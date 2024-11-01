"Tengo 61 años y no me puedo meter a comprar otro camión". La ZBE de Madrid pone a muchos en una situación límite: pagar las multas o no trabajar

Según la Asociación de Comerciantes de Venta Ambulante de la Comunidad de Madrid (ACOAM), esta es la realidad de la mitad de los vendedores ambulantes de la comunidad: del total de 4.000, cerca de 2.000 está en esta situación porque tiene un vehículo sin etiqueta de la DGT. ZBE Madrid ha dejado a miles de residentes de la periferia sin poder usar su coche para ir a trabajar. Comenta que los mercadillos de Madrid son los que más ingresos le dan, en concreto los de Barajas y Plaza de Castilla.
| etiquetas: zbe , madrid , mercadillo , contaminación , coche , etiqueta
Que luego lo llamaste Madrid360 y lo hiciese incluso más restrictivo... Eso solo son tecnicismos.
Hay municipios que han sido más o menos restrictivos dentro de la ley.
Mi coche particular ha hecho este año menos de 2000km entre ITV e ITV y al ser euro IV atmosférico de gasolina sus emisiones son muy bajas, contamina menos que muchos etiqueta 0 híbridos enchufables nunca enchufados (como los de Wible). En algún momento me exigirán achatarramiento (probablemente lo dé de baja temporal y me lo lleve al pueblo)
O acaso ese discurso de ilegitimidad solo se puede aplicar a Perro Sanxé?!?!
Puedes alquilar uno y seguir trabajando con normalidad.
Hay diversas modalidades para hacerlo,
Desde luego la majadería que dice el titular de la dicotomia entre pagar multas o circular, no se aguanta.
Si quieres cumplir las normas ponte las pilas.
Alguno circula con troncomóviles y no lo cambiaría nunca.
Cc #1 #2
Mi 306 de 25 años consume y contamina menos que muchos monstruos con etiqueta eco.
Otra cosa es que os engañen porque no tenéis ni idea de coches
Los vehículos y especialmente los camiones y furgonetas echan unas zorreras de humos insoportables.
Si no puede comprar otro que se dedique a otra cosa.
O que alquile uno que cumpla las normas.