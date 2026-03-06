edición general
Hegseth arremete contra la prensa estadunidense por usar las bajas en Irán para "hacer quedar mal" a Trump

Las declaraciones del secretario de Guerra, Pete Hegseth, de que la prensa estadunidense enfatiza las bajas de Estados Unidos en la guerra con Irán porque “quiere hacer quedar mal al presidente” recuerdan algo que ha perdurado a lo largo de muchas décadas y conflictos: la tensión y el temor ante las noticias que recuerdan a los estadounidenses el costo humano de la guerra. Hegseth arremetió contra las “noticias falsas” durante su sesión informativa en el Pentágono sobre la guerra, al referirse a los seis reservistas del ejército de Estados...

cocolisto
Tras los muros del silencio que impone, incluido amenazas de prisión,a periodistas que se, atrevan a informar sobre pérdidas y muertes en Irán, se impone la dura realidad de los ataúdes que están volviendo al país de éste descerebrado. ¿6?.Ja,que más quisieran...
Rixx
Muy chula la bandera con el águila, solo le falta la esvástica :troll:
pitercio
Todavía pueden hacer más el ridículo y lo harán. Trump se marcará un Bart Simpson y negará haber hecho nada o haber estado involucrado de ninguna manera con las consecuencias de sus actos.
