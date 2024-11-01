edición general
38 meneos
37 clics
Teherán niega que los misiles interceptados en Turquía por la OTAN hayan sido lanzados desde Irán

Teherán niega que los misiles interceptados en Turquía por la OTAN hayan sido lanzados desde Irán

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha negado en una conversación con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que los dos misiles balísticos interceptados en los últimos días hayan sido lanzados por Irán, asegura este martes el Gobierno turco.

| etiquetas: misil , otan , turquía , irán , erdogan
31 7 1 K 162 actualidad
20 comentarios
31 7 1 K 162 actualidad
Comentarios destacados:        
Laro__ #1 Laro__ *
Y los de Chipre tampoco. Es muy probable que Israel haya lanzado ataques a un país de la OTAN... el próximo de falsa bandera igual le sale caro...
13 K 206
#4 Cuchifrito
#1 La OTAN es USA, los demás meros lacayos. Así que no, no va a tener ninguna consecuencia...
4 K 73
perrico #15 perrico
#4 Seremos lacayos, pero de momento la OTAN no está involucrada en esta guerra.
Tampoco lo estuvo en la de Irak.
0 K 11
ombresaco #5 ombresaco
#1 Entonces cuenta como error
0 K 12
#6 soberao *
#1 En Israel tienen media Siria ocupada y desde allí pueden lanzar lo que quieran hacia Turquía, Chipre, etc, sin que puedan acusarles de haber sido ellos lo que prendieron la mecha.
5 K 86
jonolulu #7 jonolulu
#1 Ni los de Azerbaiján
2 K 55
Mauro_Nacho #13 Mauro_Nacho
#1 Es lo más probable, ya le gustaría a Israel que Turquía se metiera en la guerra posicionándose contra Irán. En realidad el gran problema que tiene Turquía es Israel, pero para nada le interesa a Turquía que Irán colapse, sería un problema mayúsculo de inmigrantes y de inestabilidad en la zona.
2 K 36
makinavaja #16 makinavaja
#1 Dudo mucho que la OTAN le diga nada a Israel, aunque sea consciente de que los ataques son suyos (Irán no es tan tonto de meter en el jaleo a la OTAN)
0 K 12
Mauro_Nacho #20 Mauro_Nacho
#16 La OTAN no va a tratar de aclarar la autoría, para nada les interesa decir que ha sido Israel, pero tienen conocimiento de quien ha sido.
0 K 13
ur_quan_master #19 ur_quan_master
#1 Fue un buzo particular a bordo de una lancha de recreo, como cuando se "estropeó" el NS2.
0 K 11
strike5000 #17 strike5000 *
A mí me resulta increíble que hoy en día no se pueda rastrear el origen de un misil. Recuerdo que hace ya treinta años nos explicaban que las piezas de artillería y mortero sólo efectuaban un par de disparos seguidos y las trasladaban. "Si con el primer disparo no te han localizado, lo harán con el segundo", nos decían. Comprueban la trayectoria y localizan el origen de fuego.

Es como lo de encender un máximo de dos cigarrillos en el frente con la misma cerilla. "Con el primero te ven, con el segundo te apuntan y al tercero le disparan".
0 K 11
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Lo de falsa bandera se está abusando ya demasiado eh
0 K 8
jonolulu #8 jonolulu
#3 Pues hombre, fue UK la que desmintió el ataque a su base de Chipre desde Irán, y las imágenes del dron de Azerbaiján también denotan que era un aparato propio...
6 K 106
perrico #14 perrico
#3 Claro. Irán está súper interesado en que todo el bloque de la OTAN, con países que no quieren bombardear Irán se unan a la fiesta de tirarles bombas y misiles.
No van a ser tan tontos.
Es a Israel y EEUU a quienes les interesa involucrar a una OTAN que no tiene por qué actuar, porque no ha habido agresión contra un país miembro.
2 K 44
camperuso #12 camperuso
¿Tan difícil es hoy en día saber desde dónde se ha lanzado un misil? /s
0 K 7
Artillero #2 Artillero
Han reconocido a principios de la guerra que no tienen control directo sobre sus fuerzas armadas, y mucho menos sobre la guardia revolucionaria...
Así que lo que diga este tío tiene menos valor que la palabra de Trump...
1 K -10
#9 Drazul *
#2 aunque no hubieran tenido control directo, debido a que descabezaron al jefe del estado, han podido preguntar después qué ha pasado.

Lo de Chipre ya dijeron los propios ingleses que no venía de Irán, pero casualmente no dijeron de dónde venían los drones.
Lo de Azerbaiyán lo desmontaron ellos mismos cuando enseñaron las imágenes de los drones.

El misil quizá sea más complicado de averiguar de dónde vino, y quién lo tiró. La trayectoria está clara, pero creo que no se sabe de dónde se lanzan porque sino ya se hubieran destruido todas las lanzaderas.

Pero después de haber visto 2 ataques de falsa bandera, un tercer ataque no parece tan improbable
9 K 127
#11 Dav3n
#9 Nada improbable, de hecho no hemos visto a nadie rasgarse las vestiduras, por qué será?
3 K 63
tul #18 tul
#11 estan deseosos de tener una excusa por burda que sea para meternos de cabeza en otro matadero
2 K 48
#10 Dav3n
#2 Qué narices tiene que ver una cosa con la otra?

Estás diciendo que el gobierno de Irán no se comunica con la guardia revolucionaria?

Por echarnos unas risas más que nada xD
3 K 58

menéame