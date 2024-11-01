edición general
El Supremo 'sustituye' al abogado del novio de Ayuso y abre la puerta para que archiven su procedimiento penal

Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Manuel Marchena Gómez, Antonio del Moral García y Carmen Lamela no han dudado en afirmar que, con la filtración del correo y con la nota de prensa desmintiendo el bulo publicado por El Mundo, se ha podido producir una lesión del derecho de defensa y a la presunción de inocencia del novio de la presidenta.

meroespectador #1 meroespectador
¡¡¡¡¡¡¡Tachán!!!!!!!
13 K 137
makinavaja #2 makinavaja
No se lo esperaba nadie.... :-D :-D :-D
1 K 22
meroespectador #11 meroespectador
Este era el plan desde el principio, lanzar un bulo manipulando el contenido de los correos acusando a la fiscalía, estar atentos a ver cuando reaccionaba el FGE (gracias al permanente contacto de la fiscal Lastra en la fiscalía de Madrid), para entonces filtrar ellos el correo real y poder acusarle de algo, para así argumentar que se está lesionando el derecho de defensa del "amante bandido". Pistas, la fiscal Lastra y sobre todo que Miguel Ángel Rodríguez ha anticipado todo lo de supremo, desde la imputación a la condena. Están todos en el ajo, es la perversión total de la justicia.
1 K 20
oceanon3d #6 oceanon3d *
Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Manuel Marchena Gómez, Antonio del Moral García y Carmen Lamela ... en un pais con leyes lo mismo son estos los que deberían estar condenados.
1 K 20
#4 Drazul
A mi que me explique alguien cómo esto puede afectar al derecho de defensa. ¡Si el juez iba a saber igualmente quién propuso qué y a quién!
2 K 20
Deviance #13 Deviance
joder como apesta todo este caso.
0 K 13
angelitoMagno #7 angelitoMagno
Que artículo más farragoso, me lo he tenido que leer varias veces para entenderlo.

Punto uno, el abogado de Gonzalez Amador sigue siendo el mismo, lo de "sustituye" está en sentido figurado, por si alguien ha entendido que ha cambiado de abogado.

Segundo, que esto pueda acabar en archivo es una suposición muy cogida por los pelos por parte de la periodista.
0 K 13
Ze7eN #8 Ze7eN
#7 Por eso te pone 'sustituye' entre comillas y te dice que abre la puerta a esa posibilidad.
0 K 20
Dene #10 Dene
#7 de aquí a un año hablamos
Espero equivocarme, pero soy pesimista
El marqués consorte de quiron se libra, aunque con eso se arrastre el TS al fango
2 K 36
angelitoMagno #12 angelitoMagno
#10 Creo que para el PP sería un escándalo inasumible y difícil de justificar que existiendo un delito de fraude fiscal y delito contable le archivarán el caso por un tema técnico.

Es más sencillo y asumible una condena sin pena de cárcel. Pagar lo que sea a "la malvada Agencia Tributaria que no para de perseguir a los emprendedores" y a vivir la vida.

Es más, es que en todo caso, si se considerase que la fiscalía hubiera hecho algo que vulnerase su derecho a la defensa, lo que procedería es la repetición del juicio, no la anulación de la causa.
0 K 13
Dene #17 Dene
#12 para el PP de Feijoo o para el PP de los que mandan en el PP??
Con lo que tienen invertido en ella no van a tirar ahora a la basura todo...caiga quien caiga
0 K 12
camvalf #14 camvalf
#7 lo de el archivo del caso no será tan descabellado cuando eso ya se dijo que está una de las cosas que buscaban cuando el fiscal fuera declarado culpable.
0 K 11
pitercio #9 pitercio *
Borrated
0 K 12
XtrMnIO #15 XtrMnIO
Todo perjeñado por la asociación de Juecezuelos Contra la Democracia.
0 K 12
#16 pirat
Pues acabamos antes.
Si eres regre te libras, si eres progre la mayoría regre del tribunal te garantiza la condena.
Las pruebas y el proceso no importan.
Se sabe la sentencia antes de empezar, así nos ahorramos paripé.
No estaría mal hacer una página de apuestas, incluso antes de empezar el juicio, para dejar en evidencia a la pocilga judicial, pero bueno, a ellos ya les da igual, no pueden arrastrar más por el fango la institución.
0 K 9
humono #5 humono
«La justicia es un cachondeo».

Pedro Pacheco 1985.
0 K 7
#3 Prusianodelsur
Cumpleaaaaaaños feliiiiz
0 K 6

