Todos los principales crímenes de guerra de EE. UU., en 20 minutos [EN]  

Todas las historias de este vídeo proceden de Estados Unidos, ya que el vídeo se centra en ese tema. Sin embargo, existen casos similares en otros países, aunque la información sobre ellos puede ser menos accesible o estar clasificada debido a la censura de la prensa u otros factores. Por ello, es difícil establecer comparaciones directas entre países (por ejemplo, afirmar que el país A es más o menos «malvado» que el país B). Este vídeo se basa en información disponible públicamente y mantiene una postura neutral. Simplemente informa de aconte