"Un tipo muy peligroso": alarma en el Ejército mientras Pete Hegseth disfruta con la carnicería de la guerra contra Irán

Crecen las voces que consideran que el grandilocuente ex presentador de Fox News no está capacitado para dirigir a las fuerzas armadas de EEUU como secretario de Defensa en un desafío como el conflicto abierto por Trump en Oriente Medio
Ese es el nivel de la administración del emperador pederasta Trump.
Y la Payuso en yankilandia mamando nabos imperialistas.
Menuda distopía vivimos gracias a nuestros vecinos consevadores tirandos por el monte como cabras.
Aquí le caracterizan muy bien
youtu.be/z7VbvUxj-hw
Y luego dicen que los gringos no son talibanes
Menuda joyita.
meneame.net/story/madre-pete-hegseth-acuso-comportamiento-abusivo-cont