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Tarjetas racistas contra los españoles en Suiza por hablar alto en el tren: "¡Extranjero, cállate!"

Felipe Hilario, un trabajador patrio residente en el país helvético, recibió un folleto racista mientras hablaba por teléfono en un tren. En una nación en pleno debate migratorio, siente que los españoles ya no son bienvenidos

| etiquetas: racismo , suiza , españoles
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18 comentarios
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Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Ahora van nuestros racistas patrios a indignarse.
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qwertyTarantino #4 qwertyTarantino
#1 me temo que si nos atenemos a la hemeroteca saldrán a negarlo.
Por ejemplo: www.meneame.net/m/Artículos/cuando-serigne-mbaye-llama-paco-gonzalez
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devilinside #5 devilinside
#1 En este asunto se junta la xenofobia con la fobia al ruido que tienen los suizos. Cuando he estado por allí en pisos alquilados, no se podía tirar de la cadena del baño a partir de las 10 de la noche, ni tener la televisión a un volumen que para mí era razonable. Y los cabrones de los vecinos llamaban a la policía
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#9 vGeeSiz
#5 eso más en Alemania que en Suiza
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mono #10 mono *
#5 Yo también lo he sufrido. Viendo la tele solo en casa en Ginebra (y odio la tele alta), la vecina me llamaba a la puerta para que la bajase, un coñazo
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FueraSionistasdeMeneame #12 FueraSionistasdeMeneame
Curiosamente en la tarjeta no aparece el mensaje en francés.
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Dragstat #16 Dragstat
Otros que van a tragar cubos de bilis en tiempos venideros. Si no os gusta cerrad la puerta y gastaros la pasta o poneros a trabajar en lugar de dejar entrar a extranjeros de otras culturas para que trabajen por vosotros, so vagos.
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nemeame #7 nemeame
La tarjeta se la han puesto por maleducado. Pero la parte de extranjero sobra, a un maleducado se le debe llamar la atención sea de donde sea
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Anfiarao #2 Anfiarao
El mundo, sensacionalista. Invariablemente
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mono #14 mono *
Pues cuando les lleguen esos latino caribeños que no conocen los auriculares en lugares públicos, van a echar de menos a los españoles.

Y sí, somos un país ruidoso, pero creo que la mayoría aprendemos a comportarnos en el extranjero.
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Moixa #15 Moixa
En España se grita mucho, cuando voy a otro país europeo descanso, siempre me sorprenden los gritos de los grupos de españoles. Pero se puede pedir silencio sin ser racista.
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#8 poxemita
Es normal, los suizos son de hablar bajito y guardar secretos.
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antesdarle #3 antesdarle
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#6 vGeeSiz *
jajajja por hablar alto en el tren, que sabrán esta gente...ahora le mandamos nosotros a unos cuantos que tenemos nosotros, amigos de lo ajeno y que comparen
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#11 Almirantecaraculo
#6 para los suizos eres la misma basura tú, que aquellos a los que tú señalas.
Por muy digno que te pongas.
Los racistas no aprendeis que no es tema de señalar el color o la cultura, si no un tema de educación y respeto.
Es lo que tiene no hacer autocrítica y ser inferiores moralmente.
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#13 vGeeSiz *
#11 después de vivir en Suiza 5 años...no, la verdad es que no, lo que dices no es cierto xD

otro revolucionario de sofá que habla sin saber
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Actarus #17 Actarus
Unpopular opinon: tarjetas así (sin el trasfondo racista, claro) deberían estar colgadas en cualquier medio de transporte público.
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#18 atrompicones
"En todas las casas cuecen habas y en la mía a calderadas"

"Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres de 30 y 26 años de edad, de origen suizos, al intentar agredir a agentes de policía con una botella de alcohol e increpar a trabajadores y usuarios en la zona de llegadas del aeropuerto de Palma."

www.elperiodico.com/es/sociedad/20190802/turistas-suizos-mallorca-aero
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menéame