Hegseth arremete contra la prensa estadunidense por usar las bajas en Irán para "hacer quedar mal" a Trump

Las declaraciones del secretario de Guerra, Pete Hegseth, de que la prensa estadunidense enfatiza las bajas de Estados Unidos en la guerra con Irán porque “quiere hacer quedar mal al presidente” recuerdan algo que ha perdurado a lo largo de muchas décadas y conflictos: la tensión y el temor ante las noticias que recuerdan a los estadounidenses el costo humano de la guerra. Hegseth arremetió contra las “noticias falsas” durante su sesión informativa en el Pentágono sobre la guerra, al referirse a los seis reservistas del ejército de Estados...