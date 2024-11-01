Todas las carreteras donde la DGT multará por ir solo en el coche

El período de gracia y de aviso ya se ha acabado. Hace algo más de un año, el director de la DGT, Pere Navarro, ya anunciaba las primeras informaciones: “En el futuro, el tráfico será compartido o no será”. Obviamente no se refería a todas las carreteras y vías de España, sino sobre todo a los accesos a las grandes ciudades, cada año más colapsadas y donde Tráfico constata que hasta más del 80% de los vehículos que circulan a diario lo hacen con solo un ocupante a bordo. “Si consiguiéramos dos personas en cada vehículo, sería la mitad de vehíc