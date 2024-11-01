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Un texto masivo en Irán promueve la campaña de asesinato de Trump, prometiendo 25 millones de dólares [ENG]

Un texto masivo en Irán promueve la campaña de asesinato de Trump, prometiendo 25 millones de dólares [ENG]

Un mensaje de texto masivo enviado a usuarios de dispositivos móviles en Irán promovió lo que describió como una campaña internacional “para recompensar el asesinato de Trump,” según capturas de pantalla del mensaje compartido con Iran International. El mensaje insta a los destinatarios a registrar su soporte a través de un sitio web y confirmar su participación enviando un número por SMS. También orienta a los usuarios a obtener más información en la plataforma nacional Rubika.

| etiquetas: irán , campaña , texto , trump
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
ochoceros #1 ochoceros
Lo más dañino que le podían hacer a los yankis era dejarle vivo :-D
4 K 56
#5 cajadecartonmojada *
EEUU sólo ofrece 10 millones por el nuevo ayatolá, los muy ratas. Cualquiera diría que se están quedando sin presupuesto.
3 K 48
Ishkar #3 Ishkar
Que abran un gofundme, seguro que sube bastante
1 K 17
#4 laruladelnorte
Nadie lloraría por ese malnacido. :clap:
1 K 16
woody_alien #9 woody_alien *
El mensaje insta a los destinatarios a registrar su soporte a través de un sitio web y confirmar su participación enviando un número por SMS.

  media
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#8 UNX
Y qué pasa con el que está detrás de la guerra? No hay recompensa por la cabeza de Netanyahu?
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#10 DonaldBlake
#8 a ese cerdo se le mata gratis.
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OCLuis #7 OCLuis
Esto ya lo he visto en el cine: ahora es cuando Trump se encabrona y ofrece 50 millones por la cabeza del otro.
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aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro
Le harian un favor al mundo
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#6 k3ym4n
Pues no sé . El vice presi me da que es un fanático
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menéame