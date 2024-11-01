El Supremo 'sustituye' al abogado del novio de Ayuso y abre la puerta para que archiven su procedimiento penal

Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Manuel Marchena Gómez, Antonio del Moral García y Carmen Lamela no han dudado en afirmar que, con la filtración del correo y con la nota de prensa desmintiendo el bulo publicado por El Mundo, se ha podido producir una lesión del derecho de defensa y a la presunción de inocencia del novio de la presidenta.
| etiquetas: tribunal supremo , ayuso , alberto gonzalez amador
Punto uno, el abogado de Gonzalez Amador sigue siendo el mismo, lo de "sustituye" está en sentido figurado, por si alguien ha entendido que ha cambiado de abogado.
Segundo, que esto pueda acabar en archivo es una suposición muy cogida por los pelos por parte de la periodista.
Espero equivocarme, pero soy pesimista
El marqués consorte de quiron se libra, aunque con eso se arrastre el TS al fango
Es más sencillo y asumible una condena sin pena de cárcel. Pagar lo que sea a "la malvada Agencia Tributaria que no para de perseguir a los emprendedores" y a vivir la vida.
Es más, es que en todo caso, si se considerase que la fiscalía hubiera hecho algo que vulnerase su derecho a la defensa, lo que procedería es la repetición del juicio, no la anulación de la causa.
Con lo que tienen invertido en ella no van a tirar ahora a la basura todo...caiga quien caiga
Si eres regre te libras, si eres progre la mayoría regre del tribunal te garantiza la condena.
Las pruebas y el proceso no importan.
Se sabe la sentencia antes de empezar, así nos ahorramos paripé.
No estaría mal hacer una página de apuestas, incluso antes de empezar el juicio, para dejar en evidencia a la pocilga judicial, pero bueno, a ellos ya les da igual, no pueden arrastrar más por el fango la institución.
Pedro Pacheco 1985.