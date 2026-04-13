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Un tercio de los españoles cree que las renovables causaron el apagón ibérico

Pese a la conclusión del informe técnico paneuropeo sobre las causas del incidente, que dictaminó que se debió a una multiplicidad de factores, varios ciudadanos culpabilizan exclusivamente a esta fuente de energía. ¿Qué hay detrás de esta percepción?

| etiquetas: apagón , bulos , energía , electricidad
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
Laro__ #2 Laro__ *
Titular alternativo: Un 66% de los españoles ya saben que las renovables no causaron el apagón ibérico.
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josde #5 josde *
#2 Ese 66% es el que en la noticia dice que son las renovables las culpables.
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Laro__ #8 Laro__
#5 Fake. Vuelve a leer, anda. Dice, literalmente: "... casi un tercio de ellos (32,8%) culpa a la preeminencia de las energías renovables en el 'mix' energético español."
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Format_C #11 Format_C
#5
"Si bien la mayoría de encuestados (43,3%) consideran que el incidente se produjo por un fallo de las centrales eléctricas, o por una desconexión siguiendo protocolos de seguridad (33,6%), casi un tercio de ellos (32,8%) culpa a la preeminencia de las energías renovables en el 'mix' energético español."

No #5, no
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josde #12 josde *
#11 total el 120,4% de los encuestados.
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alfon_sico #7 alfon_sico
#2 y digo yo ¿que más da lo que piensen los españoles de algo que la inmensa mayoría ni dispone de datos ni la capacidad de analizarlos?
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Laro__ #9 Laro__ *
#7 Importa mucho si, políticamente, quieres potenciar el consumo de petroleo o de nuclear, en detrimento de fuentes renovables. (Para beneficiar a determinadas empresas, que luego te pagan lo que haga falta
en el despacho de Montoro).
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bronco1890 #13 bronco1890
#2 O una gran parte del 66% restante no tienen ni idea de la causa.
Tampoco han hecho mucho por aclararlo.
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Thornton #1 Thornton
Miente que algo queda :-|
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Narmer #10 Narmer
A ver, según La Vanguardia, la más de la mitad de los españoles adultos van a votar a Feijóo o Abascal. No me sorprende que se traguen cualquier tontería que vean en internet.
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Stathamdepueblo #3 Stathamdepueblo
un tercio de los madrileños votaron a Díaz Ayuso ... lo de los tercios como que no es un buen baremo :troll:
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ronko #4 ronko
#3 Salvo para pedirlos en el bar. :troll:
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josde #6 josde
#4 Mejor cortitos que son mas largos. :-D
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menéame