Tarjetas racistas contra los españoles en Suiza por hablar alto en el tren: "¡Extranjero, cállate!"

Felipe Hilario, un trabajador patrio residente en el país helvético, recibió un folleto racista mientras hablaba por teléfono en un tren. En una nación en pleno debate migratorio, siente que los españoles ya no son bienvenidos
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Por ejemplo: www.meneame.net/m/Artículos/cuando-serigne-mbaye-llama-paco-gonzalez
Y sí, somos un país ruidoso, pero creo que la mayoría aprendemos a comportarnos en el extranjero.
Por muy digno que te pongas.
Los racistas no aprendeis que no es tema de señalar el color o la cultura, si no un tema de educación y respeto.
Es lo que tiene no hacer autocrítica y ser inferiores moralmente.
otro revolucionario de sofá que habla sin saber
"Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres de 30 y 26 años de edad, de origen suizos, al intentar agredir a agentes de policía con una botella de alcohol e increpar a trabajadores y usuarios en la zona de llegadas del aeropuerto de Palma."
www.elperiodico.com/es/sociedad/20190802/turistas-suizos-mallorca-aero