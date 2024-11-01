edición general
"Tengo 61 años y no me puedo meter a comprar otro camión". La ZBE de Madrid pone a muchos en una situación límite: pagar las multas o no trabajar

Según la Asociación de Comerciantes de Venta Ambulante de la Comunidad de Madrid (ACOAM), esta es la realidad de la mitad de los vendedores ambulantes de la comunidad: del total de 4.000, cerca de 2.000 está en esta situación porque tiene un vehículo sin etiqueta de la DGT. ZBE Madrid ha dejado a miles de residentes de la periferia sin poder usar su coche para ir a trabajar. Comenta que los mercadillos de Madrid son los que más ingresos le dan, en concreto los de Barajas y Plaza de Castilla.

zbe , madrid , mercadillo , contaminación , coche , etiqueta
Sergio_ftv #4 Sergio_ftv
Que raro, durante la campaña electoral de 2019, José Luis Martínez-Almeida prometió repetidamente eliminar y revertir Madrid Central, ¿entonces es que mintió como un vellaco? es más, "la actual Ordenanza de Movilidad Sostenible ha acabado siendo, en algunos aspectos, más restrictiva que la original de Carmena, extendiendo las prohibiciones de circulación a todo el municipio para los vehículos sin etiqueta".
Skiner #6 Skiner
#4 Hipocresía absoluta de Martinez Almeida como de costumbre. {0x1f618}
#7 meneametemp
#4 Mentir, mentir... No mintió. Elimino Madrid Central o no?

Que luego lo llamaste Madrid360 y lo hiciese incluso más restrictivo... Eso solo son tecnicismos.
Cantro #10 Cantro
#4 en este caso, más que hipocresía, una multa de la Unión Europea que era una pasta gansísima
#11 EISev
#10 la UE exigía una norma y unas zonas de bajas emisiones.

Hay municipios que han sido más o menos restrictivos dentro de la ley.

Mi coche particular ha hecho este año menos de 2000km entre ITV e ITV y al ser euro IV atmosférico de gasolina sus emisiones son muy bajas, contamina menos que muchos etiqueta 0 híbridos enchufables nunca enchufados (como los de Wible). En algún momento me exigirán achatarramiento (probablemente lo dé de baja temporal y me lo lleve al pueblo)
Io76 #15 Io76
#4 Es un presidente ilegítimo porque se presentó a la campaña con un programa que no solo no ha cumplido, si no que ha traicionado.
O acaso ese discurso de ilegitimidad solo se puede aplicar a Perro Sanxé?!?!
cocolisto #3 cocolisto *
Eso lo arregla Almeida en cuanto gane las elecciones.Y lo del carril bici y los espacios verdes.Quitarlos, claro.Ya está bien de soportar el wokismo de Carmena.
sotillo #1 sotillo
Pues deja el sitio a otro que si pueda y tú te vas a un sitio donde si puedas con tus medios, las normas son las que hay y más en temas de contaminación
#9 Tronchador.
#1 Las normas anticontaminación muchas veces se cevan con los que menos tienen y son permisivas con los que más tienen, como prohibir un Opel corsa del 90 y permitir un Mercedes GLE 350. Casualidades, el mercedes contamina más pero puede circular.
Un_señor_de_Cuenca #13 Un_señor_de_Cuenca *
#1 #2 Eso, que deje su casa, su lugar de residencia y se vaya a un pueblo a criar gallinas. Gran solución, mientras los Porsche "híbridos" entran con etiqueta Eco sin problemas.
1 K 18
Skiner #17 Skiner *
#13 Yo no he dicho eso, si tienes un vehículo que no es adecuado para circular.
Puedes alquilar uno y seguir trabajando con normalidad.
Hay diversas modalidades para hacerlo,
Desde luego la majadería que dice el titular de la dicotomia entre pagar multas o circular, no se aguanta.
Si quieres cumplir las normas ponte las pilas.
Alguno circula con troncomóviles y no lo cambiaría nunca.
Un_señor_de_Cuenca #16 Un_señor_de_Cuenca *
#12 La UE dice que hay implantar ZBE, no hacerlo como lo ha hecho el imbécil de Almeida, jodiendo la vida a quien menos dinero tiene. Es decir, que la UE no obliga a poner estas restricciones tan bestias, sino que da una norma general. Los detalles los decide cada ayuntamiento. Se podía haber hecho mediante cupos, kilómetros anuales máximos, etc. Pero no, lo fácil era quitar de enmedio a los de los coches viejos y que se jodan.
Cc #1 #2
manc0ntr0 #18 manc0ntr0
#1 las normas para los vehículos son una putísima mierda.
Mi 306 de 25 años consume y contamina menos que muchos monstruos con etiqueta eco.
Otra cosa es que os engañen porque no tenéis ni idea de coches
c0re #5 c0re
¿Cómo es posible? Si con el PP en el ayuntamiento no iba a haber ZBE en Madriz.
1 K 25
Torrezzno #8 Torrezzno
Menudo facha
Ransa #12 Ransa
No será que no llevan tiempo avisando. Se me ocurre alquilar furgoneta los los 4 días del mes que vas a Madrid, y si no comprarla usada
Skiner #14 Skiner
#12 Desde luego sale mucho más rentable alquilar una furgoneta que pagar las multas. :wall:
Skiner #2 Skiner
Pues si el camión no esta en condiciones se retira de la circulación.
Los vehículos y especialmente los camiones y furgonetas echan unas zorreras de humos insoportables.
Si no puede comprar otro que se dedique a otra cosa.
O que alquile uno que cumpla las normas.
alfre2 #19 alfre2
Otro empresario reclamando una paguita?
