Un tercio de los españoles cree que las renovables causaron el apagón ibérico

Pese a la conclusión del informe técnico paneuropeo sobre las causas del incidente, que dictaminó que se debió a una multiplicidad de factores, varios ciudadanos culpabilizan exclusivamente a esta fuente de energía. ¿Qué hay detrás de esta percepción?
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"Si bien la mayoría de encuestados (43,3%) consideran que el incidente se produjo por un fallo de las centrales eléctricas, o por una desconexión siguiendo protocolos de seguridad (33,6%), casi un tercio de ellos (32,8%) culpa a la preeminencia de las energías renovables en el 'mix' energético español."
No #5, no
en el despacho de Montoro).
Tampoco han hecho mucho por aclararlo.