Todas las carreteras donde la DGT multará por ir solo en el coche

El período de gracia y de aviso ya se ha acabado. Hace algo más de un año, el director de la DGT, Pere Navarro, ya anunciaba las primeras informaciones: “En el futuro, el tráfico será compartido o no será”. Obviamente no se refería a todas las carreteras y vías de España, sino sobre todo a los accesos a las grandes ciudades, cada año más colapsadas y donde Tráfico constata que hasta más del 80% de los vehículos que circulan a diario lo hacen con solo un ocupante a bordo. “Si consiguiéramos dos personas en cada vehículo, sería la mitad de vehíc
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es así?
Siempre que pongan aparcamientos disuasorios junto a la red de transporte público lo puedo hasta entender.
Yo para ir al centro de Bilbao suelo aparcar en el BEC y cojo el metro. Por comodidad. Y la ciudad realmente lo agradece. Y yo también viendo menos trafico por ella.
Luego estarán los casos particulares, pero así en general no le parece descabellado.
En vez de BlaBlaCar se podría llamar FachasCal
Han hecho todas las carreras que se podían hacer en Madrid y cuando toca hacerlas en el resto de España, se inventan esto para no hacerlas y de cercanías donde toca, mejor ni hablamos que hay que hacerlo en Navalcarnero que no puede ser que un pueblo de Madrid de 30.000 habitantes no tenga Cercanías.