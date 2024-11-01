The Washington Post: funcionarios estadounidenses e israelíes sorprendidos por la respuesta de Teherán

Los medios de comunicación estadounidenses expresaron su asombro ante los ataques de la República Islámica de Irán contra lugares de reunión de comandantes estadounidenses (en ciertos hoteles) y sedes diplomáticas y de inteligencia estadounidenses en los países del Golfo. “Los funcionarios habían desarrollado escenarios para lanzamientos de misiles, ciberataques y ataques indirectos contra bases estadounidenses y ciudades israelíes, pero parece que pocos estaban preparados para la velocidad y la magnitud de la respuesta”.