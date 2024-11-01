edición general
The Washington Post: funcionarios estadounidenses e israelíes sorprendidos por la respuesta de Teherán

Los medios de comunicación estadounidenses expresaron su asombro ante los ataques de la República Islámica de Irán contra lugares de reunión de comandantes estadounidenses (en ciertos hoteles) y sedes diplomáticas y de inteligencia estadounidenses en los países del Golfo. “Los funcionarios habían desarrollado escenarios para lanzamientos de misiles, ciberataques y ataques indirectos contra bases estadounidenses y ciudades israelíes, pero parece que pocos estaban preparados para la velocidad y la magnitud de la respuesta”.

Beltenebros
Además, el Washington Post declaró que “atacar la base de la CIA en Arabia Saudí constituye una importante victoria simbólica para la República Islámica”.
jm22381
Ah pero que se pensaban que podrían dirigir la guerra desde un hotel 5 estrellas en Dubai... son tan imbéciles como los clérigos iraníes que se reunieron para elegir nuevo líder :wall:
Beltenebros
#2 Me temo que no estás bien informado:
-Los gringos se fueron a hoteles pensando que allí estaban seguras sus tropas, dado que las bases podían ser bombardeadas por Irán, como así ocurrió.
-Los clérigos se reunieron por videoconferencia, lo han explicado hasta en la tele española.
WcPC
No se dice mucho, pero se supone que todos esos "modelos" que nombra el artículo:
Los funcionarios habían desarrollado escenarios..."
Es la primera implementación de la IA en un caso de guerra real y se ve que ha fallado estrepitosamente.
Se dice que es una de las razones por las que Trump se cabreó con Anthropic, pero quien sabe.
sleep_timer
USA se sorprende de que fuera de sus fronteras haya gente con algo de cerebro.
Menudos soplapollas.
Edheo
#5 tú mismo lo has dicho
DocendoDiscimus
Me encanta que, al final del artículo, ponga: "Fuente: Diversas". A ver, las cita durante el artículo, pero podrían habérselo currado un poco...
