Un texto masivo en Irán promueve la campaña de asesinato de Trump, prometiendo 25 millones de dólares [ENG]

Un mensaje de texto masivo enviado a usuarios de dispositivos móviles en Irán promovió lo que describió como una campaña internacional “para recompensar el asesinato de Trump,” según capturas de pantalla del mensaje compartido con Iran International. El mensaje insta a los destinatarios a registrar su soporte a través de un sitio web y confirmar su participación enviando un número por SMS. También orienta a los usuarios a obtener más información en la plataforma nacional Rubika.