las comunidades de la basura disminuye no aumenta, Madrid, Castilla y León, Murcia.... Se quitan puntos de protección, se reduce presupuesto, se suprimen servicios.

Y lo más importante, se criminaliza a las denunciantes y se las desprotege.

Lo de los lazos violetas es una más.... Como lo de negar la violencia machista o mezclar absoluciones con denuncias falsas... Es la basura voxemitas la que hace volver atrás a España décadas. En esto tb.
1 K 14
BlackDog #14 BlackDog
#3 Están creciendo? eso es un bulo, de donde sacas esos datos? que yo sepa están todos los años rondando las 50/60.....
0 K 7
#18 Toponotomalasuerte
#14 tú si que eres un puto bulo andante.
0 K 11
BlackDog #20 BlackDog
#18 Si si, pero me pasas los datos donde has visto que están creciendo? o vas a defender tu bulo llamándome bulo andante?
0 K 7
Gnomo #16 Gnomo
#3 Madre mía las gilipolleces que decís. No poner un lazo morado va a tener mucho que ver si xD
Con el mayor presupuesto de la historia de España para luchar en contra de la violencia machista y lo que os preocupa es que VOX no ponga un lazo morado en ver la realidad del problema
0 K 10
Feindesland #1 Feindesland
Vox siempre mejorando la vida de los ciudadanos.
xD xD xD
4 K 49
BlackDog #13 BlackDog
#1 Yo no sé en que mejora la vida a los ciudadanos una pancarta con un lazo en el ayuntamiento.... la mejora igual que un belén en navidad.
1 K 23
Dragstat #7 Dragstat
Saludos a todas las mujeres votantes de Vox y a los sapos que tienen que tragarse cada dos por tres.
1 K 23
FunFrock #9 FunFrock
¿En que mejora la vida de las mujeres el lazo?
1 K 17
elGude #12 elGude
Vox, centrados en lo importante.


Que asco dan
0 K 11
#2 Barriales
Viva España.
Exijo una escuela de tauromaquia y una plaza de toros de 150mil asientos.
Y capeas diarias.
0 K 8
tul #5 tul
#2 capeas de rojos xD
0 K 13
#6 Barriales
#5 gentuza variada.
0 K 8
Lamantua #8 Lamantua
Mujeres también votan ese esperpento.
0 K 8
#11 Galton
#8 Es que el "Eso a mí no me pasa y yo no soy como esas, soy como dios manda..." es demasiado frecuente... :wall:
0 K 8

