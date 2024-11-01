edición general
19 meneos
74 clics
"Un tipo muy peligroso": alarma en el Ejército mientras Pete Hegseth disfruta con la carnicería de la guerra contra Irán

"Un tipo muy peligroso": alarma en el Ejército mientras Pete Hegseth disfruta con la carnicería de la guerra contra Irán

Crecen las voces que consideran que el grandilocuente ex presentador de Fox News no está capacitado para dirigir a las fuerzas armadas de EEUU como secretario de Defensa en un desafío como el conflicto abierto por Trump en Oriente Medio

| etiquetas: tipo , peligroso , alarma , ejército , usa , pete hegseth , carnicería , guerra , irán
16 3 0 K 360 politica
11 comentarios
16 3 0 K 360 politica
Comentarios destacados:    
oceanon3d #2 oceanon3d *
Un tertuliano equivalente a Ángel Gaitán aquí.

Ese es el nivel de la administración del emperador pederasta Trump.

Y la Payuso en yankilandia mamando nabos imperialistas.

Menuda distopía vivimos gracias a nuestros vecinos consevadores tirandos por el monte como cabras.
4 K 65
#5 Grahml *
#2 Gaitán Doctor Honoris Causa comparado con el alcohólico este.

Aquí le caracterizan muy bien

youtu.be/z7VbvUxj-hw
0 K 20
azathothruna #11 azathothruna
#2 ...como cabras

Y luego dicen que los gringos no son talibanes :troll:
0 K 17
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
En su audiencia de confirmación, los senadores plantearon serias dudas sobre su historial: comentarios despectivos sobre las mujeres que sirven en las fuerzas armadas; acusaciones de que bebía mientras estaba de servicio; denuncias de agresión y mala conducta sexual; su problemática gestión dirigiendo organizaciones de veteranos; y su falta de experiencia para un puesto que supervisa al ejército más poderoso del mundo.

Menuda joyita.
1 K 26
wachington #7 wachington
#4 Ya nos podemos preparar para los ministros que designará VOX en 2027, si no se adelantan las elecciones al 2026.
1 K 26
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso *
#4 este es el que hasta su propia madre renegaba de él
meneame.net/story/madre-pete-hegseth-acuso-comportamiento-abusivo-cont
1 K 40
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#8 Sí, también está en este artículo. Tiene buena parte de sus "meritos" para ser secretario de guerra.
0 K 15
efectogamonal #3 efectogamonal
Están de la putisima cabeza, cada vez da más grima verlos {0x1f525}
0 K 20
#10 XXguiriXX
Buscad la entrevista de ayer que le hicieron en 60 minutos. El engendro ensalivaba cuando hablaba de devastar Irán. No es normal, no es correcto ni es positivo. Lo más cercano que vi a algo así fue con Killary, y eso le costó las elecciones.
0 K 14
#6 Jacusse
Que no estaba capacitado lo sabíamos todos.
0 K 11

menéame