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Todas las carreteras donde la DGT multará por ir solo en el coche

Todas las carreteras donde la DGT multará por ir solo en el coche

El período de gracia y de aviso ya se ha acabado. Hace algo más de un año, el director de la DGT, Pere Navarro, ya anunciaba las primeras informaciones: “En el futuro, el tráfico será compartido o no será”. Obviamente no se refería a todas las carreteras y vías de España, sino sobre todo a los accesos a las grandes ciudades, cada año más colapsadas y donde Tráfico constata que hasta más del 80% de los vehículos que circulan a diario lo hacen con solo un ocupante a bordo. “Si consiguiéramos dos personas en cada vehículo, sería la mitad de vehíc

| etiquetas: carreteras , dgt , multará , solo , coche
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
Spirito #2 Spirito
Sa jodio, porque tenemos que ir a trabajar a la ciudad y vivir allí se ha covertido en misión imposible y por eso muchos vivimos a 50 Km del curro.
5 K 56
DORO.C #1 DORO.C
Ya me veo a algunos viajando con una RealDoll en el asiento del acompañante xD
1 K 30
eltxoa #7 eltxoa
votáis al leopardo comecaras y luego nos sorprendemos que nos come la casa

es así?
1 K 22
#10 trasparente *
#7 Tener a este tipo en la DGT es uno de los peajes que se pagan, hay más, por votar al PSOE. No todo va a ser bonito. Vamos, como el Tezanos.
0 K 9
a69 #4 a69
Los carriles de alta ocupación hace tiempo que existen, pero "oficialmente se prohibirá ya circular libremente por ellos a los coches con etiqueta 0 de la DGT si viaje una persona sola a bordo" lo cual me parece cojonudo por qué las etiquetas son un timo y hasta la DGT lo sabe.
0 K 13
#6 pirat
Mientras el infartao cirrósico del perenavarro paseado bien cocido con el chófer que le pagamos a lo mis deisi...
1 K 12
perrico #9 perrico
"En el acceso a las grandes ciudades".
Siempre que pongan aparcamientos disuasorios junto a la red de transporte público lo puedo hasta entender.
Yo para ir al centro de Bilbao suelo aparcar en el BEC y cojo el metro. Por comodidad. Y la ciudad realmente lo agradece. Y yo también viendo menos trafico por ella.
Luego estarán los casos particulares, pero así en general no le parece descabellado.
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ochoceros #3 ochoceros *
A ver quién saca una aPP en la que te paguen por entrar en Madrid de paquete.

En vez de BlaBlaCar se podría llamar FachasCal xD
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Chepacoletariado #5 Chepacoletariado
#3 y SegarroCar en caso de Warcelona xD xD
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#8 z1018 *
Perfecto, usaré el Cercanías, pero no vivo en Madrid, ¿entonces cómo lo hago?.

Han hecho todas las carreras que se podían hacer en Madrid y cuando toca hacerlas en el resto de España, se inventan esto para no hacerlas y de cercanías donde toca, mejor ni hablamos que hay que hacerlo en Navalcarnero que no puede ser que un pueblo de Madrid de 30.000 habitantes no tenga Cercanías.
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menéame