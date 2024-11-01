edición general
Todos los principales crímenes de guerra de EE. UU., en 20 minutos [EN]

Todas las historias de este vídeo proceden de Estados Unidos, ya que el vídeo se centra en ese tema. Sin embargo, existen casos similares en otros países, aunque la información sobre ellos puede ser menos accesible o estar clasificada debido a la censura de la prensa u otros factores. Por ello, es difícil establecer comparaciones directas entre países (por ejemplo, afirmar que el país A es más o menos «malvado» que el país B). Este vídeo se basa en información disponible públicamente y mantiene una postura neutral. Simplemente informa de aconte

| etiquetas: estados unidos , ee. uu. , crímenes de guerra
cocolisto #1 cocolisto
El pais mas asesino de la historia mundial.
Barney_77 #3 Barney_77 *
#1 Aunque te cueste por ideología, tienes que ver las cosas en perspectiva histórica. EEUU puede haber sido responsable de muchas muertes, pero te queda china y Rusia para comparar... Sin meternos en países africanos.
#2 Leon_Bocanegra
Un vídeo de los principales crímenes de guerra de los USA en los 20 últimos minutos?
ElBeaver #4 ElBeaver
Los rusoplanistas y sus disparates... Lo de EE. UU. ya resulta agotador. Esto está publicado por los propios estadounidenses en un medio de su país. Ahora, sean un poco más creativos y hablen también de los crímenes de Rusia, China o incluso Japón, eso sí sería algo diferente.
