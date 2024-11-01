Teherán niega que los misiles interceptados en Turquía por la OTAN hayan sido lanzados desde Irán

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha negado en una conversación con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que los dos misiles balísticos interceptados en los últimos días hayan sido lanzados por Irán, asegura este martes el Gobierno turco.
| etiquetas: misil , otan , turquía , irán , erdogan
Tampoco lo estuvo en la de Irak.
Es como lo de encender un máximo de dos cigarrillos en el frente con la misma cerilla. "Con el primero te ven, con el segundo te apuntan y al tercero le disparan".
No van a ser tan tontos.
Es a Israel y EEUU a quienes les interesa involucrar a una OTAN que no tiene por qué actuar, porque no ha habido agresión contra un país miembro.
Así que lo que diga este tío tiene menos valor que la palabra de Trump...
Lo de Chipre ya dijeron los propios ingleses que no venía de Irán, pero casualmente no dijeron de dónde venían los drones.
Lo de Azerbaiyán lo desmontaron ellos mismos cuando enseñaron las imágenes de los drones.
El misil quizá sea más complicado de averiguar de dónde vino, y quién lo tiró. La trayectoria está clara, pero creo que no se sabe de dónde se lanzan porque sino ya se hubieran destruido todas las lanzaderas.
Pero después de haber visto 2 ataques de falsa bandera, un tercer ataque no parece tan improbable
Estás diciendo que el gobierno de Irán no se comunica con la guardia revolucionaria?
Por echarnos unas risas más que nada