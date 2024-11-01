edición general
Por qué todo el mundo quiere venir a España: esta gran ola migratoria es diferente y hay una explicación  

Todo el mundo quiere venir a España o esa es la impresión que da. España está recibiendo cada año cientos de miles de inmigrantes procedentes de diversas zonas del mundo. Aunque la sociedad parece haberse acostumbrado a esta situación, lo cierto es que carece de cierta racionalidad. En un mundo donde hay países extremadamente más ricos (Alemania, por ejemplo), más cercanos o que ofrecen muchas más oportunidades (EEUU), por qué España se ha convertido en una suerte de epicentro europeo o casi global de la inmigración.

#1 Pitchford
Es un caso claro de marketing boca a oreja, porque en general los inmigrantes, sobre todo los latinoamericanos, están contentos de haber venido. Es probable que los problemas habitacionales crecientes cambien la tendencia.
GeneWilder #7 GeneWilder
¿Porque somos el coño de la Bernarda?
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
porque todavía no nos conocen
toshiro #15 toshiro
La gente no se está dando cuenta, pero la inmigración más potente que esta viniendo es la de europeos, estadounidenses y australianos que encuentran en España un lugar con un nivel de vida muy alto, seguridad y excelente clima y geografía, y además pueden hacer la trampa de importar sus ingresos y medio de vida de sus países. Quitarle la vivienda a los locales es como quitarle el caramelo a un niño, y si además tributan fuera, y en muchos casos incluso compran sus casas desde empresas en paraísos fiscales, el chollo es redondo.
autonomator #4 autonomator *
Lo que quieren es salir de sus países. Los ricos lo hacen por miedo y los pobres porque el hambre y la miseria da más miedo.
frankiegth #8 frankiegth *
#6. Cuanto más hacia el norte más frio hace, un tema que también conviene tomar en consideración sobre todo en invierno. Lo digo porque en algunos paises de Europa dormir en la calle en invierno simplemente no es una opción viable, a esos paises se tiene que ir bien preparado o con previos buenos contactos.
strike5000 #2 strike5000
No quieren venir a España. Es el puerto de llegada más cercano y de paso a la Europa más central, eso por no hablar de Reino Unido.
Expat_Guinea_Ecuatorial #5 Expat_Guinea_Ecuatorial
#2 La poblacion esta creciendo en medio millon neto los ultimos años y eso que hay mas defunciones que nacimientos, claro que se quedan varios cientos de miles
cosmonauta #13 cosmonauta
#6 en #5 te lo explican. Se quedan aquí
ElmaEscobar #6 ElmaEscobar
#2 Parece que no quieren hacer hincapié en que cambiaron las rutas de tráfico de personas y ahora vienen por aquí en vez de por Italia y Grecia. Luego la mayoría siguen su ruta hacia el norte.
lameiro #11 lameiro *
#2 ¿Y en el caso de los "exiliados" venezolanos , por que no se van a un pais mas de su cuerda como Argentina o El Salvador? ¿por que vienen a un pais "comunista" al otro lado del mundo?
lonnegan #12 lonnegan
#2 Si vienen a España. Sobre todo de Sudamérica, el idioma y una cultura afín pesa mucho en la decisión. Y no te cuento la de yankees que están huyendo de Trump sacando un visado que les permite trabajar allí desde aquí. El Levante español es el destino prinicipal de esta gente.
elgranpilaf #9 elgranpilaf
Por la sangría?
jdmf #14 jdmf
Media África explotada, diezmada, entre conflictos, guerras, milicias, empresas de toda clase explotando cualquier recurso. desde hace décadas... pero ésta ola es diferente ¿No?
#16 Borgiano
Pues no sé, no parece que tenga mucho ministerio, aquí vienen fundamentalmente latinoamericanos que pueden entrar a España sin ningún problema vía aérea y africanos que vienen en cayuco. Vamos, que van donde pueden ir, supongo que si pudieran elegir cualquier país (USA, Australia, Alemania, etc) no elegirían España.
#10 Tiranoc
Porque huyen de la libertad para vivir bajo una dictadura :troll:
