Por qué todo el mundo quiere venir a España: esta gran ola migratoria es diferente y hay una explicación  

Todo el mundo quiere venir a España o esa es la impresión que da. España está recibiendo cada año cientos de miles de inmigrantes procedentes de diversas zonas del mundo. Aunque la sociedad parece haberse acostumbrado a esta situación, lo cierto es que carece de cierta racionalidad. En un mundo donde hay países extremadamente más ricos (Alemania, por ejemplo), más cercanos o que ofrecen muchas más oportunidades (EEUU), por qué España se ha convertido en una suerte de epicentro europeo o casi global de la inmigración.