"Tengo 61 años y no me puedo meter a comprar otro camión". La ZBE de Madrid pone a muchos en una situación límite: pagar las multas o no trabajar

Según la Asociación de Comerciantes de Venta Ambulante de la Comunidad de Madrid (ACOAM), esta es la realidad de la mitad de los vendedores ambulantes de la comunidad: del total de 4.000, cerca de 2.000 está en esta situación porque tiene un vehículo sin etiqueta de la DGT. ZBE Madrid ha dejado a miles de residentes de la periferia sin poder usar su coche para ir a trabajar. Comenta que los mercadillos de Madrid son los que más ingresos le dan, en concreto los de Barajas y Plaza de Castilla.